பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்! நீக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் பட்டியல் வெளியீடு

PM Kisan Update 2026: பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் 22வது தணைத் தொகை பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் தகுதியான விவசாயிகளின் பட்டியலை இறுதி செய்யும் பொருட்டு ஒவ்வொரு தாலுகா வாரியாக பிஎம் கிசான் திட்ட விவசாயிகள் பட்டியல் இறுதி செய்யப்படுகின்றன. பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு தகுதியான விவசாயிகள், நீக்கப்படட விவசாயிகள் ஆகியோரின் பட்டியல் தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட வாரியாக வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.
திருச்சி, நீலகரி, விழுப்புரம் என பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் பிஎம் கிசான் திட்ட பயனாளிகளின் பட்டியல் வெளியிட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், நீக்கப்பட்ட விவசாயிகள், அடையாளம் காண முடியாத விவசாயிகளின் விவரங்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில், நீக்கப்பட்ட பட்டியலில் பெயர் இருக்கும் விவசாயிகள் உடனடியாக என்ன காரணத்துக்காக பெயர் நீக்கப்பட்டது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதற்குரிய ஆவணங்களை சமர்பித்தால், மீண்டும் இத்திட்டத்தில் சேர்ந்து கொள்ள முடியும். பெரும்பாலும், விவசாய பதிவெண் பெறாத விவசாயிகளே இத்திட்டத்தில் நீக்கப்படுகின்றன. இது குறித்து அரசு சார்பிலும் பலமுறை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் பெற்றால் மட்டுமே பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் 22வது தவணைத் தொகை பெற முடியும். ஆன்லைனில் கூட விண்ணப்பிக்கலாம். எனவே, பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்ட விவசாயிகள் மீண்டும் அத்திட்டத்தில் சேர என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை:
1. முதலில் பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கான pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.
2. அங்கு 'New Farmer Registration' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்து, உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
3. பின்னர் உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், கிராமம் போன்ற விவரங்களைத் தேர்வு செய்து, நிலத்தின் பரப்பளவு மற்றும் சர்வே எண்களைப் பதிவேற்ற வேண்டும்.
4. விவரங்கள் அனைத்தும் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில், சரிபார்ப்புக்குப் பின் இத்திட்டத்தில் நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவீர்கள்.
5. நேரடியாக விண்ணப்பிக்க தெரியாத விவசாயிகள் இ-சேவை மையங்கள் மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள்:
1. விவசாயியின் ஆதார் கார்டு,
2. நிலத்தின் பட்டா மற்றும் சிட்டா நகல்கள்,
3. பணம் வரவு வைக்கப்பட வேண்டிய வங்கி பாஸ்புக் நகல்,
4. ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.
இந்த ஆவணங்களில் எந்த தவறும் இருக்கக்கூடாது.
விவசாய பதிவெண் பெறுவதால் நன்மைகள்:
1. அனைத்து துறை பயன்களை ஒற்றை சாளர முறையில் பெறலாம்
2. ஒவ்வொரு முறையும் விண்ணப்பிக்கும்போது ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டியது இல்லை.
3. அரசின் மானியங்கள் சரியான நபருக்கு சென்றடைவதை உறுதிப்படுத்திட முடியும்.
4. விவசாயிகள் நேரடியாக வலைதளத்தில் பதிவு செய்வதால், முன்னுரிமை அடிப்படையில் அரசின் திட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
5. கூட்டுறவு மற்றும் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் எளிய முறையில் பயிர்க்கடன் பெறும் வசதி.
6. இந்த அடையாள எண் தரவுகள் 24 அரசுத் துறைகளுக்கு வழங்கப்பட்டு, இதன் மூலம் மானியங்கள் வழங்கப்படும்.
பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி விளக்கம்
பிஎம் கிசான் சம்மன் நிதியைப் பொறுத்தவரை, மாநில வாரியாகத் தனியாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதில்லை. இது முற்றிலும் விண்ணப்பதாரர்களின் விருப்பம் மற்றும் தேவையின் அடிப்படையில் செயல்படும் திட்டமாகும். ஆர்வமுள்ளவர்களிடமிருந்து பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் முறையாகப் பரிசீலிக்கப்பட்டு, நிர்ணயிக்கப்பட்ட தகுதி அளவுகோல்கள் மற்றும் நிதி இருப்பைப் பொறுத்து தகுதியின் அடிப்படையில் ஒப்புதல் வழங்கப்படும். மத்திய உணவு பதப்படுத்துதல் தொழில்துறை இணை அமைச்சர் ரவ்னீத் சிங் அவர்கள் மாநிலங்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் இந்தத் தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
