Post Office MIS: ஒரே முறை முதலீடு, மாதம் ரூ.9,250 வருமானம்... அற்புதமான அரசாங்க திட்டம்

Post Office Monthly Income Scheme: ஆபத்து இல்லாத முதலீடு, நல்ல வருமானம், பாதுகாப்பான சேமிப்பு ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பவரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். இந்த அனைத்து அம்சங்களையும் நாம் தபால் அலுவலக சேமிப்புத் திட்டங்களில் பெறலாம்.
தபால் நிலையம் தொடர் வைப்புத்தொகை (RD) மற்றும் நிலையான வைப்புத்தொகை (FD) தவிர, வழக்கமான வருமானத்தைத் தரும் சில திட்டங்களை வழங்குகிறது. அவற்றில் ஒரு முக்கியமான திட்டமான தபால் அலுவலக MIS திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்
நிலையான மாதாந்திர வருமானத்தை விரும்புவோருக்கும், முதலீட்டில் எந்த ஆபத்தையும் எடுக்க விரும்பாதவர்களுக்கும் இந்தத் திட்டம் நல்லது. இதில் முதலீட்டாளர்கள் ஒரு நிலையான தொகையை டெபாசிட் செய்து அதற்கு வட்டி பெறலாம். தற்போது, இந்தத் திட்டம் 7.4% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் போலவே, இதற்கும் சில விதிகள் உள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Post Office Monthly Income Scheme
இந்தத் திட்டத்தில், நீங்கள் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரே முறையில் ஒரு முறை வைப்புத்தொகையை டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். வட்டி ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. இது உங்களுக்கு வழக்கமான வருமானத்தை அளிக்கிறது. ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உங்கள் முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெறலாம். இந்த வழியில், உங்கள் பணம் பாதுகாப்பாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் வட்டி வடிவில் வருமானமும் கிடைக்கும்.
Post Office MIS திட்டத்தில் மாதம் ரூ.9,250 வரை சம்பாதிப்பது எப்படி
POMIS (அஞ்சல் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்) தனிநபர் அல்லது கூட்டுக் கணக்குகளைத் திறக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. வைப்பு வரம்புகள் வேறுபட்டவை. முதலீட்டாளர்கள் ஒற்றை கணக்கில் ரூ.9 லட்சம் வரை டெபாசிட் செய்யலாம். கூட்டுக் கணக்கில், வரம்புரூ.15 லட்சம். ஒரு முதலீட்டாளர் கூட்டுக் கணக்கில் ரூ.15,00,000 டெபாசிட் செய்தால், 7.4% வட்டி விகிதத்தில் மாதத்திற்கு ₹9,250 சம்பாதிக்கலாம்.
POMIS கணக்கீட்டு
இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்
கூட்டுக் கணக்கில் ரூ.15,00,000 முதலீடு செய்தால்:
ஆண்டு வட்டி = 15,00,000 இல் 7.4%
மாதாந்திர வருமானம் = 15,00,000 × 7.4 ÷ 100 ÷ 12 = ரூ.9,250
ஆண்டு வருமானம் = ரூ.9,250 × 12 = ரூ.1,11,000
5 ஆண்டுகளில் வருமானம் = ரூ.1,11,000 × 5 = ரூ.5,55,000
5 ஆண்டுகளுக்கு முன் பணம் எடுக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது?
POMIS திட்டத்தில் 1 வருடத்திற்குப் பிறகுதான் பணம் எடுக்க முடியும். முன்கூட்டியே பணம் எடுப்பதற்கு அபராதம் உண்டு:
1–3 ஆண்டுகளுக்குள்: 2% அபராதம்
3–5 ஆண்டுகளுக்குள்: 1% அபராதம்
உதாரணமாக:
- ஒரு முதலீட்டாளர் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பணம் எடுத்தால், ரூ15,00,000 இல் 2% = ரூ30,000 அபராதம்
- 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பணம் எடுத்தால், ரூ15,00,000 இல் 1% = ரூ15,000 அபராதம்
எனவே, 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பணத்தை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உங்கள் முழுப் பணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம்.
POMIS கணக்கை யார் திறக்க முடியும்?
இந்திய குடிமக்கள் யாவரும் POMIS கணக்கைத் திறக்கலாம். உங்கள் குழந்தையின் பெயரிலும் நீங்கள் ஒரு கணக்கைத் திறக்கலாம். குழந்தை 10 வயதுக்குட்பட்டவராக இருந்தால், பாதுகாவலர் கணக்கை நிர்வகிப்பார். இதை திறக்க உங்களுக்கு ஒரு தபால் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கு தேவை. ஆதார் அட்டை மற்றும் பான் கார்டு ஆதாரமாகத் தேவைப்படும்.
POMIS மூத்த குடிமக்களுக்கு நன்மை பயக்கும்
POMIS திட்டத்தை யார் வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் இது மூத்த குடிமக்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இதன் மூலம் அவர்களுக்கு நிலையான மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். இது அவர்களது அன்றாடத் தேவைகளுக்கு உதவும். மேலும் அவர்களின் பணமும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
