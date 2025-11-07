PM Kisan : விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்! இ-சேவை மையம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் விரைவில் 21வது தவணைத்தொகை விடுவிக்கப்பட இருக்கும் நிலையில், அதுதொடர்பான அப்டேட்டுகள் வரிசையாக வெளியாகிக் கொண்டே இருக்கின்றன. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியரும் இது தொடர்பான அறிவுறுத்தல்களை தொடர்ச்சியாக வழங்கி வருகின்றனர். இப்போது தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அந்த மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு இன்று ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயனாளியாக இருந்து விவசாயிகள் தனித்துவ அடையாள எண் பெறாத விவசாயிகள் இ-சேவை மையம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என அவர் அறிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு பின்வருமாறு ; தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள் 2025-2026 ஆம் ஆண்டு முதல் பிரதம மந்திரி கவுரவ நிதி திட்டம் மற்றும் பயிர் காப்பீடு திட்டம் போன்ற ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசின் திட்டங்களில் பயன்பெற தனித்துவ அடையாள எண் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளத. தென்காசி மாவட்டத்தில் தற்போது 9237 விவசாயிகள் பாரத பிரதமரின் கௌரவ நிதி உதவி பெறும் விவசாயிகள் தனித்துவ அடையாள எண் (Farmers Registry) பெறாமல் உள்ளனர். மத்திய அரசு மூலம் வழங்கப்படும் ரூ.2000/- உதவி தொகை பெறுவதற்கு
தனித்துவ அடையாள எண் (Farmers Registry) கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகள் அரசின் பல்வேறு வேளாண் சார்ந்த திட்டப் பலன்களை பெறுவதற்கு தங்களது நில உடைமை விவரங்கள், பயிர் சாகுபடி அறிக்கை போன்ற தொடர்புடைய ஆவணங்களை ஒவ்வொரு முறையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளது. இதில் ஏற்படும் காலதாமத்தை தவிர்க்கும் வகையிலும், விவசாயிகள் குறித்த நேரத்தில் பயன்பெற ஏதுவாகவும், தமிழ்நாட்டில் வேளாண் அடுக்குத்திட்டம் (AGRIS TACK) செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்போது விவசாயிகளின் பதிவு விவரங்களுடன், ஆதார் எண், கைப்பேசி எண், நில உடைமை விவரங்களை விடுபாடின்றி இணைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
விவசாயிகள் பொது சேவை மையத்தின் மூலம் தங்களின் நில உடைமை விவரங்கள் இணைக்கப்பட்ட பின்னர் அனைத்து விவரங்களும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஆதார் எண் போன்ற தனித்துவமான தேசிய அளவிலான அடையாள எண் ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் பதிவு செய்து தரப்படும். 2025-2026 ஆம் ஆண்டு முதல் பிரதம மந்திரி கவுரவ நிதி திட்டம் மற்றும் பயிர் காப்பீடு திட்டம் போன்ற ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசின் திட்டங்களில் விவசாயிகள் எளிதில் பயன்பெற ஏதுவாக தனித்துவ அடையாள எண் மிகவும் அவசியம். இதற்காக வேளாண்மைத்துறை, தோட்டக்கலைத்துறை, வேளாண் பொறியியல் துறை . வேளாண் வணிகத்துறை, பொது சேவை மையம் மற்றும் வருவாய்த்துறையுடன் ஒருங்கிணைந்து சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
எனவே விவசாயிகள் தங்கள் பகுதி வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டு தங்களது ஆதார் எண், சிட்டா, ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தொலைபேசி எண்ணுடன் சென்று உடனடியாக பதிவு செய்து தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
