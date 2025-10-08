English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM SVANidhi திட்டம்: தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு ஜாக்பாட்... ரூ.50,000 பிணையம் இல்லா கடன் பெறுவது எப்படி?

How to apply for PM Svanidhi: பிஎம் ஸ்வாநிதி திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் கீழ் ரூ.50,000 கடன் பெறுவது எப்படி? முழு தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 8, 2025, 04:03 PM IST
  • பிஎம் ஸ்வநிதி திட்டத்தின் கீழ் எப்படி கடன் பெறுவது?
  • இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நன்மைகள் என்ன?
  • பிரதமர் ஸ்வாநிதி திட்டத்தின் கீழ் யாரெல்லாம் கடன் பெற முடியும்?

PM Svanidhi Yojana: பிரதம மந்திரி தெருவோர வியாபாரிகளுக்கான ஆத்மநிர்பர் நிதி திட்டம், தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதற்காக இந்திய அரசாங்கத்தால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு புரட்சிகரமான முயற்சியாகும். இந்தத் திட்டம் நகர்ப்புறங்களில் பணிபுரியும் சாலையோர விற்பனையாளர்களுக்கு பிணையமற்ற கடன்களை வழங்குகிறது. இதன் மூலம் அவர்களின் வணிகங்களை மேம்படுத்தவும் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் நிதி உதவி கிடைக்கிறது. பிஎம் ஸ்வாநிதி திட்டத்தின் கீழ், தெருவோர வியாபாரிகள் ₹50,000 வரையிலான கடன்களைப் பெறலாம், இதை மாதாந்திர தவணைகளில் திருப்பிச் செலுத்தலாம்.

பிரதம மந்திரி ஸ்வாநிதி திட்டம்

பிஎம் ஸ்வாநிதி திட்டம் என்றால் என்ன? இந்த திட்டத்தின் மூலம் தெருவோர வியாபாரிகள் எவ்வாறு பயனடைவது? இதில் உள்ள நிபந்தனைகள் என்ன? இவை அனைத்தையும் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

PM Swanidhi Yojana: பிஎம் ஸ்வாநிதி திட்டம் என்றால் என்ன?

COVID-19 உலகை ஆட்டிப்படைத்த காலத்தில், அந்த அசாதாரண சூழலால் பாதிக்கப்பட்ட தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு உதவுவதற்காக, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அமைச்சகத்தால் (MoHUA) ஜூன் 2020 இல் PM Swanidhi திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டம், பிணையத் தேவை இல்லாமல் மலிவு விலையில், திருப்பிச் செலுத்த எளிதான கடன்களுக்கான அணுகலை வழங்குகிறது.

பிஎம் ஸ்வாநிதி திட்டத்தின் கீழ் எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?

மூலப்பொருட்களை வாங்குதல், வணிக உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல் மற்றும் பிற செயல்பாட்டுச் செலவுகளை நிவர்த்தி செய்தல் போன்ற பணி மூலதனத் தேவைகளுக்கு பிஎம் ஸ்வாநிதி திட்டத்தின் கீழ் கடனைப் பயன்படுத்தலாம். விற்பனையாளர்கள் ₹50,000 வரை கடன் பெறலாம், இது இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வட்டி மானியத்துடன் வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் தெரு வியாபாரிகளுக்கு மலிவு விலையில் கடன் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படுகின்றது.

பிஎம் ஸ்வநிதி திட்டத்தின் கீழ் எப்படி கடன் பெறுவது?

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், விற்பனையாளர்கள் மூன்று கட்டங்களாகக் கடன்களைப் பெறலாம்:

· கட்டம் 1: எளிதான திருப்பிச் செலுத்தும் விதிமுறைகளுடன் ஒரு வருடத்திற்கு ₹10,000 வரை கடன் கிடைக்கும்.

· கட்டம் 2: முதல் கடனை வெற்றிகரமாக திருப்பிச் செலுத்திய பிறகு, விற்பனையாளர்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ₹20,000 வரை அதிகரித்த கடன் தொகையைப் பெற தகுதி பெறுவார்கள்.

