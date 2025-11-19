English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan: தமிழகம் வருகிறார் பிரதமர் மோடி... விவசாயிகளுக்கு இன்று வருகிறது ரூ.2 ஆயிரம்!

PM Kisan: தமிழகம் வருகிறார் பிரதமர் மோடி... விவசாயிகளுக்கு இன்று வருகிறது ரூ.2 ஆயிரம்!

PM Kisan 21st Installment: பிரதமர் மோடி இன்று கோவையில் நடைபெறும் விவசாயிகள் மாநாட்டில் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி திட்டத்தின் 21வது தவணை தொகையை விடுவிக்க இருக்கிறார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 19, 2025, 08:55 AM IST
  • இதனால், சுமார் 9 கோடி விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள்.
  • 4 மாநிலங்களுக்கு ஏற்கெனவே நிதி விடுவிக்கப்பட்டுவிட்டது.
  • பிற மாநிலங்களுக்கு பிரதமர் இன்று விடுவிக்க இருக்கிறார்.

PM Kisan: தமிழகம் வருகிறார் பிரதமர் மோடி... விவசாயிகளுக்கு இன்று வருகிறது ரூ.2 ஆயிரம்!

PM Kisan 21st Installment Today: பிரதமர் மோடி ஆந்திரா மற்றும் தமிழ்நாட்டிற்கு இன்று (நவ.19) சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார். இரண்டு மாநிலங்களிலும் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்று, பல நலத்திட்டங்களையும் தொடங்கிவைக்க இருக்கிறார்.

PM Modi Andhra Pradesh Visit: ஆந்திராவில் பிரதமர் மோடி...

முதலில் இன்று காலையில் ஆந்திராவின் புட்டபர்த்தியில் உள்ள ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாவின் நூற்றாண்டு விழாவில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்க இருக்கிறார். இதை முன்னிட்டு ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாவின் பிரசாந்தி நிலையம் சென்று மகாசமாதியிலும் பிரதமர் மோடி அஞ்சலி செலுத்துகிறார். தொடர்ந்து ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாவை நினைவுக்கூறும் வகையில், அவரது நினைவு நாணயம் மற்றும் ஒரு தபால் தலையை பிரதமர் மோடி வெளியிட உள்ளார். அங்கு அவர் உரையாற்றவும் இருக்கிறார். 

PM Modi Tamil Nadu Visit: கோவை வரும் பிரதமர் மோடி

இதையடுத்து, தனி விமானம் மூலம் மதியம் 1.30 மணியளவில் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தை வந்தடையும் பிரதமர் மோடி, அங்கிருந்து கொடிசியா மைதானத்தில் தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் கூட்டமைப்பு நடத்தும் தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை மாநாட்டில் பங்கேற்க இருக்கிறார். இந்த மாநாட்டில் தமிழ்நாடு, கேரளா, தெலங்கானா, கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்ந்த 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், இயற்கை வேளாண்மை மேற்கொள்பவர்கள், வேளாண் விஞ்ஞானிகள், இயற்கை இடுபொருள் விநியோகிஸ்தர்கள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பலர் பங்கேற்பார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றுகிறார்.

 PM Modi Tamil Nadu Visit: வேளாண் விஞ்ஞானிகளுடன் உரையாடல்

தொடர்ந்து, இந்த விவசாயிகள் மாநாடு நடைபெறும் கொடிசியா மைதானத்தின் வளாகத்தில் உள்ள தனித்த அரங்கில், தென்னிந்திய அளவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 50 வேளாண் விஞ்ஞானிகளுடன் பிரதமர் மோடி சுமார் ஒரு மணிநேரம் உரையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இயற்கை வேளாண்மை சார்ந்து அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள 200க்கும் மேற்பட்ட அரங்குகளையும், அங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் வேளாண் உற்பத்தி பொருள்களையும் பிரதமர் மோடி பார்வையிட இருக்கிறார். இதையடுத்து, அவர் மதியம் 3.30 மணிக்கு டெல்லி திரும்புவார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

PM Kisan 21st Installment: விவசாயிகளுக்கு இன்று வரும் ரூ.2,000

முன்னதாக, விவசாயிகள் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி, 'பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி' (PM Kisan) திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகளுக்கான 21வது தவணை தொகையை இன்று வெளியிடுகிறார். சுமார் 9 கோடி விவசாயிகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளாக இருக்கும் வேளையில் சுமார் ரூ.18 ஆயிரம் கோடி இன்று விடுவிக்கப்பட இருக்கிறது. இதுகுறித்து மத்திய வேளாண் அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் தகவல் தெரிவித்திருந்தார். ஏற்கெனவே, பீகார், உத்தரகாண்ட், இமாச்சலப் பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளிட்ட பேரிடர் பாதித்த மாநிலங்களில் விவசாயிகளுக்கு இந்த நிதி வழங்கப்பட்டது. இன்று பிற மாநில விவசாயிகளுக்கு நிதி விடுவிக்கப்பட இருக்கிறது. இந்த திட்டத்தின்கீழ், பயனாளிகளுக்கு ஓராண்டுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் வழங்கப்படுகிறது. நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

