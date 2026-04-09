PMEGP திட்டம்: தொழில் தொடங்க மானியம்... மத்திய அரசின் மாஸ் திட்டம், விவரம் இதோ

Prime Minister’s Employment Generation Programme: சொந்தமாக ஒரு தொழிலைத் தொடங்க விரும்பும் நபரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். போதிய நிதி வசதி இல்லாததால் சுயதொழில் செய்ய தயங்கும் நபர்களுக்கு, 'பிரதம மந்திரி வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம்' (PMEGP) ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாக அமையக்கூடும்.
பிரதம மந்திரி வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம்
நாடு முழுவதும் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதையும், இளைஞர்களிடையே சுயசார்பை வளர்ப்பதையும் முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்டு, மத்திய அரசால் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், வங்கிகள் வாயிலாகக் கடன் பெறுவதற்கு அரசு வழிவகை செய்வதுடன், அக்கடனுக்கான மானியத்தையும் வழங்குகிறது. இதன் மூலம், தொழில்முனைவோரின் மீதான நிதிச்சுமை பெருமளவு குறைகிறது.
PMEGP திட்டம் என்றால் என்ன?
PMEGP திட்டம் என்பது, 'குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் அமைச்சகத்தால்' (MSME) நிர்வகிக்கப்படும், கடன் இணைந்த மானியத் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தின் வாயிலாக, புதிய குறுந்தொழில் நிறுவனங்களை அமைப்பதற்குத் தேவையான நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள வேலையற்ற இளைஞர்களை மையமாகக் கொண்டே இத்திட்டம் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அவர்கள் தங்களின் சொந்தத் தொழிலுக்கான முயற்சிகளைத் தொடங்க இயலும்.
PMEGP திட்டத்தில் எவ்வளவு மானியம் வழங்கப்படுகிறது?
PMEGP திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் மானியத்தின் அளவு, விண்ணப்பதாரரின் பிரிவு மற்றும் அவர் சார்ந்திருக்கும் பகுதியைப் பொறுத்து மாறுபடும்:
பொதுப் பிரிவு (நகர்ப்புறம்): 15% மானியம்
பொதுப் பிரிவு (கிராமப்புறம்): 25% மானியம்
சிறப்புப் பிரிவு (SC/ST/பெண்கள்/சிறுபான்மையினர்):
நகர்ப்புறம்: 25%
கிராமப்புறம்: 35%
PMEGP திட்டத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் அதிகபட்சத் திட்ட மதிப்பு:
உற்பத்தித் துறை: ₹25 லட்சம் வரை
சேவைத் துறை: ₹10 லட்சம் வரை
PMEGP திட்டத்திற்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
1. விண்ணப்பதாரருக்குக் குறைந்தது 18 வயது பூர்த்தியாகியிருக்க வேண்டும்.
2. குறைந்தது 8-ஆம் வகுப்பு வரை படித்திருக்க வேண்டும் (₹10 லட்சத்திற்கு அதிகமான திட்டங்களுக்கு மட்டும் இது பொருந்தும்).
3. தொடங்கப்படும் தொழில் ஒரு புதிய முயற்சியாக இருக்க வேண்டும் (ஏற்கனவே இயங்கிவரும் தொழில்களுக்கு இத்திட்டம் பொருந்தாது).
4. தனிநபர்கள், சுயஉதவிக் குழுக்கள் (SHGs), அறக்கட்டளைகள் போன்றோர் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
PMEGP திட்டத்தின் கீழ் எந்தெந்தத் துறைகளில் தொழிலைத் தொடங்கலாம்?
இத்திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு வகையான தொழில்களைத் தொடங்க இயலும்:
உற்பத்தி அலகுகள் (தளபாடங்கள், இயந்திர உதிரிபாகங்கள் போன்றவை)
உணவுப் பதப்படுத்துதல்
கைவினைப்பொருட்கள் மற்றும் குடிசைத் தொழில்கள்
சேவைத் துறை (அழகு நிலையங்கள், பழுதுநீக்கும் சேவைகள், கடைகள் போன்றவை)
PMEGP திட்டத்திற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?
PMEGP திட்டத்திற்கான விண்ணப்பங்களை முழுமையாக இணையம் வாயிலாகவே சமர்ப்பிக்கலாம். இதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:
- முதலில் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.
- இணையவழி விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்பவும்.
- திட்ட அறிக்கையை (Project Report) பதிவேற்றவும்.
- தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
- ஒரு நேர்காணல் அல்லது பரிசீலனைச் செயல்முறைக்குப் பிறகு, வங்கி கடனுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும்.
- கடன் அனுமதிக்கப்பட்டவுடன், அதற்கான மானியம் நேரடியாக வங்கியின் மூலமே சரிசெய்யப்பட்டு வழங்கப்படும்.
PMEGP திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க பின்வரும் ஆவணங்கள் தேவைப்படும்:
ஆதார் அட்டை
கல்விச் சான்றிதழ்கள்
திட்ட அறிக்கை
பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்
பிரிவுச் சான்றிதழ் (பொருந்தும் எனில்)
வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத்தில் ஒரு முக்கியப் பங்கு
PMEGP திட்டம் நாட்டின் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை வகித்துள்ளது என்பது கவனிக்கத்தக்கது. இந்த முன்னெடுப்பின் வாயிலாக, லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் சொந்தத் தொழில்களைத் தொடங்கியுள்ளனர். இதன் மூலம், அவர்கள் பிறருக்கும் வேலைவாய்ப்பை வழங்கியுள்ளனர். இந்தத் திட்டத்தின் தாக்கம் குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் தெளிவாகத் தென்படுகிறது. அங்குள்ள நபர்கள் சிறுதொழில்களை உருவாக்கி, அதன் மூலம் சுயசார்பு நிலையை அடைந்து வருகின்றனர்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. PMEGP திட்டம் என்றால் என்ன?
பிரதம மந்திரி வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் (PMEGP) என்பது, விவசாயம் சாராத துறைகளில் குறு நிறுவனங்களை அமைப்பதற்காக, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் அமைச்சகத்தால் நிர்வகிக்கப்படும், கடன் இணைப்புடன் கூடிய ஒரு மத்தியத் துறை மானியத் திட்டமாகும்.
2. PMEGP திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன?
இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறங்களில் நிலையான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதும், பாரம்பரியக் கைவினைஞர்கள் மற்றும் வேலையற்ற இளைஞர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதும், சுயவேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்முனைவோரை ஊக்குவிப்பதும் ஆகும்.
3. PMEGP திட்டத்திற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?
PMEGP திட்டத்திற்கான விண்ணப்பங்களை முழுமையாக இணையம் வாயிலாகவே சமர்ப்பிக்கலாம்.
மேலும் படிக்க | தங்க நகைக்கடன் : வட்டி முழுவதும் ரொக்கமாக செலுத்த வேண்டுமா? ஆர்பிஐ புதிய விதிமுறை
மேலும் படிக்க | அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அறிவிப்பில் தாமதம் ஏன்? டிஏ, சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?
