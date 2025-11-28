English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Central government : தமிழக விவசாயிகளே ரூ.40,000 வேண்டுமா? மத்திய அரசின் குட் நியூஸ்

Central government : தமிழக விவசாயிகளே ரூ.40,000 வேண்டுமா? மத்திய அரசின் குட் நியூஸ்

Central government : தமிழக விவசாயிகள் மத்திய அரசின் பிஎம் குசும் திட்டத்தில் (PM KUSUM) 40 ஆயிரம் ரூபாய் பெறுவது எப்படி? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 28, 2025, 12:29 PM IST
  • தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்
  • மத்திய அரசின் சூப்பர் திட்டம் அப்டேட்
  • ரூ.40 ஆயிரம் வரை அள்ளிக் கொடுக்கிறது

Central government : தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் மத்திய அரசின் பிரதம மந்திரி கிசான் உர்ஜா சுரக்‌ஷா எவம் உத்தன் மகாபியான் (PM KUSUM) திட்டத்தின் கீழ், 40 ஆயிரம் ரூபாய் வரை பெற முடியும். ஆனால், இத்திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு விவசாயிகள் மத்தியில் பரவலாக இல்லை. இப்போது உத்தரப்பிரதேச மாநில விவசாயிகளுக்கு இத்திட்டத்தில் மிகப்பெரிய சலுகையை மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கும் நிலையில், தமிழக விவசாயிகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் என்னென்ன நன்மைகள் பெறலாம்?, பிஎம் குசும் திட்டம் என்றால் என்ன? என்ற விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பிஎம் குசும் திட்டம் என்றால் என்ன? (PM-KUSUM C Scheme)

பாரத பிரதமரின் மகிழ்ச்சி திட்டம் (PM-KUSUM C Scheme), அல்லது பிஎம் குசும் திட்டம் என்பது சூரிய ஒளி மின்சக்தி மூலம் ஆண்டுதோறும் ரூ.40,000-வருமானம் ஈட்டும் திட்டம் ஆகும். மத்திய, மாநில அரசால் 60 சதவீத மானியத்துடன் சூரிய ஒளி மின்சாரத்தால் இயங்கும் பம்ப்செட் சோலார் பம்ப் 11 கிலோ வாட் வரை அமைக்கலாம். இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விவசாயிகளுக்கு மின்வாரியத்தால் வழங்கப்பட்ட இலவச மின் இணைப்பு இருக்க வேண்டும்.

பாரத பிரதமரின் மகிழ்ச்சி திட்டத்தில் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

1) இத்திட்டத்தில் 60 சத மானியத்தில் சூரிய ஒளி மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது.

2) மின் இணைப்பு எந்த வகையிலும் துண்டிக்கப்படமாட்டாது. இலவச மின்சாரமும் ரத்து செய்யப்படமாட்டாது எனவும் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. 3)இத்திட்டத்தில் இலவச மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துவதோடு, சூரிய ஒளி மின்சாரத்தையும் பயன்படுத்துவதால், மின்சாரம் சிக்கனமாகிறது.

4) இத்திட்டத்தினால் அதிக பரப்பில் சாகுபடி மேற்கொள்ளலாம்.

5) விவசாயிகள் சூரிய ஒளி மின்சாரம் உபயோகப்படுத்தியது போக. மீதமுள்ள சூரிய ஒளி மின்சாரமானது கணக்கிடப்பட்டு, அதனை தமிழ்நாடு அரசு கொள்முதல் செய்து, அதற்கான தொகையானது மாதந்தோறும் கணக்கிடப்பட்டு விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். அதிகபட்சமாக ஆண்டுக்கு ரூ.40,000- வரை கிடைக்கும்.

6) அரசு மானியம் 60 சதவீதம் போக, 40சதவீத தொகையினை விவசாயிகள் பங்குத் தொகையாக செலுத்த வேண்டும். அவ்வாறு செலுத்த முடியாத பட்சத்தில்
அத்தொகைக்கு குறைந்த வட்டியில் வங்கி கடன் பெற அரசு ஏற்பாடு செய்யும்.

இத்திட்டத்துக்கு விவசாயிகள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இத்திட்டத்தில் பயனடைய விரும்புவோர் விருப்ப விண்ணப்ப படிவம், ஆதார் அட்டை நகல், சிட்டா அடங்கல் நகல் ஆகிய ஆவணங்களை வட்டார வேளாண்
விரிவாக்க மையம் அல்லது தமிழ்நாடு எரிசக்தி மேம்பாட்டு முகமை(TEDA), மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலகங்களில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

பி.எம். குசும் திட்டம் வகைகள்

பி.எம். குசும் திட்டம் என்பது மத்திய அரசின் மிகப்பெரிய திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இது நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளுக்குப் பெரும் பலனை அளித்து வருகிறது. இத்திட்டம் பொதுவாக மூன்று கூறுகளைக் கொண்டது:

A: விவசாய நிலங்களில் 500 கிலோவாட் முதல் 2 மெகாவாட் வரையிலான சிறிய அளவிலான சோலார் மின் உற்பத்தி நிலையங்களை நிறுவி, உள்ளூர் மின் கட்டத்துடன் இணைப்பது.

B: தனியாகச் செயல்படும் (Off-Grid) சூரிய சக்தி நீர்ப்பாசனப் பம்புகளை நிறுவுதல். உத்தரப் பிரதேசத்தில் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 40,521 பம்புகள் இந்தக் கூறின் கீழ் வருகின்றன.

C: தற்போதுள்ள கிரிட்-இணைக்கப்பட்ட விவசாய பம்புகளைச் சோலார் மயமாக்குவது.

தமிழ்நாட்டில் பி.எம். குசும் திட்டம்

தமிழ்நாட்டிலும் பி.எம். குசும் திட்டம் தீவிரமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம் (TANGEDCO) மற்றும் வேளாண் பொறியியல் துறை ஆகியவை இணைந்து இத்திட்டத்தைக் கண்காணித்து வருகின்றன. தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் 70% வரையிலான மானியம் வழங்கப்படுகிறது. இதில் மத்திய அரசு 30% மானியமும், மாநில அரசு 40% கூடுதல் மானியமும் வழங்குகிறது.

விண்ணப்ப முறை: தமிழக விவசாயிகள் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் தங்கள் பங்களிப்புத் தொகையைச் செலுத்தி பம்புகளைப் பெறலாம். தமிழ்நாட்டில் தற்போதுள்ள டீசல் பம்புகளுக்குப் பதிலாகச் சோலார் பம்புகளை நிறுவுவதற்கும், மின் இணைப்பு பெற்ற விவசாயப் பம்புகளைச் சோலார் மயமாக்குவதற்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

பி.எம். குசும் திட்டமானது, விவசாய நிலங்களில் மின்சாரம், டீசல் பயன்பாட்டைத் தவிர்த்து, நீர்ப்பாசனச் செலவைக் குறைப்பதுடன், விவசாயிகளை ஆற்றல் உற்பத்தியாளர்களாகவும் (Solar Power Producers) மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. எனவே, தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் இத்திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

central governmentPM Kusum SchemeTamil Nadu Farmers Schemesolar pump schemeSolar pump subsidy

