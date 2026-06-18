/தனியார் துறையில் சேரும் ஊழியர்களுக்கு அரசின் பரிசு: PM-VBRY திட்டம் மூலம் கிடைக்கும் ரூ.15,000

PM-VBRY Yojana Employment Scheme: ஜூன் 19, 2026 அன்று மாலை 5 மணிக்கு, புது தில்லியில் உள்ள விஞ்ஞான் பவனில் நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் 'பிரதான் மந்திரி விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா' (PM-VBRY) திட்டத்தின் கீழ் சுமார் ₹2,400 கோடி மதிப்பிலான ஊக்கத்தொகையை வழங்கவுள்ளார். முதன்முறையாக வேலைவாய்ப்பைப் பெறும் ஊழியர்களுக்கு ₹15,000 வரை ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். தொடர்ச்சியான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில், கூடுதலாகப் பணியமர்த்தப்படும் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் மாதம் ₹3,000 வரை ஊக்கத்தொகை பெற முதலாளிகள் / நிறுவனங்கள் தகுதி பெறுவார்கள்.
இத்திட்டம், புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குதல், வேலைகளை முறைப்படுத்துதல் மற்றும் இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்புத் திறனை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்ட இந்திய அரசின் ஒரு முக்கிய முன்னெடுப்பாகும். ஜூன் 19 அன்று, 'பிரதம மந்திரி விக்சித் பாரத் ரோஜ்கார் யோஜனா' திட்டத்தின் கீழ் சுமார் ₹2,400 கோடி மதிப்பிலான ஊக்கத்தொகைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிடுவார்.
அனைத்துத் துறைகளைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கும் சமூகப் பாதுகாப்பு நன்மைகளை விரிவுபடுத்தவும் PM VBRY திட்டம் முயல்கிறது. இதுவரை, இத்திட்டத்தின் மூலம் நாடு முழுவதும் 15 லட்சம் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
வளர்ச்சியை வேலைவாய்ப்புடன் நேரடியாக இணைப்பதில் அரசு கொண்டுள்ள உறுதியை இத்திட்டம் தெளிவாகப் பிரதிபலிக்கிறது. நாட்டின் இளைஞர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் உண்மையான பலன்களைப் பெறும் வகையிலான ஒரு சூழலை உருவாக்கவும், சிறந்த மற்றும் பாதுகாப்பான வேலைகளுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தவும் அரசு இலக்கு கொண்டுள்ளது.
பிரதான் மந்திரி விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா
|அம்சம்
|விவரம்
|திட்டம்
|பிரதான் மந்திரி விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா (PM-VBRY)
|யாருக்கு கிடைக்கும்?
|முதல் முறையாக தனியார் துறையில் வேலைக்கு சேரும் நபர்கள்
|யாருக்கு கிடைக்காது?
|அரசு ஊழியர்கள் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியற்றவர்கள்
|உதவித்தொகையின் வரம்பு
|₹15,000
|நிறுவனங்க்களுக்கான ஊக்கத்தொகை
|ஒவ்வொரு புதிய ஊழியருக்கும் மாதம் ₹3,000 வரை
'பிரதான் மந்திரி விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா' (PM-VBRY) திட்டம் ஆகஸ்ட் 1, 2025 அன்று செயல்படுத்தப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்திட்டத்திற்காக அரசு ₹99,446 கோடி என்ற கணிசமான நிதியை ஒதுக்கியுள்ளது. அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் 3.5 கோடிக்கும் அதிகமான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதே இதன் லட்சிய இலக்காகும். இதில் குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் என்னவென்றால், இத்திட்டத்தின் பயனாளிகளில் சுமார் 1.92 கோடி பேர் முதன்முறையாகப் பணிபுரியும் சூழலில் இணையவுள்ளனர்.
தனியார் துறை ஊழியர்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இந்த ஊக்கத்தொகையைப் பெறலாம். மேலும், பொருளாதார வளர்ச்சியை முன்னெடுப்பதில் உற்பத்தித் துறையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து, உற்பத்தித் துறையில் உள்ள நிறுவனங்கள் நான்கு ஆண்டுகளுக்கான ஊக்கத்தொகையைப் பெறத் தகுதி பெற்றுள்ளன. அதேவேளையில், மற்ற அனைத்துத் துறைகளைச் சேர்ந்த ஊழியர்களும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இந்த ஊக்கத்தொகையைப் பெறலாம். வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் சூழலை உருவாக்குவதிலும், இந்தியாவின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் பலன்கள் இளைஞர்களுக்குத் தரமான மற்றும் முறைசார்ந்த வேலைவாய்ப்புகளாகக் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதிலும் அரசு கொண்டுள்ள அர்ப்பணிப்பை இத்திட்டம் பிரதிபலிக்கிறது.