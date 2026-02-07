PM Kisan அதிர்ச்சி செய்தி!! 19 லட்சம் கணக்குகளின் தவணைத் தொகையை முடக்கிய அரசு, காரணம் இதுதான்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா (PM Kisan) திட்டத்தின் அடுத்த தவணைக்காக விவசாயிகள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். அடுத்த தவணையை வெளியிடுவதற்கு முன், அரசாங்கம் முக்கியமான தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளது. 19 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் பிஎம் கிசான் தவணைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கம் கூறுகிறது. இது குறித்த சமீபத்திய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
19 லட்சத்திற்கும் மேலான விவசாயிகளின் தவணைகள் ரத்து
உத்தரபிரதேசத்தில் 19 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் பிஎம் கிசான் தவணைகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த விவசாயிகளின் கணக்குகள் முழுமையான புதுப்பிக்கப்படாமல் இருப்பதே இதற்கு காரணம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தவணை நிறுத்தப்பட்டுள்ள விவசாயிகள், சில எளிய வழிமுறைகள் மூலம் ஆன்லைனில் பிழையைச் சரிசெய்து உங்கள் பிஎம் கிசான் தவணையைப் பெறலாம்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா என்றால் என்ன?
பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி யோஜனா (PM Kisan) திட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மூன்று தவணைகளில் விவசாயிகளுக்கு மொத்தம் ₹6,000 வழங்குகிறது. இந்தத் தொகை நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது.
தவணைகள் ஏன் முடக்கப்படுகின்றன?
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான நிதி திட்டத்தின் தவணைகள் நிறுத்தி வைக்கப்படுவதற்கு உத்தரபிரதேச வேளாண் துறை மூன்று காரணங்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளது:
- முழுமையற்ற விவரங்கள்: பதிவு செய்யும் போது மரபுரிமையாகப் பெற்ற விவசாய நிலத்திற்கான முந்தைய நில உரிமையாளரின் சரியான விவரங்களை வழங்கவில்லை. அத்தகைய விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை 1,361,760.
- இரட்டைப் பலன்: 249,434 பேர் ஒரே நிலத்தில் முன்னாள் மற்றும் தற்போதைய நில உரிமையாளர்கள் என இருவராக பயனடைகிறார்கள். இது விதிகளுக்கு எதிரானது.
- பிற ஆதாரங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட நிலம்: பயனாளி விவசாயிகள் பிப்ரவரி 1, 2019 க்குப் பிறகு பரம்பரை அல்லாத பிற ஆதாரங்களில் இருந்து நிலத்தைப் பெற்ற வழக்குகள் (292,911).
PM Kisan: விவசாயிகள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
விவசாயிகளின் தவணை நிறுத்தப்பட்டிருந்தால், அதை சரிசெய்ய இரண்டு வழிகள் உள்ளன:
- முதல் வழி: முதலில், www.pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு செல்லவும். அதன் பிறகு, 'Update Missing Information' என்ற இணைப்பு மூலம் உங்கள் தகவல்களையும் தேவையான ஆவணங்களையும் பதிவேற்றவும்.
- இரண்டாவது வழி: உங்கள் அருகிலுள்ள பொது சேவை மையத்திற்குச் சென்று உங்கள் ஆவணங்களைப் புதுப்பிக்கலாம்.
எங்கே தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்?
மேலும் தகவலுக்கு, விவசாயிகள் மாவட்ட வேளாண் துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
விவசாயிகளுக்கு உத்திர பிரதேச அரசு வேண்டுகோள்
தற்போது தவணைகளைப் பெறாத விவசாய குடும்பங்கள், தாங்களாகவே தகவல்களையும் தேவையான ஆவணங்களையும் இந்திய அரசின் www.pmkisan.gov.in இணையதளத்தில் உள்ள Update Missing Information பிரிவின் கீழ் பதிவேற்றம் செய்ய/புதுப்பிக்குமாறு உத்தரப் பிரதேச அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது. தாங்களாக இதை செய்ய முடியாதவர்கள் அருகிலுள்ள பொது சேவை மையத்தின் மூலம் பதிவேற்றம் செய்ய/புதுப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இப்படி செய்வதன் மூலம், மத்திய அரசு, நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட தவணையை செலுத்துவது குறித்து முடிவெடுக்க முடியும்.
PM Kisan Status: பிஎம் கிசான் தவணை நிலையை இப்படி பார்க்கலாம்
- முதலில், அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான pmkisan.gov.in -க்கு செல்லவும்.
- முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள'Farmers Corner' பிரிவில்'Know Your Status' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் பதிவு எண்ணை உள்ளிடவும்.
- திரையில் காட்டப்படும் குறியீட்டை உள்ளிட்டு 'Get Data' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- அதன் பிறகு தவணை நிறுத்தப்பட்டதற்கான காரணத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள்.
PM Kisan திட்டம் சுருக்கலாக...
- பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ₹6,000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது.
- விவசாயிகளின் கணக்குகள் ஆதார், நிலப் பதிவுகள் மற்றும் தகுதித் தகவல்களில் முரண்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டால் தவணை நிறுத்தப்படும்.
- தவணை நிரந்தரமாக நிறுத்தப்படாது. சரியான தகவலைப் புதுப்பித்தவுடன் தகுதியான விவசாயிகளுக்கு தவணை மீண்டும் வழங்கப்படலாம்.
- விவசாயிகள் இரண்டு வழிகளில் தகவலை புதுப்பிக்கலாம்: ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன்.
- தகவல் சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகு மீண்டும் பணம் செலுத்துவது குறித்து அரசாங்கம் முடிவு செய்யும்.