· கட்டம் 3: இரண்டாவது கடனை வெற்றிகரமாக திருப்பிச் செலுத்தும் விற்பனையாளர்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ₹50,000 வரை கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

விற்பனையாளரின் திருப்பிச் செலுத்தும் பதிவின் (vendor's repayment record) அடிப்படையில் அடுத்தடுத்த கடன் தொகைகள் வழங்கப்படும், மேலும் விற்பனையாளர்கள் முந்தைய கடன்களை திருப்பிச் செலுத்தும்போது மேலும் கடன்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

PM Svanidhi Scheme: இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நன்மைகள் என்ன?

· பிணையம் இல்லாத கடன்: தெருவேர விற்பனையாளர்கள் கடன்களைப் பெறுவதற்கு எந்த பிணையத்தையும் அல்லது உத்தரவாதத்தையும் வழங்கத் தேவையில்லை.

· குறைந்த வட்டி விகிதங்கள்: கடன் வட்டி மானியத்துடன் வழங்கப்படுகிறது, இது விற்பனையாளர்களுக்கு மலிவு விலையில் கிடைக்கிறது.

· கடனை திருப்பிச் செலுத்துவதில் நெகிழ்வுத்தன்மை: கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் முறை, விற்பனையாளர்களுக்கு வசதியான எளிதான தவணைகளுடன் நெகிழ்வானதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

· வருமானத்தை அதிகரிக்கிறது: இந்த நிதி உதவியை பெறுவதன் மூலம், விற்பனையாளர்கள் தங்கள் வணிக செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தலாம், இது சிறந்த விற்பனை மற்றும் அதிக வருமானத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

· டிஜிட்டல் கட்டண ஊக்கத்தொகை: டிஜிட்டல் கட்டண முறைகளை (Paytm, google Pay போன்ற தளங்கள் மூலம்) பயன்படுத்தும் விற்பனையாளர்கள் வட்டியில் தள்ளுபடி மற்றும் வருடத்திற்கு ₹1,200 வெகுமதியைப் பெறுவார்கள்.

பிரதமர் ஸ்வாநிதி திட்டத்தின் கீழ் யாரெல்லாம் கடன் பெற முடியும்?

பிரதமர் ஸ்வாநிதி திட்டத்திற்கு தகுதி பெற, தெருவோர விற்பனையாளர்கள் சில தகுதி நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:

· தெருவோர விற்பனையாளர்கள்: விண்ணப்பதாரர் நகர்ப்புறங்களில் பணிபுரியும் தெருவோர விற்பனையாளராக இருக்க வேண்டும். இதில் நடைபாதைகள், தெருக்கள் மற்றும் சாலைகளில் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை விற்கும் / வழங்கும் விற்பனையாளர்களும் அடங்குவர்.

· விற்பனையாளர் அடையாளம்: விண்ணப்பதாரர்கள் தாங்கள் சட்டப்பூர்வமான தெரு விற்பனையாளர்கள் என்பதை நிரூபிக்க, விற்பனைக்கான செல்லுபடியாகும் ஆதாரத்தை (உள்ளூர் நகராட்சி அமைப்பிலிருந்து அடையாள அட்டை போன்றவை) வைத்திருக்க வேண்டும்.

· பிணையம் தேவையில்லை: பாரம்பரிய நிதியுதவி கிடைக்காத சிறு விற்பனையாளர்களுக்காக இந்த திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் இதற்கு பிணையம் தேவையில்லை.

· விற்பனை இடங்கள்: கடனுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பு விற்பனையாளர் குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடமாவது நியமிக்கப்பட்ட இடத்தில் தெரு விற்பனை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும்.

· வயது வரம்பு: இந்த திட்டத்திற்கு குறிப்பிட்ட வயது வரம்பு இல்லை, ஆனால் விண்ணப்பதாரர்கள் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

