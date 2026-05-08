  • PM Kisan திட்டத்தின் தவணைத் தொகையை பெண் விவசாயிகளும் பெற முடியுமா? இதற்கான விதிகள் என்ன?

PM Kisan Latest News: அரசாங்க விதிமுறைகளின்படி, பெண் விவசாயிகளும் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியுடையவர்களாகவே கருதப்படுகிறார்கள். இருப்பினும், அவர்கள் முதலில் சில முக்கியமான நிபந்தனைகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 8, 2026, 08:23 PM IST
  • பிஎம் கிசான் திட்டம் என்றால் என்ன?
  • பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு எவ்வளவு பணம் வழங்கப்படுகின்றது?
  • பிஎம் கிசான் 23வது எப்போது கிடைக்கும்?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசால் நிர்வகிக்கப்படும் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம், ஒரு விலைமதிப்பற்ற முன்னெடுப்பாகத் திகழ்கிறது. இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், விவசாயிகள் தங்கள் பயிர்களைப் பராமரிப்பதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் தேவையான நிதியுதவியை வழங்குவதாகும். இத்திட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் ₹6,000 தொகையை, தலா ₹2,000 வீதம் மூன்று தவணைகளாக வழங்குகிறது.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை 'நேரடிப் பயன் பரிமாற்ற' (DBT) முறை வாயிலாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படுகிறது. இதுவரை, இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியுடைய அனைத்து விவசாயிகளும் தலா ₹2,000 வீதமுள்ள 22 தவணைகளின் பயன்களை வெற்றிகரமாகப் பெற்றுள்ளனர். பொதுவாக பெண் விவசாயிகள் மத்தியில் ஒரு கேள்வி எழுந்துள்ளது: இத்திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் பயன்களை அவர்களாலும் பெற முடியுமா? அரசாங்க விதிமுறைகளின்படி, பெண் விவசாயிகளும் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியுடையவர்களாகவே கருதப்படுகிறார்கள். இருப்பினும், நீங்கள் முதலில் சில முக்கியமான நிபந்தனைகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

பெண் விவசாயிகளுக்கான முக்கிய விதிகள்

- பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் பயன்களைப் பெறுவதற்கு, சாகுபடி நிலமானது அப்பெண்ணின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது கட்டாயமாகும். 

- மேலும், குடும்பத்திற்குச் சொந்தமான நிலம் கணவரின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், மனைவி இத்திட்டத்தின் கீழ் தனிப்பட்ட முறையில் பயன்களைக் கோர இயலாது.

- இருப்பினும், ஏதேனும் ஒரு காரணத்தினால், நிலம் அதிகாரப்பூர்வமாக அப்பெண்ணின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், அவர் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர் ஆவார்.

- அரசாங்க விதிமுறைகளின்படி, ஒரு குடும்பத்திற்கு (அல்லது ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு) ஒரு உறுப்பினர் மட்டுமே இத்திட்டத்தின் பயன்களைப் பெறத் தகுதியுடையவர் ஆவார். 

- அதாவது, கணவன் மற்றும் மனைவி ஆகிய இருவரும் ஒரே நேரத்தில் இத்திட்டத்தின் பயன்களைப் பெற இயலாது.

பிஎம் கிசான் திட்டம் விவரம்
தவணைத் தொகை (ஆண்டுக்கு) ரூ.6,000
தேவையான ஆவணங்கள் e-KYC , வங்கிக் கணக்கு மற்றும் கைபேசி எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட ஆதார் அட்டை
அடுத்து வரப்போகும் தவணை 23 வது தவணை

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் பயன்களைப் பெற யாருக்கு தகுதி இல்லை?

ஒரு பெண் விவசாயியோ அல்லது அவரது கணவரோ அரசுப் பணியில் இருந்தாலோ, அல்லது ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியராக (ஓய்வூதியதாரராக) இருந்தாலோ, அவர்கள் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியற்றவர்களாகக் கருதப்படுவார்கள். மேலும், அக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த யாரேனும் ஒருவர் வருமான வரி செலுத்துபவராக இருந்தால், அக்குடும்பத்தினர் 'PM Kisan' திட்டத்தின் கீழ் தவணைத் தொகையைப் பெறத் தகுதி பெற மாட்டார்கள். அதுமட்டுமின்றி, விவசாயியின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த யாரேனும் ஒருவர் அரசியலமைப்புப் பதவியை வகித்து வந்தால், அப்பதவியை வகிப்பவரும் அவரது குடும்பத்தினரும் இத்திட்டத்தின் வரம்பிலிருந்து விலக்கப்படுவார்கள்.

பிஎம் கிசான் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கத் தேவையான ஆவணங்கள்

- பயனாளியான பெண்ணின் ஆதார் அட்டை, அவரது வங்கிக் கணக்கு மற்றும் கைபேசி எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பது கட்டாயமாகும். 

- விவசாய நிலம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு பெண்ணின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதற்குச் சான்றாக, ஒரு நில ஆவணச் சான்று அல்லது அது தொடர்பான பிற நில ஆவணங்கள் தேவைப்படுகின்றன. 

- இத்திட்டத்தின் அடுத்த தவணையைப் பெறுவதற்கு, e-KYC செயல்முறையை நிறைவு செய்வதும், வங்கிக் கணக்கில் 'நேரடிப் பயன் பரிமாற்றச்' (DBT) சேவை செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்வதும் மிக அவசியமாகும்.

PM Kisan 23nd Installment: பிஎம் கிசான் 23வது எப்போது கிடைக்கும்?

இது வரை பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், 22 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன, இப்போது பயனாளி விவசாயிகள் 23வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். மத்திய அரசாங்கம் இத்திட்டத்தின் அடுத்த தவணையை ஜூன் மாதத்தின் கடைசி வாரத்திலோ அல்லது ஜூலை மாதத்தின் முதல் வாரத்திலோ விடுவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், தவணைத் தொகை விநியோகம் குறித்து இதுவரை எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. 

அடுத்த தவணையின் நிலையைச் சரிபார்ப்பது எப்படி?

விவசாயிகள் அதிகாரப்பூர்வ PM Kisan இணையதளத்திற்குச் (pmkisan.gov.in) சென்று, 'Know Your Status' (உங்கள் நிலையை அறிந்துகொள்ளுங்கள்) எனும் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, விவசாயிகள் தங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை எளிதாக செக் செய்யலாம். மேலும், விண்ணப்பத்தில் ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின், 'Aadhaar Failure Records' (ஆதார் பிழைப் பதிவுகள்) எனும் பிரிவின் வாயிலாக அவற்றை இணையவழியிலேயே திருத்திக்கொள்ளவும் முடியும்.

பிஎம் கிசான் திட்டம் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. பிஎம் கிசான் திட்டம் என்றால் என்ன?

பிஎம் கிசான் திட்டம் என்பது விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு நடத்தும் நலத்திட்டமாகும். இது விவசாயிகளுக்கு நிதி ஆதரவை அளிக்கின்றது.

2. பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு எவ்வளவு பணம் வழங்கப்படுகின்றது?

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 வழங்கப்படுகின்றது.

3. பிஎம் கிசான் 23வது எப்போது கிடைக்கும்?

இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் அரசாங்கத்திடமிருந்து வரவில்லை.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

