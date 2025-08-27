English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சாலையோர வியாபாரிகளுக்கான கடன் திட்டம் - மத்திய அரசின் மிகப்பெரிய குட்நியூஸ்

PM SVANidhi scheme, Central Government : சாலையோர வியாபாரிகளுக்கான பிஎம் சுவநிதி (PM SVANidhi) கடன் திட்டம் 2030 வரை நீட்டிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 27, 2025, 09:11 PM IST
  • பிஎம் சுவநிதி திட்டம் முக்கிய அப்டேட்
  • 2030 வரை திட்டத்தை நீட்டித்தது மத்திய அரசு
  • சாலையோர வியாபாரிகளுக்கான குட் நியூஸ்

PM SVANidhi scheme, Central Government : தெரு வியாபாரிகளுக்குக் கடன் வழங்குவதற்காகப் பிரதமரால் தொடங்கப்பட்ட பிஎம் சுவநிதி (PM SVANidhi) திட்டம், வரும் 2030-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதம மந்திரி நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை, இந்தத் திட்டத்தை மறுசீரமைத்து, அதன் கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்காக மொத்தமாக 7,332 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மறுசீரமைக்கப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், 50 லட்சம் புதிய பயனாளிகள் உட்பட மொத்தம் 1.15 கோடி தெரு வியாபாரிகள் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்:

இந்தத் திட்டத்தை மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் (MoHUA) மற்றும் நிதி சேவைகள் துறை (DFS) ஆகியவை இணைந்து செயல்படுத்தும். நிதி சேவைகள் துறை வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் மூலம் கடன் மற்றும் கடன் அட்டைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்.

மறுசீரமைக்கப்பட்ட திட்டத்தின் சில முக்கிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு:

அதிகரித்த கடன் தொகை: முதல் தவணையாக வழங்கப்படும் கடன் தொகை ₹10,000-லிருந்து ₹15,000 ஆகவும், இரண்டாவது தவணை ரூ. 20,000-லிருந்து 25,000 ரூபாய் ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மூன்றாவது தவணை ரூ. 50,000-ஆக மாறாமல் உள்ளது.

யுபிஐ (UPI) இணைக்கப்பட்ட ரூபே (RuPay) கிரெடிட் கார்டு: இரண்டாவது தவணைக் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்திய பயனாளிகளுக்கு யுபிஐ வசதியுடன் கூடிய ரூபே கிரெடிட் கார்டு வழங்கப்படும். இது அவர்களின் அவசரத் தேவைகளுக்கும் வணிக விரிவாக்கத்திற்கும் உதவும்.

டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஊக்கத்தொகை: டிஜிட்டல் முறையிலான சில்லறை மற்றும் மொத்த விற்பனைப் பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில், ரூ. 1,600 வரை கேஷ்பேக் சலுகை வழங்கப்படும்.

விரிவாக்கப்பட்ட திட்டம்: இந்தத் திட்டம் தற்போது நகர்ப்புறங்கள் மட்டுமல்லாமல், கணக்கெடுப்பு நகரங்கள் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கும் படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்படுகிறது.

கூடுதல் பயன்கள்:

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தெரு வியாபாரிகளுக்குத் தொழில்முனைவு, நிதி விழிப்புணர்வு, டிஜிட்டல் திறன்கள் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் குறித்த பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். குறிப்பாக உணவு வியாபாரிகளுக்கு இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்துடன் (FSSAI) இணைந்து சுகாதாரம் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்புப் பயிற்சிகளும் அளிக்கப்படும்.

ஸ்வநிதி சே சம்ருத்தி (SVANidhi se Samriddhi):

தெரு வியாபாரிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் முழுமையான நலனை உறுதி செய்யும் வகையில், 'ஸ்வநிதி சே சம்ருத்தி' என்ற திட்டம் மேலும் வலுப்படுத்தப்படும். மாதாந்திர 'லோக் கல்யாண் மேலா'க்கள் (Lok Kalyan Melas) மூலம், மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்களின் பயன்கள் இந்த குடும்பங்களைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்வார்கள்.

திட்டத்தின் சாதனை:

கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காலத்தில் தெரு வியாபாரிகள் எதிர்கொண்ட பொருளாதார நெருக்கடியைச் சமாளிக்க, 2020-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1-ஆம் தேதி பிஎம் சுவநிதி திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இது நிதி உதவிக்கு அப்பால், வியாபாரிகளுக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தையும் பொருளாதாரத்தில் அவர்களின் பங்களிப்பையும் உறுதி செய்தது. ஜூலை 30, 2025 நிலவரப்படி, 68 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தெரு வியாபாரிகளுக்கு ரூ. 13,797 கோடி மதிப்பிலான 96 லட்சத்துக்கும் அதிகமான கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், சுமார் 47 லட்சம் பயனாளிகள் 557 கோடிக்கும் அதிகமான டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளைச் செய்து, ரூ. 241 கோடி கேஷ்பேக் பெற்றுள்ளனர்.

இந்தத் திட்டம், 'பொது நிர்வாகத்தில் சிறந்து விளங்குவதற்கான பிரதமரின் விருது' மற்றும் 'டிஜிட்டல் மாற்றத்திற்கான அரசு செயல்முறை மறுசீரமைப்பிற்கான வெள்ளி விருது' போன்ற பல தேசிய அங்கீகாரங்களைப் பெற்றுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் நீட்டிப்பு, தெரு வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தி, அவர்களின் தொழிலை விரிவாக்க உதவும். இது நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும், நகர்ப்புறங்களை ஒரு தன்னிறைவு பெற்ற சுற்றுச்சூழலாக மாற்றுவதற்கும் வழிவகுக்கும்.

PM Svanidhi SchemeStreet Vendor LoanModi Government Schemesmicro credit Indiasmall business loan 2025

