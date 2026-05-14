/PM SYM: ரூ.55 முதலீடு, மாதம் ரூ.3,000 ஓய்வூதியம்... மத்திய அரசின் அட்டகாசமான திட்டம்

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana: இந்த திட்டத்தின் மூலம், நிரந்தரமான வேலைவாய்ப்போ அல்லது நிலையான வருமானமோ இல்லாமல், தங்கள் கடின உழைப்பின் மூலமே வாழ்க்கையை நகர்த்திச் செல்லும் நபர்களுக்கும் இனி ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி கிடைக்கும்.
PM-SYM scheme: நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. இவற்றில் அமைப்புசாரா துறைகளை சார்ந்தவர்களுக்கான திட்டங்களில் PM-SYM திட்டம் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகின்றது. நிலையான வேலை இல்லாதவர்கள், வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) பிடித்தம் செய்யப்படாதவர்கள் பொதுவாக எதிர்காலத்தைப் பற்றி நினைத்து கவலை கொள்வது முற்றிலும் இயல்பான ஒன்றே. இருப்பினும், இந்த திட்டம் இந்த கவலையை போக்கும் வகையில் வடிவமைகப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் இந்த சிறப்புத் திட்டத்தின் மூலம், உங்களுக்கு 60 வயது பூர்த்தியானதும், மாதம் ரூ. 3,000 ஓய்வூதியமாகப் பெற முடியும். சாலையோரத்தில் கடை அமைத்து நடத்துபவராக இருந்தாலும் சரி, அல்லது வீடு வீடாகச் சென்று பொருட்களை விற்பனை செய்பவராக இருந்தாலும் சரி, அனைவருக்கும் இந்த ஓய்வூதியத்தைப் பெற தகுதி உண்டு.
மிகச் சிறிய தொகையை மட்டும் பங்களித்து, மாதம் ரூ. 3,000 ஓய்வூதியத்தை உங்களால் உறுதி செய்துகொள்ள முடியும். மோடி அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்திய பல்வேறு நலத்திட்டங்களில் ஒன்றுதான் 'பிரதான் மந்திரி ஷ்ராமிக் யோஜனா' (Pradhan Mantri Shramik Yojana). இத்திட்டத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் தற்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. PM-SYM திட்டத்தின் தகுதி நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யும் அனைவரும் இதன் பயனைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இந்த திட்டத்தின் மூலம், நிரந்தரமான வேலைவாய்ப்போ அல்லது நிலையான வருமானமோ இல்லாமல், தங்கள் கடின உழைப்பின் மூலமே வாழ்க்கையை நகர்த்திச் செல்லும் நபர்களுக்கும் இனி ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி கிடைக்கும். அவர்களுக்கு மாதம் ரூ. 3,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவர்கள், மிகக் குறைந்த அளவிலான சந்தாத் தொகையை (மாதத்திற்கு ரூ. 55 முதல் ரூ. 200 வரை) செலுத்தி, மாதம் குறைந்தது ரூ. 3,000 ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி பெறலாம். இதன் மூலம், கடினமாக உழைக்கும் தொழிலாளர்களும் இனி தங்கள் எதிர்காலத்தைப் பற்றி நினைத்துக் கவலைப்படத் தேவையில்லை என்பது தெளிவாகிறது.
இந்தத் திட்டத்திற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது? இத்திட்டம் வழங்கும் நன்மைகள் என்னென்ன? இதில் நீங்கள் முதலீடு செய்யும் பணம் வீணாகிப்போகும் அபாயம் ஏதேனும் உள்ளதா? இது போன்ற பல கேள்விகள் உங்கள் மனதில் எழக்கூடும். PM-SYM திட்டம் குறித்து உங்களுக்கு எவ்வித ஐயமும் எழாத வகையிலும், வேறு எங்கும் சென்று தகவல்களைத் தேட வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாத வகையிலும், உங்கள் கேள்விகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் விரிவான விளக்கத்தை இங்கே காணலாம்.
PM-SYM என்பது 'பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் யோஜனா' (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana) என்பதன் சுருக்கமாகும். சமூகத்தின் பின்தங்கிய மற்றும் நலிவடைந்த பிரிவினரின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் வாயிலாக, அமைப்புசாராத் துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் மாதம் ரூ. 3,000 ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி பெறலாம். மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் சமூக நல அமைச்சகம், பிப்ரவரி 2019-இல் நாடு முழுவதும் இத்திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தது.
