பிஎம் கிசான் : வங்கி கணக்குடன் ஆதார் இணைக்கவில்லையா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டம் தொடர்பாக இரண்டு முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள் தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து வெளியாகியுள்ளது. அதுகுறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயனாளியாக இருந்த சில விவசாயிகளுக்கு கடந்த முறை பணம் வரவில்லை. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு பலமுறை அறிவுறுத்தல்கள் கொடுக்கப்பட்டபோதும், தங்களின் கேஒய்சி, விவசாய அடையாள எண் மற்றும் வங்கிக் கணக்குடன் ஆதார் இணைக்காமல் இருந்தனர். அவர்களுக்கு போன முறை மத்திய அரசு பணம் விடுவிக்கவில்லை. ஆனால், அவர்களுக்கு இப்போது ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. 22வது தவணைத்தொகை விடுவிப்பதற்கான பணிகளை மத்திய அரசு தொடங்கியுள்ளது.
பிஎம் கிசான் முக்கிய அறிவிப்பு
இந்த முறை தங்களின் விடுபட்டுள்ள கேஓய்சி தகவல்களை ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து முடித்தல், வங்கி கணக்குடன் ஆதார் இணைத்தல், விவசாய அடையாள எண் பெறுவது, இறந்த கிசான் பெயருக்கு பதிலாக வாரிசுகள் இத்திட்டத்தில் இணைத்துக் கொள்ளுதல் போன்றவற்றை செய்தால், அந்த விவசாயிகளுக்கு 21வது தவணைத்தொகை கிடைக்காமல் போயிருந்தாலும் இம்முறை பணம் கிடைக்கும். எனவே, விவசாயிகள் தங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள வேளாண்மை துறை அலுவலகத்தை நாடி பிஎம் கிசான் தொகை பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?, எதனால் பணம் தனக்கு வரவில்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டு, அதற்குரிய ஆவணங்களை சமர்பிக்குமாறு அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
விவசாயிகளுக்கு பணம் கிடைக்கும்
கடந்த முறை பிஎம் கிசான் தொகை பெறாமல் இருப்பவர்கள் இத்திட்டத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களா? என்றால் ஆம், அவர்கள் நீக்கப்பட்டவர்களே. ஆனால், அவர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் மீண்டும் இத்திட்டத்தில் இணைத்துக் கொள்ள முடியும். என்ன காரணத்துக்காக நீக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஒருவேளை கேஒய்சி தகவல்கள் தவறாக இருந்து, அதற்கான ஆவணங்கள் சமர்பிக்காமல் இருக்கிறீர்களா? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதனைக் இம்முறை முறையாக சமர்பித்தால் நீங்கள் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் மீண்டும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவீர்கள்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
இது தொடர்பாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அண்மையில் விடுத்த அறிவிப்பில், அரசின் நலத்திட்டங்களில் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் (டிஜிட்டல் ஃபார்மர் ரிஜிஸ்ரி) வழங்கும் பொருட்டு வேளாண்மை துறை மற்றும் தோட்டக்கலை துறை களப்பணியாளர்களை தொடர்பு கொண்டு விவசாயிகள் தங்களது ஆதார், ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட கைபேசி மற்றும் கம்பியூட்டர் சிட்டா கொண்டுசென்று பதிவு செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.
மேலும், பி.எம். கிசான் திட்டத்தின் 22-வது தவணை தொகை பிப்ரவரி மாதம் விடுவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 2654 விவசாயிகள் e-kyc மற்றும் ஆதார் எண்ணை வங்கி கணக்குடன் இணைக்காமலும் உள்ளனர் என்றும், அடுத்த தவணைத் தொகையினை பெறும் பொருட்டு விவசாயிகள் தங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் அருகில் உள்ள பொது சேவை மையத்திலோ அல்லது வேளாண் விரிவாக்க மையத்திலோ பி.எம். கிசான் கணக்கினை e-kyc மூலம் புதுப்பிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். மேலும் வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காமல் உள்ள விவசாயிகள் அப்பணியினை மேற்கொண்டு பி.எம். கிசான் திட்டத்தின் 22-வது தவணை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
எனவ, தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயனாளியாக தகுதியுள்ள விவசாயிகள் இத்திட்டத்தில் தொடர்ந்து பயனாளியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றி இத்திட்டத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள். கூடுதல் விவரங்களுக்கு உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் வேளாண்மை அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
