  • Post Office MIS: ஒரு முறை முதலீடு, மாதம் ரூ.9,250 வருமானம் தரும் அரசாங்க திட்டம்

Post Office MIS: ஒரு முறை முதலீடு, மாதம் ரூ.9,250 வருமானம் தரும் அரசாங்க திட்டம்

Post Office MIS: முதலீட்டு மூலதனத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதோடு, நிலையான மாத வருமானத்தையும் வழங்கும் ஒரு முதலீட்டுத் திட்டத்தைத் தேடும் நபர்களுக்கு 'அஞ்சல் அலுவலக மாத வருமானத் திட்டம்' ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையும். இது குறித்த தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 11, 2026, 05:02 PM IST
Post Office MIS: ஒரு முறை முதலீடு, மாதம் ரூ.9,250 வருமானம் தரும் அரசாங்க திட்டம்

Post Office Monthly Income Scheme: மனித வாழ்க்கைக்கு பணம் மிக அவசியமானது. பணத்தை ஈட்டுவது எத்தனை முக்கியமோ அதை சேமித்து, முதலீடு செய்து பெருக்குவதும் அதே அளவு முக்கியமாகும். தபால் நிலையம் மூலம் பல வித முதலீட்டு திட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் மிக பிரபலமான மற்றும் பயனுள்ள திட்டமாக உள்ள தபால் நிலைய மாத வருமானத் திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்

முதலீட்டு மூலதனத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதோடு, நிலையான மாத வருமானத்தையும் வழங்கும் ஒரு முதலீட்டுத் திட்டத்தைத் தேடும் நபர்களுக்கு 'அஞ்சல் அலுவலக மாத வருமானத் திட்டம்' (Post Office MIS) ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையும். இது மத்திய அரசாங்கத்தின் ஆதரவு பெற்ற ஒரு சிறு சேமிப்புத் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தில், முதலீட்டாளர் ஒரே ஒரு முறை தொகையை டெபாசிட் செய்தால் போதும். அதன் பிறகு வட்டி வடிவில் அவருக்குத் தொடர்ந்து மாதந்தோறும் வருமானம் கிடைக்கிறது.

POMIS: இதனால் யாருக்கு அதிக நன்மை கிடைக்கும்?

- தங்கள் சேமிப்பிலிருந்து நிலையான மாத வருமானத்தைப் பெற விரும்பும்  நபர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. 

- இந்த திட்டத்தின் முதிர்வுக் காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும்.

- இக்காலகட்டம் முழுவதும், முதலீட்டாளருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் நிலையான வட்டித் தொகை தொடர்ந்து வழங்கப்படுகிறது. 

- இந்த திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், 5 ஆண்டுகால முதிர்வுக் காலம் நிறைவடைந்ததும், நீங்கள் முதலீடு செய்த முழு முதன்மைத் தொகையும் (Principal amount) உங்களுக்கே திரும்ப அளிக்கப்படும்.

மாதா மாதம் வட்டி வரவு வைக்கப்படும்

அஞ்சல் அலுவலக MIS திட்டத்தின் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், இது முதலீட்டாளருக்கு மாதந்தோறும் வருமானத்தை வழங்குகிறது. முதலீட்டாளர்கள் ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே முதலீட்டுத் தொகையைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். அதன் பிறகு, அந்த முதலீட்டின் மூலம் ஈட்டப்படும் வட்டித் தொகை ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இருப்பினும், உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்ட வட்டித் தொகையை நீங்கள் உரிய நேரத்தில் திரும்பப் பெறாவிட்டால், அந்தத் தொகைக்குக் கூடுதலாக எந்த வட்டியும் வழங்கப்படாது. ஆகையால், நிலையான மாத வருமானம் தேவைப்படுபவர்களுக்கு இத்திட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைகிறது.

இதில் எவ்வளவு தொகையை முதலீடு செய்யலாம்?

