/வெறும் ரூ.55 முதலீட்டில் மாதம் ரூ.3,000 பென்ஷன் தரும் அரசு திட்டம்: எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

Pension Scheme: மத்திய அரசின் 'பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன்' (PM-SYM) திட்டத்தின் கீழ், மிகக் குறைந்த மாதத் தவணையைச் செலுத்தி, 60 வயதிற்குப் பிறகு மாதம் குறைந்தபட்சம் ₹3,000 ஓய்வூதியம் பெறும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இந்த திட்டத்தில் 18 வயதில் ஒருவர் இணைந்தால், மாதம் ₹55 மட்டுமே செலுத்தினால் போதும், குறிப்பிட்ட வயதில் ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் பெறலாம்.
தங்கள் முதுமைக்காலம் குறித்த கவலையில் இருக்கும் விவசாயிகள் அல்லது அமைப்புசாரா துறை ஊழியர்களுக்கு இந்த திட்டம் மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இதன் முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், பயனாளிகளின் பங்களிப்புடன் சமமான தொகையை அரசாங்கமும் அவர்கள் கணக்கில் செலுத்துகிறது.
'பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன்' (PM-SYM) என்பது அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்காகத் தொடங்கப்பட்ட ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். பி.எஃப் (PF), பணிக்கொடை (gratuity) போன்ற பிற திட்டங்களின் பலன்களைப் பெறாத தொழிலாளர்களுக்கு, முதுமைக்காலத்தில் வழக்கமான நிதியுதவி வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இத்திட்டத்தின் கீழ், பயனாளிக்கு 60 வயதை எட்டியதும் மாதம் குறைந்தபட்சம் ₹3,000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
|
PM-SYM அம்சம்
|
விவரம்
|திட்டத்தின் பெயர்
|பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் திட்டம்
|யாரெல்லாம் சேரலாம்
|அமைப்புசாரா துறைத் தொழிலாளர்கள்
|திட்டத்தின் வகை
|ஓய்வூதியத் திட்டம்
|மாத ஓய்வூதியம்
|குறைந்தபட்சம் ரூ.3,000
|பங்களிப்பு
|வயதைப் பொறுத்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது
|குடும்ப ஓய்வூதியம்
|ஓய்வூதியத் தொகையில் 50 சதவீதம்
18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட, மாதம் ₹15,000 அல்லது அதற்கும் குறைவான வருமானம் கொண்ட நபர்கள் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியுடையவர்கள். பின்வரும் தொழிலாளர்கள் இதில் அடங்குவர்:
PM-SYM திட்டத்தின் பங்களிப்புத் தொகை நபரின் வயதைப் பொறுத்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஒருவர் 18 வயதில் இத்திட்டத்தில் இணைந்தால், மாதம் ₹55 மட்டுமே செலுத்த வேண்டும். அதே சமயம், 40 வயதில் இணைபவர் மாதம் ₹200 செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இதில் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், பயனாளி செலுத்தும் அதே அளவு தொகையை மத்திய அரசும் பங்களிப்பாகச் செலுத்துகிறது. திட்டத்தில் பதிவு செய்துள்ள ஒரு பயனாளி இறந்தால், அவரது வாழ்க்கைத் துணைக்கு ஓய்வூதியத் தொகையில் 50 சதவீதம் குடும்ப ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும்.
EPFO, ESIC அல்லது NPS போன்ற சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் கீழ் ஏற்கனவே உள்ளவர்கள் இத்திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற முடியாது. மேலும், வருமான வரி செலுத்துவோரும் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியற்றவர்கள் ஆவர்.
இத்திட்டம் தொடர்பான தகவல்கள் அல்லது உதவிக்கு, 1800-267-6888 என்ற கட்டணமில்லாத் தொலைபேசி எண்ணைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.