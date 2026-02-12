Post Office MIS: ஒரு முறை முதலீடு, ரூ.9,250 மாத வருமானம்... அட்டகாசமான அரசாங்க திட்டம்

Post Office Monthly Income Scheme: மனிதர்களாகிய நம் அனைவருக்கும் பணத்திற்கான அவசியம் உள்ளது. அனைத்து வயதினருக்கும் அந்தந்த வயதிற்கு ஏற்ப பல வித தேவைகள் இருக்கும். பணத்தை சம்பாதிப்பது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு அதை சேர்த்து வைப்பதும் முக்கியமாகும்.
பாதுகாப்பான வழியில் நல்ல வருமானம் ஈட்டும் பல வித திட்டங்களை அரசும் தபால் நிலையமும் இணைந்து செயல்படுத்தி வருகின்றன. இவை உங்கள் முதலீடு முற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதிசெய்வதோடு, உங்களுக்கு நல்ல வருமானத்தையும் ஈட்டித் தருகின்றன. ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் கணக்கில் ஒரு நிலையான தொகையை டெபாசிட் செய்ய விரும்பினால், தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் (MIS) உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
ஓய்வு பெற்றவர்கள், இல்லத்தரசிகள் அல்லது ஆபத்து எடுக்காமல் லாபம் காண விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள், நிலையான மற்றும் உத்தரவாதமான வருமானத்தை விரும்புவோர்கள் ஆகியோருக்கு இந்தத் திட்டம் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்: சிறப்பு அம்சங்கள்
– நிலையான மாதாந்திர வருமானம்: ஒவ்வொரு மாதமும் முதலீட்டின் மீதான வட்டி உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும்.
– குறைந்த ஆபத்து: இது ஒரு அரசுத் திட்டம் என்பதால், உங்கள் பணம் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருக்கும். டெபாசிட் செய்த தொகைக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாது.
– குறைந்தபட்ச முதலீடு: வெறும் ரூ.1,000 உடன் இந்த கணக்கை திறக்கலாம்.
– அதிகபட்ச முதலீட்டு வரம்பு: ஒரு கணக்கில் ₹9 லட்சம் மற்றும் கூட்டுக் கணக்கில் ₹15 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம்.
POMIS: இதனால் யாருக்கு நன்மை அதிகம்?
நிலையான செலவுகளை ஈடுகட்ட மாதாந்திர வருமானம் தேவைப்படுபவர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் சிறந்தது. பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு ஓய்வூதிய துணையாக, இல்லத்தரசிகளுக்கு பாதுகாப்பான முதலீடாக, சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கு நிலையான வருமானமாக, இந்தத் திட்டம் பல வகைகளில் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
உதாரணம்: ஒரு முதலீட்டாளர் ₹15 லட்சத்திற்கு கூட்டுக் கணக்கைத் திறந்தால், அவர்கள் மாதத்திற்கு தோராயமாக ₹9,250 வட்டியைப் பெறலாம். இந்தத் தொகை நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இது முதலீட்டாளரின் அனைத்து கவலைகளையும் நீக்குகிறது.
திட்டத்தின் நிபந்தனைகளும் விதிமுறைகளும்
– திட்டத்தின் காலம் 5 ஆண்டுகள்.
– அசல் தொகை 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திருப்பித் தரப்படும்.
– கணக்கை தனித்தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ திறக்கலாம்.
தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் நிலையான மாதாந்திர வருமானத்தை விரும்புவோருக்கு நம்பகமான விருப்பமாகும். அரசாங்க உத்தரவாதம், பாதுகாப்பான முதலீடு மற்றும் மாதாந்திர வைப்புத்தொகை ஆகியவை பொது மக்களிடையே இதை மிகவும் பிரபலமாக்குகின்றன.
POMIS கணக்கீட்டு
POMIS திட்டம் மூலம் எவ்வளவு வருமானம் கிடைக்கும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்
கூட்டுக் கணக்கில் ரூ.15,00,000 முதலீடு செய்தால்:
ஆண்டு வட்டி = 15,00,000 இல் 7.4%
மாதாந்திர வருமானம் = 15,00,000 × 7.4 ÷ 100 ÷ 12 = ரூ.9,250
ஆண்டு வருமானம் = ரூ.9,250 × 12 = ரூ.1,11,000
5 ஆண்டுகளில் வருமானம் = ரூ.1,11,000 × 5 = ரூ.5,55,000