உங்களுக்கு நிரந்தர வேலை இல்லாமல் இருந்து, அமைப்புசாரா துறையின் கீழ் வரும் சிறு தொழில்களில் (household industry) பணிபுரிபவராக இருந்து, வயது 18 முதல் 40-க்குள் இருந்து, மாத வருமானம் ரூ. 15,000-க்கும் குறைவாக இருந்து, நீங்கள் EPFO அல்லது ESIC-இல் உறுப்பினராக இல்லையென்றால், இத்திட்டத்தில் நீங்கள் இணையலாம். மாதம் ரூ. 100 செலுத்தி மூலம், குறைந்த வருமானம் ஈட்டும் ஒரு தொழிலாளி, 60 வயதுக்குப் பிறகு மாதம் ரூ. 3,000 ஓய்வூதியமாகப் பெற முடியும். ஒரு மதிப்பீட்டின்படி, நாடு முழுவதும் 42 கோடி மக்கள் அமைப்புசாரா துறையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
நீங்கள் ஒரு அமைப்புசாரா தொழிலாளியாக இருந்து, 60 வயது வரை மாதத் தவணைகளைச் செலுத்தி வந்தால், 60 வயதை எட்டியதும் மாதம் குறைந்தபட்சம் ரூ. 3,000 ஓய்வூதியம் பெற நீங்கள் தகுதி பெறுவீர்கள். ஒருவேளை பயனாளி இறக்க நேரிட்டால், அவரது வாழ்க்கைத் துணைக்கு தொடர்ந்து ரூ. 1,500 (50%) ஓய்வூதியமாக கிடைக்கும்.
PM-SYM திட்டம் சுருக்கமாக....
|PM-SYM திட்டம்
|விவரம்
|நோக்கம்
|பின்தங்கிய மற்றும் நலிவடைந்த பிரிவினரின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பது
|தொடக்கம்
|பிப்ரவரி 2019
|யார் சேரலாம்?
|தெருவோர வியாபாரிகள், சுமை தூக்குபவர்கள், மெக்கானிக்குகள், காலணி தைப்பவர்கள், பழைய பொருட்கள் சேகரிப்பவர்கள், வீட்டு வேலை செய்பவர்கள், ரிக்ஷா இழுப்பவர்கள், கூலித் தொழிலாளர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள், பீடித் தொழிலாளர்கள், கைத்தறித் தொழிலாளர்கள், தோல் பொருட்கள் தொழிலாளர்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள்
|என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவைப்படும்?
|ஆதார் அட்டை,
சேமிப்பு வங்கிக் கணக்குப் புத்தகம் (Passbook)
வங்கியிலிருந்து தவணையைத் தானாகவே பிடித்தம் செய்வதற்கான ஒப்புதல் படிவம் (Auto Debit approval form)
|மாத வருமானம்
|ரூ. 15,000-ஐ தாண்டாமல் இருக்க வேண்டும்
|வயது
|18 முதல் 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்
|ஓய்வூதியம்
|மாதம் குறைந்தபட்சம் ரூ. 3,000
|முதலீடு
|மாதத்திற்கு ரூ. 55 முதல் ரூ. 200 வரை
PM-SYM திட்டம் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. PM-SYM திட்டம் என்றால் என்ன?
PM-SYM எனப்படும் 'பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் யோஜனா' என்பது, சமூகத்தின் பின்தங்கிய பிரிவினரின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு முன்னெடுப்பாகும்.
2 பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் யோஜனாவின் நன்மைகள் என்ன?
நீங்கள் ஒரு அமைப்புசாரா தொழிலாளராக இருந்து, 60 வயது வரை மாதத் தவணைகளைச் செலுத்தி வந்தால், 60 வயதை எட்டியதும் மாதம் ஒன்றுக்குக் குறைந்தபட்சம் ரூ. 3,000 ஓய்வூதியம் பெற நீங்கள் தகுதி பெறுவீர்கள்.
3. PM-SYM திட்டத்திற்கான பொதுச் சேவை மையத்தை (Common Service Centre) எப்படிக் கண்டறிவது?
locator.csccloud.in என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று, உங்களுக்கு அருகில் உள்ள பொதுச் சேவை மையம் (Common Service Centre) எது என்பதை நீங்கள் அறிந்துகொள்ளலாம். இதில், உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம் மற்றும் VLE முகவரி ஆகியவற்றுடன், Captcha குறியீட்டையும் நீங்கள் உள்ளிட வேண்டும்.