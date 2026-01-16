வங்கி விடுமுறை: பொங்கல் லீவிற்கு பின்..பேங்க் திறப்பது எப்போது? இந்த தேதிய குறிச்சு வச்சுக்கோங்க..

Pongal Holidays When Will Banks Re-Open : பொங்கல் பண்டிகை, நாட்டின் சில பகுதிகளிலும், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலும் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையடுத்து, இந்த பண்டிகையின் போது அரசு, பல்வேறு வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில், வங்கி விடுமுறைகள் முடிந்து, இத்துடன் எப்போது வங்கிகள் திறக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
பொங்கல் 2026:
தமிழர்கள் கொண்டாடும் பண்டிகையாக இருக்கிறது, பொங்கல். தமிழர் திருநாள் என்று கூறப்படும் இந்த பண்டிகையையொட்டி தமிழ்நாட்டில் பல துறைகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. ஆண்டிலேயே, அதிக விடுமுறை கொண்டதாக இருப்பது, இந்த பொங்கல் பண்டிகைதான். கடந்த வருடம், பல அரசு விடுமுறைகள், சனி-ஞாயிறு என வீக் எண்டில் வந்து, மக்களின் மனநிலையை ஸ்பாயில் செய்து விட்டது. ஆனால், இந்த ஆண்டில் அப்படி கிடையாது. வார நாட்களிலேயே பல்வேறு பண்டிகைகள் வருவதால், அந்த நாட்கள் அரசு விடுமுறை நாட்களாக இருக்கின்றன. இதையடுத்து, பொங்கலுக்கு இன்னும் எத்தனை நாட்கள் வங்கி விடுமுறை என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
வங்கி விடுமுறை:
தமிழ்நாட்டில், பொங்கல் பண்டிகை மூன்று நாட்களுக்கு கொண்டாடப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் ‘மகர சங்கராந்தி’ என்கிற பெயரில் இந்தியாவில் சில வட மாநிலங்களும் ஒரு நாள் இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுகின்றன. தமிழ்நாட்டில் சரியாக வீக் எண்ட் நாட்களுக்கு முன்னர் பொங்கல் பண்டிகை வந்து விட்டது. இதனால், எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை என்பது யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கலாம்.
ஜனவரி 15, பொங்கல் பண்டிகை, ஜனவரி 16 திருவள்ளுவர் தினம், ஜனவரி 17 உழவர் திருநாள் ஆகிய மூன்று நாட்கள் தமிழ்நாட்டில் விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மூன்று நாட்களும் வங்கிகள் இயங்காது. இதற்கு அடுத்ததாக வரும் ஜனவரி 18ஆம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகும். எப்போது ஞாயிறு அன்று வங்கி விடுமுறை என்பதால், இந்த நாளிலும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறைதான்.
ஜனவரி 16 : எந்தெந்த இடங்களில் விடுமுறை
ரிசர்வ் வங்கியின் நாட்காட்டியின் படி, ஜனவரி 16ஆம் தேதியான இன்று, இந்தியாவில் 2 மாநிலங்களுக்கு மட்டும் விடுமுறை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த இரண்டு மாநிலங்கள் தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம்தான். இதனை திருவள்ளுவர் தினம் மற்றும் கனுமா தினம் என்கிற பெயரில் தமிழ்நாட்டிலும் ஆந்திராவிலும் கொண்டாடுகிறோம். இந்த இரு மாநிலங்களிலும் நாத்து நட்டு, விவசாயிகள் இப்பண்டிகையை கொண்டாடுகின்றனர். இதனால் இரு மாநிலங்களிலும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை ஆகும்.
வங்கிகள் திறப்பது எப்போது?
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, வங்கிகள் பொங்கல் விடுமுறை எல்லாம் முடிந்து ஜனவரி 19ஆம் தேதி திறக்கின்றன. இந்த நாளில், நீங்கள் உங்கள் வங்கிகள் குறித்த வேலையை முடித்துக்கொள்ளலாம்.
பிற சேவைகள் இயங்கும்!
மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில், வங்கிகளுக்குதான் விடுமுறையே அன்றி பிற ஆன்லைன் சேவைகள் இயங்கும். ஆன்லைன் பண பரிவர்த்தனைகள், UPI சேவைகள், ATM சேவைகள், மொபைல் பேங்கிங் என அனைத்தும் இயங்கும். இருப்பினும், வங்கி சேவை குறித்த தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள நினைத்து, அந்த வங்கிகளின் உதவி எண்களை அழைத்தால், அவை பொங்கல் விடுமுறைக்கு பின்னர்தான் இயங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
