Post Office MIS: மாதம் ரூ.9,250 வருமானம் தரும் அற்புதமான அரசாங்க திட்டம்

Post Office Monthly Income Scheme: பணத்திற்கான தேவை எல்லோருக்கும் எப்போதும் இருக்கிறது. வாழ்க்கையில் பல்வேறு செலவுகளை ஈடுசெய்ய கூடுதல் வருமானமும் தேவைப்படுகிறது. உங்கள் சம்பளத்துடன் கூடுதலாக ஒவ்வொரு மாதமும் கூடுதல் வருமானத்தைப் பெற விரும்புகிறீர்களா? வழக்கமான வருமானத்திற்கான முதலீட்டு திட்டங்களுக்கான தேடல் உங்களுக்கு இருந்தால், இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
அஞ்சல் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்
பாதுகாப்பான கூடுதல் வருமானத்தை பெற, அஞ்சல் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் உதவும். இதில் முதலீடு செய்யும் பணம் பாதுகாப்பாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், ஒவ்வொரு மாதமும் ₹9,250 கிடைக்கும். 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உங்கள் அசல் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவீர்கள். உங்கள் வருவாயை பாதுகாப்பான, நிலையான வருமான முதலீட்டில் முதலீடு செய்ய விரும்பினால், அஞ்சல் அலுவலகத்தின் இந்த அரசுத் திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
அஞ்சல் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் என்றால் என்ன?
அஞ்சல் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் (POMIS) என்பது ஒரு அரசாங்க உத்தரவாதத் திட்டமாகும். இது ஒரு மொத்த தொகையை டெபாசிட் செய்யும்போது நிலையான மாதாந்திர வட்டியை வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், முதலீடு முற்றிலும் பாதுகாப்பானது மற்றும் வட்டி விகிதம் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
POMIS கணக்கை யார் திறக்கலாம்?
- 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட எவரும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு கணக்கைத் திறக்கலாம்.
- கணக்கை தனித்தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ திறக்கலாம்.
- மூன்று பேர் வரை கூட்டுக் கணக்கைத் திறக்கலாம்.
- 10 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தையின் பெயரிலும் பெற்றோர்கள் ஒரு கணக்கைத் திறக்கலாம்.
POMIS: வட்டி விகிதம் மற்றும் முதலீட்டு வரம்பு என்ன?
- இந்தத் திட்டம் ஆண்டுக்கு 7.4% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது.
- ஒரே கணக்கில் அதிகபட்சமாக ₹9 லட்சம் முதலீடு செய்யலாம்.
- கூட்டுக் கணக்கில் அதிகபட்சமாக ₹15 லட்சம் முதலீடு செய்யலாம்.
- இந்தத் திட்டம் 5 ஆண்டு கால அவகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது தொகை 5 ஆண்டுகளுக்கு லாக் இன் செய்யப்படும்.
- முதல் வருடத்திற்கு பணம் எடுக்க அனுமதி இல்லை.
POMIS: முதலீட்டாளர்களுக்கு எவ்வளவு மாத வருமானம் கிடைக்கும்?
- முதலீட்டாளர் ரூ.9 லட்சம் முதலீடு செய்தால், மாதத்திற்கு தோராயமாக ரூ.5,500 வட்டி கிடைக்கும்.
- கூட்டுக் கணக்கில் ரூ.15 லட்சம் டெபாசிட் செய்தால், மாதத்திற்கு தோராயமாக ரூ.9,250 சம்பாதிப்பீர்கள்.
- 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உங்கள் முழு வைப்புத்தொகையும் திரும்பப் பெறலாம்.
- முதலீட்டாலர் விரும்பினால் அதை மீண்டும் முதலீடு செய்யலாம்.
POMIS திட்டத்தின் சிறப்பம்சம் அன்ன?
இந்தத் திட்டம் முதியவர்கள் அல்லது வேலையில் இருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதில் அவர்களின் பணம் பாதுகாப்பாக இருக்கும். மேலும் அவர்களுக்கு மாத வருமானமும் கிடைக்கிறது. ஓய்வூதிய வசதி இல்லாதவர்களுக்கு, இது நிலையான மாத வருமானத்திற்கான ஆதாரத்தை வழங்கும். இந்தத் திட்டம் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுவதால், இதில் எந்த ஆபத்தும் இல்லை.
