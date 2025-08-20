Post Office MIS: அசத்தலான வட்டி, பாதுகாப்பான திட்டம்... மாதம் ரூ.7,500 வருமானம் பெறுவது எப்படி?

Post Office Monthly Income Scheme: பாதுகாப்பான மற்றும் வழக்கமான மாதாந்திர வருமானத்தை நாடும் நபரா நீங்கள்? அதிக ரிஸ் எடுக்காமல் சீரான வருமானம் பெற விரும்புகிறீர்களா? அப்படியென்றால், தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் (MIS) உங்கள் தேவைக்கான எளிதான மற்றும் நம்பகமான தீர்வாக இருக்கும்.
தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்
அரசாங்கத்தால் ஆதரிக்கப்படும் இந்தத் திட்டம், ஆண்டுக்கு 7.4% வட்டி விகிதத்தில் நிலையான மாதாந்திர வருமானத்தை வழங்குகிறது. இந்த வருமானம் ஒவ்வொரு மாதமும் வாடிக்கையாளர்களின் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும். அதிக ஆபத்தை எடுக்க விரும்பாத முதலீட்டாளர்களுக்கு, இந்தத் திட்டம் ஒரு நிலையான மற்றும் நம்பகமான திட்டமாக பார்க்கப்படுகின்றது.
தபால் அலுவலக MIS கணக்கை யார் திறக்கலாம்? இதற்கான முதலீட்டு வரம்பு என்ன? மாதம் ரூ.7,500 சம்பாதிக்க எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்? இந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் இந்த பதிவில் விடையை காணலாம்.
Post Office MIS: இந்த கணக்கை யாரெல்லாம் திறக்கலாம்?
- தனி கணக்கை தனி நபராக எவரும் திறக்கலாம்.
- கூட்டுக் கணக்கை 2-3 நபர்கள் இணைந்து திறக்கலாம்.
- மைனர் குழந்தைகள் அல்லது மனநலம் குன்றிய நபர்களுக்கான கணக்கு பாதுகாவலர் மூலம் திறக்கப்பட வேண்டும்.
- 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட மைனர்கள் தங்கள் பெயரில் ஒரு கணக்கைத் திறக்கலாம்
Post Office MIS: இந்த திட்டத்தின் முதலீட்டு விதிகள் மற்றும் வரம்புகள் என்ன?
- கணக்கை திறக்க தேவையான குறைந்தபட்ச தொகை ரூ.1,000 ஆகும். அதன் பிறகு ரூ.1,000 இன் மடங்குகளில் முதலீடுகள் செய்யப்பட வேண்டும்.
- ஒருவர் அதிகபட்சமாக ரூ.9 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம்.
- கூட்டுக் கணக்கில் மொத்த முதலீடு அதிகபட்சமாக ரூ.15 லட்சம் வரை இருக்கலாம்.
- இதில் அனைத்து முதலீட்டாளர்களுக்கும் சம பங்கு இருக்கும்.
- சிறார்களுக்கான பாதுகாவலர் கணக்கு வரம்புகள் வேறுபட்டவை.
Post Office MIS: வட்டி மற்றும் கட்டணங்கள்
- ஒவ்வொரு மாதமும் கணக்குகளில் வட்டி வரவு வைக்கப்படும்.
- வட்டி கோரப்படாவிட்டால், அதற்கு கூடுதல் வட்டி எதுவும் செலுத்தப்படாது.
- MIS கணக்கு வைத்திருக்கும் பயனாளிகள் தங்கள் வட்டியை CBS தபால் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கில் ஆட்டோ கிரெடிட் அல்லது ECS மூலம் பெறலாம்.
- வட்டிக்கு வருமான வரி பொருந்தும்.
மாதத்திற்கு ரூ.7,500 வருமானம் பெற எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
- அஞ்சல் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டத்தில் (MIS) 7.4% வட்டி விகிதத்தில் மாதத்திற்கு ரூ.7,500 சம்பாதிக்க விரும்பினால், நீங்கள் சுமார் ரூ.12.16 லட்சம் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
- மறுபுறம், ரூ.13 லட்சம் முதலீடு செய்தால், முதலீட்டாளருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் ரூ.8,017 கிடைக்கும்.
பாதுகாப்பான முதலீடுகளுடன் வழக்கமான மாதாந்திர வருமானத்தைப் பெற விரும்புவோருக்கு இந்தத் திட்டம் சிறந்ததாக இருக்கும். இதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் நிலையான வருமானத்தைப் பெறுகிறார்கள். மேலும் இது அரசாங்க உத்தரவாதத்துடன் வருவதால் மிகவும் பாதுகாப்பான திட்டமாக பார்க்கப்படுகின்றது.
(குறிப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எந்த வகையிலும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதக்கூடாது. முதலீடு செய்யும் முன் நிதி ஆலோசகர்களை அணுகி ஆலோசனை பெற அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.)
மேலும் படிக்க | பிஎப் பணம் எடுப்பவர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! இபிஎப்ஓ வெளியிட்ட எச்சரிக்கை
மேலும் படிக்க | வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிம்மதி: வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம், EMI எவ்வளவு குறையும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