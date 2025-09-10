English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Post Office MIS: மாதம் ரூ.5,550 வருமானம் தரும் அசத்தலான அரசாங்க திட்டம்

Post Office MIS: தபால் அலுவலக  MIS கணக்கின் முக்கிய அமசங்கள் என்ன? இதன் வட்டி விகிதம் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 10, 2025, 01:22 PM IST
  • தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்.
  • MIS கணக்கு மூலம் மாதம் ரூ.5,550 பெறுவது எப்படி?
  • இந்த கணக்கை யாரெல்லாம் திறக்கலாம்?

Post Office MIS: மாதம் ரூ.5,550 வருமானம் தரும் அசத்தலான அரசாங்க திட்டம்

Post Office Monthly Income Scheme: நாட்டில் உள்ள சாமானிய மக்களின் பல்வேறு தேவைகளை மனதில் கொண்டு, தபால் அலுவலகம் பல வகையான சேமிப்புத் திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. இந்த திட்டங்கள் அரசாங்க உத்தரவாதத்துடன் வருவதால், எந்த வித அச்சமும் இல்லாமல் இவற்றில் முதலீடு செய்யலாம்.

தபால் அலுவலக சேமிப்பு திட்டங்கள்

தபால் அலுவலகத்தில், முதலீட்டாளர்கள் நேர வைப்புத் திட்டம் (TD), தொடர் வைப்புத் திட்டம் (RD), பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF), கிசான் விகாஸ் பத்திரம் (KVP), மாதாந்திர முதலீட்டு திட்டம் (MIS) உள்ளிட்ட பல வகையான கணக்குகளைத் திறக்கலாம். 

தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்

இந்த பதிவில் தபால் அலுவலக MIS அதாவது மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் பற்றி காணலாம். தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டத்தில், முதலீட்டாளர்கள் ஒரு மொத்தத் தொகையை முதலீடு செய்ய வேண்டும். அதில் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் நிலையான வட்டி கிடைக்கும்.

MIS கணக்கு: முக்கிய அம்சங்கள்

- கூட்டு MIS கணக்கில் அதிகபட்சமாக ரூ. 15 லட்சம் வரை டெபாசிட் செய்யலாம்.

- தபால் அலுவலகம் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாதாந்திர வருமானத் திட்டத்தில் ஆண்டுக்கு 7.4 சதவீத வட்டியை வழங்குகிறது. 

- தபால் அலுவலகத்தின் MIS திட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் ரூ.1000 டெபாசிட் செய்யலாம். 

- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஒரு கணக்கில் அதிகபட்சமாக ரூ. 9 லட்சம் வரை டெபாசிட் செய்யலாம். 

- கூட்டுக் கணக்கைத் திறந்தால், அதிகபட்சமாக ரூ.15 லட்சம் வரை டெபாசிட் செய்யலாம். 

- ஒரு கூட்டுக் கணக்கில் அதிகபட்சமாக 3 பேர் சேர்க்கப்படலாம்.

- தபால் அலுவலகத்தில் ஒரு MIS கணக்கைத் திறக்க, முதலீட்டாளர் தபால் நிலையத்திலேயே ஒரு சேமிப்புக் கணக்கை வைத்திருக்க வேண்டும்.

Post Office MIS கணக்கு மூலம் மாதம் ரூ.5,550 பெறுவது எப்படி?

- தபால் அலுவலக MIS திட்டத்தில் மொத்தமாக ரூ.9 லட்சம் முதலீடு செய்தால், ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.5550 நிலையான வட்டியைப் பெறலாம்.

- MIS திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு மாதமும் பெறப்படும் வட்டி பணம் உங்கள் தபால் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கில் நேரடியாக டெபாசிட் செய்யப்படும்.

- இந்த தபால் அலுவலகத் திட்டம் 5 ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சியடைகிறது. 

- முதிர்ச்சியடைந்த பிறகு, நீங்கள் டெபாசிட் செய்த தொகை மொத்தமும் உங்கள் சேமிப்புக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும்.

Post Office MIS: இந்த கணக்கை யாரெல்லாம் திறக்கலாம்?

- MIS கணக்கை தனி நபராக எவரும் திறக்கலாம்.

- கூட்டுக் கணக்கை 2-3 நபர்கள் இணைந்து திறக்க வெண்டும்.

- குழந்தைகள் அல்லது மனநலம் குன்றிய நபர்களுக்கான கணக்கு பாதுகாவலர் மூலம் திறக்கப்பட வேண்டும்.

(பொறுப்பு  துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை முதலீட்டு ஆலோசனையாக கருத வேண்டாம். முதலீடு செய்யும் முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரை கலந்தாலோசிக்க பரிந்துரைகப்படுகின்றது.)

