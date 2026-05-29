/பிஎம் கிசான் 23வது தவணை: ஜூன் 30-க்குள் இதை செய்யாவிட்டால் ரூ.2,000 கிடைக்காது

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசு தற்போது விவசாயிகளுக்காகப் பல்வேறு நலத்திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இவற்றில் பிஎம் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் (PM Fasal Bima Yojana), பிஎம் மான்தன் திட்டம் (PM Mandhan Yojana), கிசான் கிரெடிட் கார்டு (Kisan Credit Card), பிஎம் தன் தான்ய கிரிஷி திட்டம் (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) மற்றும் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) ஆகியவை அடங்கும். விவசாயிகளுக்குச் சாத்தியமான அனைத்து வழிகளிலும் நிதியுதவி வழங்க மோடி அரசு உறுதியளித்துள்ளது. இந்தச் சூழலில், PM Kisan திட்டம் தொடர்பாக ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
'பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா' திட்டத்தின் கீழ் பெருமளவிலான விவசாயிகள் பதிவு செய்துள்ளனர். அதிகாரிகளின் தகவலின்படி, சில சமயங்களில் தகுதியற்ற நபர்களின் பெயர்களும் தவறுதலாக இப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுவிடுகின்றன. எனவே, ஒவ்வொரு ஆண்டும் e-KYC சரிபார்ப்பைச் செய்வது கட்டாயம் என்று அரசு தற்போது ஒரு உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. ஜூன் 30-ஆம் தேதிக்குள் தங்கள் e-KYC சரிபார்ப்பை நிறைவு செய்யத் தவறும் விவசாயிகளுக்கான அடுத்த தவணைத் தொகை நிறுத்திவைக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
விவசாயிகள் தங்கள் e-KYC சரிபார்ப்பை நிறைவு செய்வதற்கு இரண்டு வழிகள் உள்ளன.
முதல் வழிமுறை 'Biometric e-KYC' (பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு) ஆகும். இவ்வழிமுறையின் கீழ், விவசாயிகள் அருகிலுள்ள எந்தவொரு 'Jan Seva Kendra' (பொதுச் சேவை மையம்)-க்கும் சென்று, தங்கள் கைரேகை அல்லது பெருவிரல் ரேகையைப் பயன்படுத்தி இச்செயல்முறையை நிறைவு செய்யலாம். இதற்கு, விவசாயிகளின் ஆதார் அட்டையும், அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட கைப்பேசி எண்ணும் தேவைப்படும்.
இரண்டாவது வழிமுறை 'Facial e-KYC' (முக அங்கீகாரச் சரிபார்ப்பு) ஆகும். இதை விவசாயிகள் தங்கள் வீடுகளிலிருந்தபடியே, தங்கள் கைப்பேசியைப் பயன்படுத்திச் சுயமாகவே செய்துகொள்ளலாம். 'PM Kisan App' (செயலி) வாயிலாகத் தங்கள் முகத்தைச் ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் இச்செயல்முறையை மிக எளிதாக நிறைவு செய்ய முடியும்.
விவசாயிகள் தற்போது 23-வது தவணைத் தொகையை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். PM Kisan திட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசு இதுவரை மொத்தம் 22 தவணைகளை வெளியிட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 22-வது தவணையின்போது, 9 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் மொத்தம் ₹18,640 கோடி நிதியுதவியை அரசு நேரடியாக வரவு வைத்தது.
PM Kisan திட்டத்தின் 23-வது தவணை வெளியிடப்படும் தேதி குறித்து இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. PM Kisan திட்டத்தின் அடுத்த தவணையானது ஜூன் மாத இறுதியில் அல்லது ஜூலை மாத தொடக்கத்தில் வெளியிடப்பட வாய்ப்புள்ளது.
ஸ்டெப் 1: PM Kisan-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.
ஸ்டெப் 2: 'பயனாளி நிலை' (Beneficiary Status) பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
ஸ்டெப் 3: “Beneficiary Status” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
ஸ்டெப் 4: உங்கள் ஆதார் எண் அல்லது கணக்கு எண்ணை உள்ளிடவும்.
ஸ்டெப் 5: இப்போது “Get Data” (தரவுகளைப் பெறுக) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
ஸ்டெப் 6: உங்கள் பயனாளி நிலையைச் சரிபார்க்கவும்.
ஸ்டெப் 7: உங்கள் பணம் பட்டுவாடா நிலையைச் சரிபார்க்கவும்.
இந்த வகையில் பிஎம் கிசான் பயனாளிகள் தங்கள் தவணை நிலையை எளிதாக ஆன்லைனில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.