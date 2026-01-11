English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • வங்கி விடுமுறை: தமிழ்நாட்டில் பொங்கலுக்கு எத்தனை நாட்கள் லீவ்? விவரம் இதோ!

வங்கி விடுமுறை: தமிழ்நாட்டில் பொங்கலுக்கு எத்தனை நாட்கள் லீவ்? விவரம் இதோ!

Pongal Festival 2026 Bank Holidays : 2026ன் பொங்கல் பண்டிகை விரைவில் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இதையொட்டி, வங்கிகளுக்கு எந்தெந்த நாட்களில் விடுமுறை என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 11, 2026, 04:13 PM IST
  • வங்கி விடுமுறை நாட்கள் 2026
  • ஜனவரி பொங்கலுக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை
  • இதோ விவரம்..

Trending Photos

கருமம் கருமம்..ஒட்டுத்துணி இல்லாமல் நிர்வாணமாக வீடியோ பதிவிட்ட நடிகர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Popular Actor
கருமம் கருமம்..ஒட்டுத்துணி இல்லாமல் நிர்வாணமாக வீடியோ பதிவிட்ட நடிகர்! யார் தெரியுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : இன்னும் 60 நாட்களில் பெண்களுக்கு வரப்போகும் 2 சர்ப்பிரைஸ்
camera icon13
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : இன்னும் 60 நாட்களில் பெண்களுக்கு வரப்போகும் 2 சர்ப்பிரைஸ்
தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் வாரம்! இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்
camera icon13
Weekly Horoscope
தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் வாரம்! இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்
பிக்பாஸ் 9 : 95 நாட்களில் கானா வினோத் பெற்ற சம்பளம் எவ்வளவு? 18 லட்சம் மட்டுமில்லை
camera icon7
Bigg Boss 9 Tamil
பிக்பாஸ் 9 : 95 நாட்களில் கானா வினோத் பெற்ற சம்பளம் எவ்வளவு? 18 லட்சம் மட்டுமில்லை
வங்கி விடுமுறை: தமிழ்நாட்டில் பொங்கலுக்கு எத்தனை நாட்கள் லீவ்? விவரம் இதோ!

Pongal Festival 2026 Bank Holidays : 2025ஆம் ஆண்டு முடிந்து, 2026ஆம் ஆண்டு இப்போதுதான் தொடங்கியது போல இருக்கிறது. ஆனால் அதற்கு இரண்டு வாரத்தை நாம் கடக்கப்போகிறோம் என்பதுதான் மறுக்க முடியாத உண்மை. இருப்பதிலேயே, ஜனவரி மாதத்தில்தான் சனி-ஞாயிறை தவிர்த்து தமிழ் மக்களுக்கு அதிகமாக விடுமுறை நாட்கள் வரும். பள்ளி  மாணவர்களுக்கு மே மாதம் கோடை விடுமுறை விடப்படுவது ஒரு புறம் இருந்தாலும், வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கு விடுமுறையை அள்ளிக்கொடுப்பது, வருடத்தின் முதல் மாதமான ஜனவரி மாதமாகத்தான் இருக்கிறது. இம்மாதத்தில், வங்கிகளுக்கு எந்தெந்த நாட்கள் விடுமுறை என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜனவரி 2026 விடுமுறைகள்:

வருடத்தின் முதல் தேதியான ஜனவரி 1, தப்பித்தவறி ஞாயிறு அல்லது சனிக்கிழமைகளில் வந்து விட்டால் கண்டிப்பாக ஒரு அரசு விடுமுறை இப்படி வீணாகி விட்டதே என நாம் அனைவருமே வருத்தப்படுவாேம். ஆனால், இம்முறை புத்தாண்டு வியாழக்கிழமை பிறந்தது. இதனால், அன்றைய தினம் போலவே, பல பண்டிகைகள் வேலை நாட்களில் பிறக்கின்றன. மிக விரைவில் பொங்கல் பண்டிகை வர இருக்கிறது. இதற்கு, வங்கிகளுக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

வங்கி விடுமுறை நாள்:

தமிழர் திருநாளாக காெண்டாடப்படும் பொங்கல் பண்டிகை, நம் ஊரில் மூன்று நாட்கள் கொண்டாப்படுகிறது. ஆனால், வங்கிகளுக்கு இதில் எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை என்பது நம்மில் பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். 

ஜனவரியில் மட்டும் வங்கிகளுக்கு பல நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதில், தமிழ்நாட்டில் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் நாளான ஜனவரி 15, திருவள்ளுவர் தினமான ஜனவரி 16, உழவர் திருநாளான ஜனவரி 17 ஆகிய நாட்களில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே, இந்த மூன்று நாட்கள் வங்கிகள் இயங்காது. இந்த தினங்களுக்கு அடுத்து வரும் ஜனவரி 18ஆம் தேதியும் ஞாயிற்றுக்கிழமையாகும். எனவே, இந்த நாளிலும் வங்கிகள் இயங்காது. 

வங்கியில் முக்கிய வேலையை முடிக்க செல்பவர்கள், மேற்கூறிய விடுமுறைகளை வைத்து திட்டமிட்டு உங்கள் வேலைகளை முடிப்பது குறித்தும் தள்ளிப்போடுவது குறித்தும் திட்டமிட்டு காெல்லுங்கள்.

வேறு எப்போதெல்லாம் விடுமுறை:

ஜனவரி 14ஆம் தேதி அன்று மகர சங்கராந்தி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால், மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா, குஜராத், அசாம், அருணாசலம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை ஆகும். அதே போல, ஜனவரி 15ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டை தாண்டி கர்நாடகம், ஆந்திரா, தெலங்கானா, சிக்கிம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையாகும்.

இதை தவிர்த்து, ஜனவரி 23 வசந்த பஞ்சமியை முன்னிட்டு ஒடிசா, மேற்கு வங்கம், திருபுரா ஆகிய பகுதிகளில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையாகும். கூடவே, ஜனவரி 26ஆம் தேதியான அன்று குடியரசு தினமாகும். இந்த தினத்தில், தமிழகம் உள்ளிட்ட இந்தியாவின் அனைத்து  மாநிலங்களுக்கும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறைதான். 

வார விடுமுறைகள்:

வார விடுமுறைகளாக, ஜனவரி 24ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நாடு முழுவதும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையாகும். அதே போல, வாரத்தின் அனைத்து ஞாயிற்று கிழமைகளான 4,11,18 மற்றும் 25 ஆகிய நான்கு நாட்களும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை. ஆனால், இம்மாதத்தின் நான்காவது சனிக்கிழமையான ஜனவரி 31ஆம் தேதி வங்கிகள் செயல்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் திட்டம்: ஒரு குடும்பத்தில் எத்தனை பேருக்கு தவணைத் தொகை கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | SBI வாடிக்கையாளர்களுக்கு எச்சரிக்கை! ஆதார் ஸ்கேம்.. இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யாதீர்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bank Holidays 2026Upcoming HolidaysPongal Festival2026 Holidays

Trending News