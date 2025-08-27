PM SVANidhi: தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு கடன் வரம்பு அதிகரித்தது, மோடி அமைச்சரவை அதிரடி அறிவிப்பு

PM SVANidhi Scheme Latest News: நமது தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய நகரங்களின் தெருக்களில் இரவும் பகலும் கடுமையாக உழைக்கும் நாட்டின் கோடிக்கணக்கான தெரு வியாபாரிகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நிவாரணம் அளிக்கும் செய்தி வந்துள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் 'பிரதமர் ஸ்வநிதி' திட்டம் குறித்து ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிஎம் ஸ்வநிதி திட்டத்தை திட்டத்தை அரசாங்கம் மார்ச் 2030 வரை நீட்டித்தது மட்டுமல்லாமல், அதில் பல பெரிய மாற்றங்களையும் செய்துள்ளது. இது இப்போது தெரு வியாபாரிகளின் வாழ்க்கையை மாற்றும் திட்டமாக மாறியுள்ளது. இப்போது அவர்கள் தங்கள் பணியை விரிவுபடுத்துவதற்கு முன்பை விட அதிக கடன்களைப் பெறுவது மட்டுமல்லாமல், முதல் முறையாக UPI-இணைக்கப்பட்ட ரூபே கிரெடிட் கார்டின் சக்தியையும் பெறுவார்கள்.
பிரதம மந்திரி ஸ்வநிதி திட்டம் என்றால் என்ன?
- முதலில் இந்தத் திட்டம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம்.
- கொரோனா தொற்றுநோய் காலத்தில் ஊரடங்கு விதிக்கப்பட்டபோது உருவான அசாதாரண சூழலால் தெரு வியாபாரிகள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டனர்.
- அவர்களின் வணிகம் முற்றிலும் சீரழிந்தது.
- இந்த சூழ்நிலையில், ஜூன் 1, 2020 அன்று, மோடி அரசாங்கம் தெரு வியாபாரிகளுக்கு 'பிரதம மதிரி தெரு விற்பனையாளர்கள் ஆத்மநிர்பர் நிதி' ( PM Street Vendors AtmaNirbhar Nidhi scheme - PM SWANidhi) திட்டத்தைத் தொடங்கியது. இதன் நோக்கம், தெரு வியாபாரிகளை கந்துவட்டிக்கு கடன் வழங்குபவர்களின் விலையுயர்ந்த வட்டி, கடன் தொல்லைகளிலிருந்து விடுவித்து, வங்கிகளிடமிருந்து மிக எளிதான விதிமுறைகளில் சிறிய கடன்களை (பணி மூலதனம்) பெற உதவுவதாகும். இதனால் அவர்கள் மீண்டும் தங்கள் வேலையைத் தொடங்க வாய்ப்பும் உதவியும் கிடைக்கும்.
PM SWANidhi: இப்போது வந்துள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன?
1. இப்போது பயனாளிகளுக்கு முன்பை விட அதிக கடன் கிடைக்கும்
முதல் கடன்: இதுவரை, முதல் முறையாக ₹ 10,000 கடன் கிடைத்தது. இப்போது அது ₹ 15,000 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டாவது கடன்: முதல் கடனை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்திய பிறகு, இரண்டாவது கடனின் தொகை ₹ 20,000 லிருந்து ₹ 25,000 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மூன்றாவது கடன்: மூன்றாவது கடனின் தொகை முன்பு போலவே ₹ 50,000 ஆக இருக்கும்.
2. மிகப்பெரிய மாற்றம்: இப்போது பயனாளிகளுக்கு ஒரு கிரெடிட் கார்டு கிடைக்கும்
இது இந்தத் திட்டத்தின் மிகவும் புரட்சிகரமான ஒரு நடவடிக்கையாகும். இரண்டாவது கடனை வெற்றிகரமாக திருப்பிச் செலுத்தும் பயனாளிகளுக்கு இப்போது வங்கிகளால் UPI-இணைக்கப்பட்ட RuPay கிரெடிட் கார்டு வழங்கப்படும். இது அவர்களுக்கு திடீர் வணிகம் அல்லது தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு உடனடியாகப் பணத்தைப் பெற உதவும். இப்போது அவர்கள் யாரிடமும் பணம் கேட்டு நிற்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
3. டிஜிட்டல் ஷாப்பிங்கில் வெகுமதி (கேஷ்பேக்) வழங்கப்படும்
டிஜிட்டல் இந்தியாவை ஊக்குவிக்க, டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளில் இந்த சிறு வணிகர்களுக்கு அரசாங்கம் இப்போது ஒரு பெரிய வெகுமதியை வழங்கும். சில்லறை மற்றும் மொத்த பரிவர்த்தனைகளில் தெருவோர வியாபாரிகள் ₹ 1600 வரை கேஷ்பேக் பெற முடியும்.
