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வெறும் ரூ.55 முதலீட்டில் மாதம் ரூ.3,000 பென்ஷன் தரும் அரசு திட்டம்: எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

PM-SYM Scheme: பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், அமைப்புசாரா துறைத் தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வு காலத்தில் மாதம் ₹3,000 ஓய்வூதியம் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதாகும். இதன் முக்கிய அம்சங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 07, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:49 AM IST
வெறும் ரூ.55 முதலீட்டில் மாதம் ரூ.3,000 பென்ஷன் தரும் அரசு திட்டம்: எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
Image Credit: PY SYM Pension Scheme Explained (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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