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தனியார் துறையில் சேரும் ஊழியர்களுக்கு அரசின் பரிசு: PM-VBRY திட்டம் மூலம் கிடைக்கும் ரூ.15,000

PM VBRY: PM VBRY திட்டம், புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குதல், வேலைகளை முறைப்படுத்துதல் மற்றும் இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்புத் திறனை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்ட இந்திய அரசின் ஒரு முக்கிய முன்னெடுப்பாகும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 18, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:36 AM IST
தனியார் துறையில் சேரும் ஊழியர்களுக்கு அரசின் பரிசு: PM-VBRY திட்டம் மூலம் கிடைக்கும் ரூ.15,000
Image Credit: PM VBRY (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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தனியார் துறையில் சேரும் ஊழியர்களுக்கு அரசின் பரிசு: PM-VBRY திட்டம் மூலம் 15,000
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