4. இப்போது இந்தத் திட்டம் கிராமங்கள் மற்றும் நகரங்களைச் சென்றடையும்
இந்தத் திட்டம் இனி பெரிய நகரங்களுக்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்படாது. மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நகரங்கள் மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளிலும் அரசாங்கம் படிப்படியாக இதை செயல்படுத்தும்.
PM SWANidhi: கடன்கள் மட்டுமல்ல, முழு குடும்பமும் பலன்களைப் பெறும்
அரசாங்கத்தின் நோக்கம் கடன்களை வழங்குவது மட்டுமல்ல, கடின உழைப்பாளிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் முழுமையான வளர்ச்சியைக் கொண்டுவருவதாகும். இதற்காக, 'சுவானிதி ஸே சம்ரிதி' பிரச்சாரம் மேலும் வலுப்படுத்தப்படும். இந்த பயனாளிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் அரசாங்கத்தின் பிற திட்டங்களின் (உஜ்வாலா யோஜனா, ஆயுஷ்மான் பாரத், பிரதமர் ஆவாஸ் யோஜனா போன்றவை) முழுப் பலனைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக 'லோக் கல்யாண் மேளாக்கள்' ஒவ்வொரு மாதமும் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
இது தவிர, உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்பவர்களுக்கு FSSAI உடன் இணைந்து சுகாதாரம் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு குறித்த சிறப்புப் பயிற்சியும் வழங்கப்படும்.
PM SWANidhi திட்டத்தின் வெற்றியை எடுத்துக்காட்டும் அம்சங்கள்
- இந்தத் திட்டம் எவ்வளவு வெற்றிகரமாக உள்ளது என்பதை இந்த புள்ளிவிவரங்களிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம்.
- ஜூலை 30, 2025 நிலவரப்படி, 68 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தெரு வியாபாரிகளுக்கு 96 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கடன்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
- இதன் மொத்தத் தொகை ₹ 13,797 கோடி.
- சுமார் 47 லட்சம் பயனாளிகள் டிஜிட்டல் முறையில் செயலில் உள்ளனர், 557 கோடிக்கும் மேற்பட்ட டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளைச் செய்துள்ளனர்.
- இந்தத் திட்டம் அதன் வெற்றிக்காக 'பிரதம மந்திரி சிறப்பு விருது' (2023) மற்றும் 'டிஜிட்டல் மாற்றத்திற்கான சிறப்பு விருது' (2022) போன்ற பெரிய கௌரவங்களையும் பெற்றுள்ளது.
பிரதம மந்திரி ஸ்வநிதி யோஜனா திட்டத்தை 2030 வரை நீட்டித்ததும் அதில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களும் மோடி அரசாங்கத்தின் ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் ஆகும். இந்த நடவடிக்கை நாட்டின் சிறிய வர்த்தகர்களை பொருளாதார ரீதியாக மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், அவர்களை டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் முக்கிய இடத்திற்கும் கொண்டு வரும். கிரெடிட் கார்டு வசதி மற்றும் அதிகரித்த கடன் வசதி, கந்துவட்டிக்காரர்களின் பிடியிலிருந்து மீட்டு, தன்னம்பிக்கை கொண்ட இந்தியாவை உருவாக்குவதில் ஒரு முக்கிய பங்காளியாக மாற்றும்.
PM SWANidhi திட்டம் சுருக்கமாக....
- நகரங்கள் அல்லது டவுன்களின் தெருக்களில் (காய்கறி விற்பனையாளர், பழ விற்பனையாளர், சாட் விற்பனையாளர் போன்றவர்கள்) பொருட்களை விற்று தனது வாழ்வாதாரத்தை ஈட்டும் அனைவரும் இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
- புதிய மாற்றங்களுக்குப் பிறகு, இப்போது முதல் முறையாக ₹ 15,000 வரை கடன் பெறலாம்.
- இரண்டாவது கடனை (₹ 25,000) சரியான நேரத்தில் மற்றும் வெற்றிகரமாக திருப்பிச் செலுத்தும் பயனாளிகள் UPI-இணைக்கப்பட்ட RuPay கிரெடிட் கார்டைப் பெற தகுதியுடையவர்கள்.
- ஏதாவது ஒரு அரசு வங்கி, அருகிலுள்ள பொது சேவை மையம் (CSC) அல்லது நகராட்சி அலுவலகத்திற்குச் சென்று இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
- PM SVANidhi இன் மொபைல் செயலி அல்லது அதிகாரப்பூர்வ போர்டல் மூலமாகவும் இதற்கு ஆன்லைனிலும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
- PM SVANidhi மூலம் வழங்கப்படும் கடன் பிணையமில்லாத கடன். இது இந்த திட்டத்தின் மிகப்பெரிய அம்சமாகும்.
