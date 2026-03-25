பிஎம் முத்ரா கடன் திட்டம்: ரூ.7,699 செலுத்தினால் ரூ.3 லட்சம் கடனா? உண்மை என்ன?

PM Mudra loan : சமூக வலைதளங்களில் பிரதமரின் முத்ரா கடன் திட்டம் (PMMY) தொடர்பாக பரவி வரும் முக்கிய செய்தி பொதுமக்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. ஆனால் அது ஒரு போலிச் செய்தி. இதனை மத்திய அரசின் உண்மை சரிபார்ப்புக் குழுவே விளக்கமளித்துள்ளது. இத்திட்டத்துக்கு காப்பீட்டு கட்டணம் (Insurance Charge) என்ற பெயரில் ஒரு சிறு தொகையைச் செலுத்தினால், லட்சக்கணக்கில் கடன் கிடைக்கும் என வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் ஒரு குறுஞ்செய்தி பரப்பப்படுகிறது. உண்மையில், இது பொதுமக்களை ஏமாற்றும் முயற்சி என மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது.
போலி செய்தியின் முழு விவரம்
மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் சரிபார்ப்பு பிரிவான PIB Fact Check, தற்போது வைரலாகி வரும் ஒரு கடன் அனுமதி கடிதத்தை ஆய்வு செய்து அது முற்றிலும் போலியானது என்று அறிவித்துள்ளது. ரூ. 7,699 தொகையை காப்பீட்டு கட்டணமாகச் செலுத்தினால், ரூ. 3 லட்சம் கடன் கொடுகப்படும் என்று அந்தக் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் இத்தகைய நடைமுறைகள் ஏதும் இல்லை என்பதை அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
முத்ரா கடன் : பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மைகள்
1. முத்ரா நேரடியாகக் கடன் வழங்குவதில்லை - Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA) அமைப்பு தனிநபர்களுக்கோ அல்லது சிறு தொழில் முனைவோருக்கோ நேரடியாகக் கடன் வழங்குவதில்லை. இது வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கு நிதி கொடுக்கும் ஒரு நிறுவனமாகும். இத்திட்டத்தின் கீழ் வங்கிகள் வழியாகவே கடன் பெற்று திரும்ப செலுத்த முடியும்.
2. எங்கே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
உங்களுக்கு அருகில் உள்ள பொதுத்துறை அல்லது தனியார் வங்கிக் கிளைகளுக்கு நேரடியாக செல்லுங்கள். அங்கு முத்ரா கடன் குறித்து விசாரித்து விண்ணப்பிக்கவும். ஆர்பிஐ அங்கீகாரம் பெற்ற வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் வழியாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆப்லைன் அல்லாது ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க முடியும். அதாவது, www.udyamimitra.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
3. முன்பணம் செலுத்தத் தேவையில்லை
அரசு மற்றும் வங்கிகள் முத்ரா கடனைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி எவ்வித முன்பணத்தையும் கோருவதில்லை. காப்பீட்டு கட்டணம், ஆவணக் கட்டணம் அல்லது ஒப்பந்தக் கட்டணம் என எந்தப் பெயரில் பணம் கேட்டாலும் அது மோசடி என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.
4. இடைத்தரகர்கள் கிடையாது
முத்ரா திட்டத்திற்கு என்று அதிகாரப்பூர்வ ஏஜெண்டுகளோ அல்லது இடைத்தரகர்களோ கிடையாது. முத்ரா ஏஜெண்ட் என்று கூறி யாராவது உங்களை அணுகினால் அவர்களை நம்ப வேண்டாம்.
மோசடியைக் கண்டறிவது எப்படி?
முத்ரா கடன் கிடைக்க யாரேனும் உங்களிடம் முன் பணம் கேட்டால் அப்போதே நீங்கள் எச்சரிக்கையாகிக் கொள்வது அவசியம். அது மோசடியாக இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். வங்கியின் அதிகாரி உங்களை வாட்ஸ்அப் அல்லது தனிப்பட்ட மொபைல் எண் மூலம் தொடர்பு கொண்டு கடன் தருவதாக அழைக்கமாட்டார். அப்படி யாரேனும் தொடர்பு கொண்டு கடன் தருவதாகக் கூறினால் அது சந்தேகத்திற்குரியது. வங்கிக் கிளைக்கு நேரடியாக சென்று உண்மை தன்மையை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். மிக மிக முக்கியமானது என்னவென்றால், நீங்கள் விண்ணப்பமே செய்யாமல் Pre-approved என வரும் செய்திகளை அறவே புறக்கணித்துவிடுங்கள்.
மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கும் மிக முக்கிய அறிவுறுத்தல் என்னவென்றால் பொதுமக்கள் இப்படியான மோசடிகளை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக பணத்தை இழக்காதீர்கள் என பொதுமக்களை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
