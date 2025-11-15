English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மாதம் வரும் ரூ.5,500.. மூத்த குடிமக்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கும் திட்டம்.. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

மாதம் வரும் ரூ.5,500.. மூத்த குடிமக்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கும் திட்டம்.. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

Post Office Scheme Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்கு மாதம் ரூ.5,500 வருமானம் வரும் வகையில், தபால் நிலைய சேமிப்பு திடடம் ஒன்று உள்ளது. இந்த திட்டம் மூலம் மூத்த குடிமக்கள் பயனடையலாம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 15, 2025, 01:56 PM IST
  • மாதம் ரூ.5,500 வருமானம்
  • தபால் நிலைய சேமிப்பு திட்டம்
  • மூத்த குடிமக்களுக்கு சூப்பரான திட்டம்

மாதம் வரும் ரூ.5,500.. மூத்த குடிமக்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கும் திட்டம்.. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

Post Office Monthly Income Scheme (MIS): இன்றைய காலகட்டத்தில் பணத்தை சேமிப்பது மிகவும் முக்கியம். ஆனால், சம்பாதித்த பணத்தை எங்கு முதலீடு செய்வது என்பது ஒரு பெரிய குழப்பம் பலருக்கும் இருந்து வருகிறது. பலரும் பங்குச்சந்தை, எஃப்டி போன்றவற்றில் முதலீடு செய்து வருகின்றனர். எஃப்டியில் குறைந்த வட்டி இருக்கிறது. அதே நேரத்தில், பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்யும்போது கவனமாக அதனை கையாள வேண்டும். எனவே, சேமிப்பு திட்டத்திற்கு மிகவும் சிறந்தது அஞ்சல சேமிப்பு திட்டங்கள் தான். அதிலும் குறிப்பாக, மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Post Office Monthly Income Scheme: மாதாந்திர வருமான திட்டம்

தபால் நிலையம் அளிக்கும் பல சேமிப்பு திட்டங்களில் தபால் நிலைய மாதாந்திர வருமான திட்டம் மிகவும் பிரபலமானது. ஏனென்றால், இந்த திட்டத்தில் முதலீடு செய்த உடனையே பணம் வர தொடங்குகிறது. இந்த திட்டத்தில் ஒருமுறை பணத்தை டெபாசிட் செய்தால் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான வட்டி கிடைக்கும். இந்தத் திட்டம் ஆண்டுக்கு 7.4 சதவீத உத்தரவாத வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் ஒரு முறை மட்டும் முதலீடு செய்வதன் மூலம், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நிலையான மாத வருமானத்தைப் பெறலாம்.

வங்கி ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த அசல் தொகைக்கான வட்டியைக் கணக்கிட்டு உங்கள் தபால் நிலைய சேமிப்புக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யும்.  இந்தத் திட்டம் குறிப்பாக மூத்த குடிமக்களுக்காகவும், எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் தங்கள் வைப்புத்தொகையில் வழக்கமான வருமானத்தை விரும்புவோருக்காகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது ஓய்வூதியத் தொகையை இதில் முதலீடு செய்தால், மாதந்தோறும் நிலையான வருமானம் வரும்.

POMIS திட்டத்தில் எவ்வளவு முதலீடு செய்யலாம்?

POMIS திட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000 உடன் நீங்கள் தொடங்கலாம்.  ஒருவர் தனது சொந்தக் கணக்கில் (ஒற்றை கணக்கு) அதிகபட்சமாக ரூ.9 லட்சம் வரை டெபாசிட் செய்யலாம். கூட்டுக் கணக்கு தொடங்கப்பட்டால், அதிகபட்சமாக ரூ.15 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம். கூட்டுக் கணக்கில் மூன்று பேர் வரை சேர்க்கப்படலாம். தற்போது, ​​இந்தத் திட்டம் ஆண்டுக்கு 7.4% வட்டி விகிதத்தைப் பெற்று வருகிறது. இந்தக் கணக்கீட்டில், ஒருவர் தனது தனிப்பட்ட கணக்கில் ரூ.9 லட்சம் டெபாசிட் செய்தால், அவருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.5,550 வட்டி கிடைக்கும். 

கூட்டுக் கணக்கில் அதிகபட்சமாக ரூ.15 லட்சம் முதலீடு செய்தால், உங்கள் கணக்கில் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.9,250 கிடைக்கும். ரூ.9 லட்சம் டெபாசிட் செய்தால், உங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.66,600 வட்டி கிடைக்கும். ரூ.15 லட்சம் டெபாசிட் செய்தால், அவர்களுக்கு ரூ.111,000 ஆண்டு வட்டி கிடைக்கும்.  இதன் மூலம் மாதந்தோறும் நிலையான வருமானம் கிடைக்கும்.

POMIS திட்டத்தில் நிபந்தனைகள்

POMIS திட்டத்தில் முதலீடு செய்யும் தொகையை ரூ.5 ஆண்டுகளுக் உங்களால் எடுக்க முடியாது. இருந்தால், அந்த பணத்தில் இருந்து தான் உங்களுக்கு மாதந்தோறும் வட்டி கிடைக்கும்.  மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்தத் திட்டத்தில் நீங்கள் முதலீடு செய்தால் உங்களுக்கு எந்த வரிச் சலுகையும் கிடைக்காது. தபால் அலுவலகத் திட்டங்களில், உங்கள் பணத்திற்கு 100% உத்தரவாதம் உண்டு. ஏனெனில் தபால் அலுவலகம் மத்திய அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு துறை. எனவே உங்கள் அசல் பணம் எந்த காரணத்திற்காகவும் ஏமாற்றப்படாது. இந்த திட்டம் முற்றிலும் பாதுகாப்பானது.

POMIS திட்டத்தில் சேருவது எப்படி?

POMIS திட்டத்தின் கணக்கை திறப்பதற்கு முன்பு, கணக்கைத் திறப்பதற்கு முன், நீங்கள் தபால் நிலையத்தில் சேமிப்புக் கணக்கை வைத்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் அஞ்சலக சேமிப்பு கணக்கை வைத்திருக்கவில்லை என்றால் தபால் நிலையத்திற்கு சென்று கணக்கை திறக்க வேண்டும். இதற்கு ஆதார் கார்டு, பான் கார்டு, முகவரி சான்று, புகைப்படம் போன்றவற்றை சமர்ப்பித்து தபால் நிலைய கணக்கை திறக்கவும்.

அதன்பிறகு, தபால் நிலைய மாதாந்திர வருமானக் கணக்குப் படிவத்தை  நிரப்பி, முதலீட்டுத் தொகையை ரொக்கமாகவோ அல்லது காசோலையாகவோ தபால் நிலையத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். நீங்கள் முதலீடு செய்த அடுத்த மாதத்தில் இருந்தே உங்களுக்கு தபால் நிலைய வங்கி கணக்கிற்கு வட்டி வரவு வைக்கப்படும்.

POMIS Post Office Scheme Post Office Monthly Income Scheme Monthly Income Scheme MIS scheme

