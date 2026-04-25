Post Office MIS: மாதம் ரூ.5,000 -க்கு மேல் ஓய்வூதியம் பெற எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

Post Office Monthly Income Scheme: முதலீட்டாளர்கள் பொதுவாகத் தங்கள் அசல் தொகைக்குப் பாதுகாப்போடு கூடிய அதிக வருவாயையும் எதிர்பார்க்கின்றனர். அஞ்சல் நிலையங்கள் வாயிலாக வழங்கப்படும், அதிகம் அறியப்படாத ஒரு திட்டம் இவ்விரண்டையும் வழங்குவதை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக, பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு ஒரு வழக்கமான மாத வருமானத்தை வழங்கும் திட்டங்களை அனைவரும் நாடுகிறார்கள். அவர்களுக்கு இது ஏற்றதாக இருக்கும்,
உங்கள் பணி நாட்கள் முடிந்த பிறகு, உங்கள் வீட்டுச் செலவுகளைச் சமாளிப்பது மற்றும் உங்கள் நிதி நிலையை பராமரிப்பது குறித்த குழப்பத்தில் நீங்கள் இருந்தால், தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் (PO MIS) உங்களுக்கு ஒரு பொக்கிஷம் போல இருக்கும். இந்த திட்டத்தின் மூலம், நீங்கள் ஓய்வெடுக்கும் காலத்தில் உங்கள் பணம் உங்களுக்காக மேலும் பணத்தை ஈட்டித் தரும்.
தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் (POMIS)
இந்த திட்டத்தின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், உங்கள் ஓய்வூதிய நிதியை இந்தத் திட்டத்தில் ஒரே ஒரு முறை டெபாசிட் செய்தால் போதும், ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியில் உங்கள் கணக்கில் பணம் வரவு வைக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும். இதற்கான அறிவிப்பை உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் பெறுவீர்கள்.
இந்தத் தபால் அலுவலகத் திட்டத்தின் கீழ், ₹9 லட்சம் முதலீடு செய்தால், உங்கள் அன்றாடத் தேவைகளை மட்டுமல்லாமல், உங்கள் தனிப்பட்ட பொழுதுபோக்குகள் மற்றும் ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்யப் போதுமான மாதாந்திர வருமானத்தை பெறலாம். ஒரு சாதாரண குடிமகனை உண்மையிலேயே அசாதாரணமான ஒருவராக மாற்றும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ள இந்தத் திட்டத்தின் நிதி சார்ந்த செயல்பாடுகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் என்றால் என்ன?
தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் (POMIS) என்பது இந்திய அரசால் ஆதரிக்கப்படும் ஒரு சிறு சேமிப்புத் திட்டமாகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், முதலீட்டாளர் ஒரு மொத்தத் தொகையை டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். மேலும் அந்த வைப்புத்தொகையின் மீது கிடைக்கும் வட்டி உங்களுக்கு மாதாந்திர அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது. இதன் உள்ளார்ந்த பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான வருமானத்திற்கான உத்தரவாதம் ஆகியவை இதன் மிக முக்கியமான அம்சங்களாகும். தற்போது, இந்தத் திட்டத்திற்கு அரசு ஆண்டுக்கு 7.4% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது.
₹9 லட்சம் முதலீட்டில் ₹5,550 மாதாந்திர வருமானம்
ஒரு முதலீட்டாளர் அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பான ₹9 லட்சத்தை ஒரே கணக்கில் டெபாசிட் செய்தால், பெறப்படும் பலன்கள் பின்வருமாறு:
மொத்த முதலீடு: ₹9,00,000
ஆண்டு வட்டி: ₹66,600 (7.4% வட்டி விகிதத்தில்)
மாத வருமானம்: ₹5,550
5 ஆண்டுகளில் ஈட்டப்பட்ட மொத்த வட்டி: ₹3,33,000
முதிர்வடையும்போது திருப்பித் தரப்படும் தொகை: ₹9,00,000
கூட்டுக் கணக்கில் அதிகரித்த பலன்கள்
உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் நீங்கள் ஒரு கூட்டுக் கணக்கைத் திறந்தால், முதலீட்டு வரம்பு ₹15 லட்சமாக அதிகரிக்கிறது. இந்த நிலையில், உங்கள் மாத வருமானமும் ₹9,250 ஆக உயரும். இதன் பொருள், ஓய்வுக்குப் பிறகு, உங்கள் சிறிய வீட்டுச் செலவுகளைச் சமாளிக்க நீங்கள் யாரையும் சார்ந்திருக்க வேண்டியதில்லை.
