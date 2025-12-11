English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  10 வருடத்தில் ரூ.17 லட்சம்! Post Office-ன் சூப்பர் திட்டம்.. இதைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

10 வருடத்தில் ரூ.17 லட்சம்! Post Office-ன் சூப்பர் திட்டம்.. இதைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

Post Office RD Scheme 2025 Benefits : தபால் அலுவலக சேமிப்புத் திட்டங்கள் என்பது, பலருக்கும் ஏதுவான மற்றும் சேமிப்பதற்கு சுலபமான திட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதில் ரூ.333ஐ வைத்து எப்படி லட்சக்கணக்கில் அதிலிருந்து ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்கலாம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 11, 2025, 03:48 PM IST
  • அரசின் சிறு சேமிப்பு திட்டம்!
  • ரூ.17 லட்சம் வரை சேமிப்பு
  • இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

10 வருடத்தில் ரூ.17 லட்சம்! Post Office-ன் சூப்பர் திட்டம்.. இதைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

Post Office RD Scheme 2025 Benefits : தபால் நிலையத்தின் சிறுசேமிப்பு திட்டங்கள், பலருக்கு கை கொடுக்கும் வகையில் இருக்கின்றன. முதலீடு செய்ய விரும்புபவர்களும் இதுபோன்ற திட்டத்தைதான், தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். அரசு கேரண்டி கொடுக்கும் இந்த திட்டம் பல பயனாளர்களை ஈர்க்கும் வகையில் இருக்கின்றது. இதில் மிகவும் பிரபலமான தேர்ந்தெடுக்கும் திட்டமாக இருப்பது தபால் தொகை வைப்பு திட்டம் (RD) ஆகும். வெறும் ரூ.100ல் தொடங்கப்படும் இந்த திட்டம் பலருக்கு வருங்கால சேமிப்பாக இருக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், ஒரு நாளைக்கு நாம் ரூ.333 சேமித்தால் அது 10 ஆண்டுகளில் ரூ.10 லட்சமாக மாறுவதுதான். 

வட்டி விகிதம்:

Post Office RD திட்டத்தின் படி, அரசு இதற்கு வட்டி விகிதமாக 6.70 சதவீதத்தை கொடுக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தை யார் வேண்டுமானாலும் தொடங்கலாம். வயது வராத பத்து வயது நிரம்பியவர்கள் கூட தனக்கு பாதுகாவலராக ஒருவரை வைத்து இந்த திட்டத்தை தொடங்கலாம். இவர்கள் 18 வயது நிரம்பும் போது புது KYC விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டத்தில் இணைய நேரடியாக தபால் நிலையத்திற்கும் செல்லலாம். அப்படி இல்லை என்றால் E-Banking மூலமாக ஆரம்பிக்கலாம்.

சிறிய தொகை - பெரிய சேமிப்பு: 

இந்தத் திட்டத்தின் படி முதலீட்டாளர் ஒருவர், ஒரு நாளைக்கு ரூ.333 சேமிக்கிறார் என்றால் அவருக்கு மாதம், ரூ.10,000 சேமிப்பில் அடங்கும். இதை கணக்கிட்டால் ஐந்து வருடங்களில் இந்த தொகை 6 லட்சமாக இருக்கும். அரசின், 6.70 சதவீத வட்டியையும் இதனுடன் சேர்த்தால், 1.13 லட்சம் லாபமாக இருக்கும். இந்த முதலீடானது ஐந்து வருடத்தை தாண்டினால் ரூ.12 லட்சத்திற்கும் மேல் சேமிப்பு + ஈட்டிய வட்டி தோராயமாக ரூ.5,08,546 ஆக இருக்கும். இந்த வழியில், 10 ஆண்டுகளில் மொத்தம் ரூ.17,08,546 ரொக்கமானது திரட்டப்படுகிறது.

இதில், மாதந்தோறும் 10ஆயிரத்திற்கு பதிலாக, ரூ.5,000 டெபாசிட் செய்தோமேயானால், 10 ஆண்டுகளில் ரூ.8,54,272 வரை திரட்ட முடியும். இதற்கு வட்டி மட்டும், ரூ.2,54,272 கிடைக்கும். 

பிற நன்மைகள்: 

தபால் அலுவலக RD திட்டத்தின் மற்றொரு சிறபம்சம் என்னவென்றால், முதலீட்டாளர் தேவைப்பட்டால் கணக்கிலிருந்து கடனையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அவர்கள் தொடங்கியிருக்கும் கணக்கானது ஒரு வருடம் செயல்பாட்டில் இருந்த பிறகு, முதலீட்டாளர் டெபாசிட் செய்த தொகையில் 50 சதவீதம் வரை கடனாக பெற முடியும். இதற்கு கூடுதலாக இரண்டு சதவீத வட்டி மட்டுமே வசூலிக்கப்படும். திடீர் தேவை ஏற்பட்டால் இந்த வசதியை பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும். 

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: இனி மாதா மாதம் இதுவும் கிடைக்கும்.. வந்தது முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | New Labour Codes: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையாது.... தொழிலாளர் அமைச்சகம் விளக்கம்