இந்த திட்டத்தின் கீழ் தனிநபர் கணக்கு மற்றும் கூட்டுக் கணக்கு, அதாவது ஜாயிண்ட் கணக்கு ஆகிய இரண்டு கணக்குகளை தொடங்கலாம். இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்குத் தேவைப்படும் குறைந்தபட்சத் தொகை ₹1,000 ஆகும். தனிநபர் கணக்கைப் பொறுத்தவரை, முதலீடு செய்வதற்கான அதிகபட்ச வரம்பு ₹9 லட்சம் ஆகும். அதே சமயம், கூட்டுக் கணக்கிற்கு அனுமதிக்கப்படும் அதிகபட்ச முதலீட்டு வரம்பு ₹15 லட்சம் ஆகும்.

POMIS: தற்போதைய வட்டி விகிதம் என்ன?

தற்போதைய நிலையில், அஞ்சல் அலுவலக மாத வருமானத் திட்டத்தில் ஆண்டுக்கு 7.40% என்ற வட்டி கிடைக்கிறது. இந்த வட்டித் தொகையானது, முதலீட்டாளருக்கு மாதத் தவணைகளாக வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அதிகபட்ச முதலீட்டுத் தொகையை நீங்கள் முதலீடு செய்தால், மாதந்தோறும் வட்டி வடிவில் ₹9,250 வரை வருமானமாகப் பெற முடியும்.

₹14 லட்சம் முதலீடு செய்தால் மாத வருமானம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

- ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். 
- திருமணமான ஒரு தம்பதியினர் (கணவன் மற்றும் மனைவி) ஒவ்வொருவரிடமும் தலா ₹7 லட்சம் சேமிப்புத் தொகை இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். 
- இத்தகைய சூழலில், அவர்கள் அஞ்சல் அலுவலக MIS திட்டத்தின் கீழ் ஒரு கூட்டுக் கணக்கைத் தொடங்கி, மொத்தம் ₹14 லட்சம் தொகையை அதில் முதலீடு செய்யலாம். 
- இந்த முதலீட்டிற்குப் பொருந்தக்கூடிய 7.40% ஆண்டு வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிட்டால், அத்தம்பதியினர் மாதந்தோறும் சுமார் ₹8,633 தொகையை வருமானமாகப் பெறுவார்கள். 
- இந்த மாதாந்திர தொகை, இத்திட்டத்தின் முழுமையான 5 ஆண்டு காலத்திற்கும் தொடர்ந்து வழங்கப்படும். 
- அதனைத் தொடர்ந்து, இத்திட்டம் நிறைவடைந்ததும், ₹14 லட்சம் முதலீட்டுத் தொகையானது திரும்ப வழங்கப்படும். 

கூட்டுக் கணக்கில் ரூ.15,00,000 முதலீடு செய்தால் வருமானம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

- ஆண்டு வட்டி = 15,00,000 இல் 7.4%
- மாதாந்திர வருமானம் = 15,00,000 × 7.4 ÷ 100 ÷ 12 = ரூ.9,250
- ஆண்டு வருமானம் = ரூ.9,250 × 12 = ரூ.1,11,000
- 5 ஆண்டுகளில் வருமானம் = ரூ.1,11,000 × 5 = ரூ.5,55,000

அதாவது, எவ்வித இடரும் இன்றித் தொடர் வருமானத்தை எதிர்பார்க்கும் நபர்களுக்கு, இத்திட்டம் ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாக அமையும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்

முதலீட்டு மூலதனத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதோடு, நிலையான மாத வருமானத்தையும் வழங்கும் ஒரு முதலீட்டுத் திட்டத்தைத் தேடும் நபர்களுக்கு 'அஞ்சல் அலுவலக மாத வருமானத் திட்டம்' ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையும். 

2. POMIS திட்டத்தின் தற்போதைய வட்டி விகிதம் என்ன?

தற்போதைய நிலையில், அஞ்சல் அலுவலக மாத வருமானத் திட்டத்தில் ஆண்டுக்கு 7.40% என்ற வட்டி கிடைக்கிறது. 

3. POMIS திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்கான அதிகபட்ச வரம்பு என்ன?

POMIS திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்கான அதிகபட்ச வரம்பு ₹9 லட்சம் ஆகும். 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

