  • ATM கட்டணங்கள் அதிகரிப்பு! தபால் அலுவலக சேமிப்பு கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் உஷார்!

ATM கட்டணங்கள் அதிகரிப்பு! தபால் அலுவலக சேமிப்பு கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் உஷார்!

Post Office ATM Withdrawal Charges: தபால் அலுவலக ஏடிஎம் அட்டையை பயன்படுத்தி இலவச பரிவர்த்தனைகளுக்கு பிறகு, பிற ஏடிஎம் இயந்திரங்களில் செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகளுக்கான கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. இந்த திருத்தப்பட்ட கட்டணங்கள் நவம்பர் 1, 2025 முதல் பொருந்தும்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 6, 2025, 08:17 PM IST

Latest Transaction Charges For Post Office ATM Card: தபால் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கு (POSA) வைத்திருப்பவர்களுக்கான ஏடிஎம் பரிவர்த்தனை கட்டணங்களில், குறிப்பாகப் பிற வங்கி ஏடிஎம்களில், நவம்பர் 1, 2025 முதல் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தபால் அலுவலக ஏடிஎம் கார்டைப் பயன்படுத்தி பிற வங்கி ஏடிஎம்களில் இலவச வரம்பைத் தாண்டிய நிதி மற்றும் நிதி அல்லாத பரிவர்த்தனைகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.

தபால் அலுவலக ஏடிஎம் அட்டை பரிவரத்தனை கட்டணம் உயர்வு:

உங்களுக்கான இலவச பரிவர்த்தனைகளுக்குப் பிறகு, தபால் அலுவலக ஏடிஎம் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் மற்ற வங்கி ஏடிஎம்களில் தங்கள் அட்டைகளிலிருந்து பணம் எடுப்பதற்கு கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதாவது பெருநகரங்களில் உள்ள மற்ற வங்கி ஏடிஎம்களில் மூன்று இலவச பரிவர்த்தனைகளும், பெருநகரம் அல்லாத நகரங்களில் ஐந்து இலவச பரிவர்த்தனைகளும் கிடைக்கும். அதன்பிறகு, ஒவ்வொரு நிதி பரிவர்த்தனைக்கும் ₹23 + ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படும். நிதி அல்லாத பரிவர்த்தனைகளுக்கு ₹11 + ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படும். 

புதிய கட்டணம் எப்பொழுது அமலுக்கு வந்தது?

தபால் அலுவலக ஏடிஎம் அட்டை பயனர்களுக்கான திருத்தப்பட்ட கட்டணங்கள் நவம்பர் 1, 2025 முதல் பொருந்தும் என்பதை கவனித்தில் கொள்ளுங்கள். அதேநேரம் உங்கள் தபால் அலுவலக ஏடிஎம் அட்டையைப் பயன்படுத்தி, தபால் அலுவலக ஏடிஎம்களில் பரிவர்த்தனைகளுக்கான கட்டணங்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.

தபால் அலுவலக ஏடிஎம்களில் (DOP ATM) கட்டணங்கள்:

தபால் துறையால் நடத்தப்படும் ஏடிஎம்களில் பரிவர்த்தனை கட்டணங்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.நிதி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் நிதி அல்லாத பரிவர்த்தனைகளுக்கு மாதத்திற்கான 5 பரிவர்த்தனைகள் இலவச வரம்பு கிடைக்கும். அதேநேரம் இலவச வரம்பைத் தாண்டிய மேற்கொள்ளப்படும் நிதி பரிவர்த்தனைகளுக்கு ₹10 + ஜிஎஸ்டி மற்றும்  நிதி அல்லாத பரிவர்த்தனைகளுக்கு ₹5 + ஜிஎஸ்டி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

பிற வங்கி ஏடிஎம்  பரிவர்த்தனை கட்டணங்கள்:

நிதி மற்றும் நிதி அல்லாத பரிவர்த்தனைகளுக்கு மெட்ரோ போன்ற பெருநகரங்களில் மாதத்திற்கு 3 இலவச பரிவர்த்தனைகள் கிடைக்கும். அதேபோல நான்-மெட்ரோ போன்ற பெருநகரங்கள் அல்லாத பகுதிகளில் மாதத்திற்கு 5 இலவச பரிவர்த்தனைகள் கிடைக்கும்.

இலவச வரம்பைத் தாண்டிய மேற்கொள்ளப்படும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு புதிய கட்டணத்தின் கீழ்,  ஒவ்வொரு நிதி பரிவர்த்தனைக்கும் பெருநகரங்களில் ₹23 + ஜிஎஸ்டி மற்றும் நிதி அல்லாத பரிவர்த்தனைகளுக்கு ₹11 + ஜிஎஸ்டி செலுத்த வேண்டும்.

முக்கிய அம்சங்கள்:

1. இந்த திருத்தப்பட்ட கட்டணங்கள் நவம்பர் 1, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வருகின்றன.

2. தபால் அலுவலக ஏடிஎம் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள், பிற வங்கிகளின் ஏடிஎம்களில் இலவச வரம்புகளைத் தாண்டிச் செய்யும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு மட்டுமே அதிக கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

3. தபால் அலுவலக ஏடிஎம்களில் செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகளுக்கான (இலவச வரம்பைத் தாண்டி) கட்டணங்களில் மாற்றம் இல்லை.

4. இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) வாடிக்கையாளராக இருந்தால், உங்கள் கணக்கின் வகையைப் பொறுத்து (Basic Savings Account, Regular Savings Account, Current Account) கட்டணங்கள் வேறுபடலாம்.

குறிப்பு:

தபால் நிலையத்தின் ஏடிஎம் கட்டணங்கள் அவ்வப்போது (குறிப்பாக ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்களின்படி) மாறக்கூடும். எனவே, சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான விவரங்களுக்கு உங்கள் தபால் அலுவலகம் அல்லது IPPB இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்.

மேலும் படிக்க - தபால் நிலைய சிறு சேமிப்பு திட்டங்கள்: ரூ.416 முதலீட்டில், ரூ.61,500 ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?

மேலும் படிக்க - தபால் துறையில் வேலை.. மாதம் ரூ.30,000 சம்பளம்.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு!

மேலும் படிக்க - Post Office MIS: ஒரே முறை முதலீடு, மாதம் ரூ.9,250 வருமானம்... அற்புதமான அரசாங்க திட்டம்

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

Post Office ATMPost officePost Office Savings AccountPOSA