திட்டத்தின் முக்கிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்
- இந்தத் திட்டம் குறிப்பிட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் வருகிறது.
- உதாரணமாக, இந்தத் திட்டத்தின் காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும்.
- 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உங்கள் அசல் தொகையை நீங்கள் திரும்பப் பெறலாம் அல்லது அதை மீண்டும் முதலீடு செய்யலாம்.
- நீங்கள் முன்கூட்டியே பணத்தை எடுக்க விரும்பினால், முதலீடு செய்து ஒரு வருடம் நிறைவடைவதற்கு முன்பு பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படாது. - நீங்கள் ஒன்று முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் நிதியை எடுத்தால், அசல் தொகையில் 2% பிடித்தம் செய்யப்படும்.
- மாறாக, மூன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் பணம் எடுக்கும்போது 1% பிடித்தம் செய்யப்படும்.
வரி விதிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, PO MIS (தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்) கீழ் செய்யப்படும் வைப்புத்தொகைகள், வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C-இன் கீழ் வரி விலக்குகளுக்குத் தகுதி பெறாது. மேலும், ஈட்டப்பட்ட வட்டி உங்கள் ஆண்டு வருமானத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு, உங்கள் பொருந்தக்கூடிய வரி வரம்பின் அடிப்படையில் வரி விதிக்கப்படலாம். இருப்பினும், வருமானத்திலிருந்து TDS (மூலத்தில் வரி பிடித்தம்) எதுவும் கழிக்கப்படுவதில்லை.
Post Office MIS: இது யாருக்கு சிறந்தது?
மூத்த குடிமக்களுக்கும், பாதுகாப்பான முதலீட்டு வாய்ப்பைத் தேடுபவர்களுக்கும் தபால் அலுவலக MIS ஒரு சிறந்த திட்டமாகும். வங்கி நிலையான வைப்புத்தொகைகளின் (FDs) வட்டி விகிதங்கள் அடிக்கடி ஏற்ற இறக்கத்திற்கு உள்ளாகும் நிலையில், இந்தத் தபால் அலுவலகத் திட்டம் உங்கள் வருமானத்தை 5 வருட காலத்திற்கு நிலைநிறுத்துகிறது. இதன் மூலம், பணவீக்க காலங்களில் கூட நீங்கள் நிதி ரீதியாக நிலையான வாழ்க்கையை வாழ இது உதவுகிறது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எந்த வகையிலும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருத வெண்டாம். முதலீடு செய்யும் முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரை கலந்தாலோசிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)
Post Office MIS பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
1. தபால் நிலைய மாதாந்திர வருமானத் திட்டத்தில் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய முடியும்?
Post Office MIS என்பது ஒரு முறை முதலீடு செய்யும் திட்டமாகும். இதில் தனிநபர்கள் ₹9 லட்சம் வரையிலும், மூன்று பெரியவர்கள் வரை இணைந்து நடத்தும் கூட்டுக் கணக்குகள் ₹15 லட்சம் வரையிலும் முதலீடு செய்யலாம்.
2. இந்த திட்டம் யாருக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்?
தங்கள் சேமிப்பிலிருந்து நிலையான மாத வருமானத்தைப் பெற விரும்பும் நபர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.
3. இந்த திட்டத்தின் முதிவு காலம் என்ன?
இந்த திட்டத்தின் முதிர்வுக் காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும்.
