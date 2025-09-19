English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Post Office RD: குறைந்த முதலீட்டில் 5 ஆண்டுகளில் அட்டகாசமான வருமானம் தரும் திட்டம்

Recurring Deposit Scheme: தொடர் சேமிப்பு மூலம் பாதுகாப்பான வழியில் நல்ல வருமானத்தைப் பெற விரும்பும் நபர்கள் தபால் அலுவலக தொடர் வைப்புத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம். இந்த திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 19, 2025, 06:49 PM IST
  தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம் ஒரு பாதுகாப்பான திட்டமாகும்.
  தற்போது, ​​தபால் அலுவலக RD திட்டத்தில் 6.7% ஆண்டு வட்டி வழங்கப்படுகிறது.
  தபால் அலுவலக RD கணக்கைத் திறக்க தபால் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கு இருப்பது அவசியம்.

Post Office RD: குறைந்த முதலீட்டில் 5 ஆண்டுகளில் அட்டகாசமான வருமானம் தரும் திட்டம்

Post Office RD: பாதுகாப்பான வழியில் நல்ல வருமான ஈட்ட விரும்பும் நபரா நீங்கள்? தொடர்ந்து சேமித்து ஒரு பெரிய தொகையை ஈட்ட விரும்புகிறீர்களா? அப்படியென்றால் தபால் அலுவலக சேமிப்பு கணக்குகள் உங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.

தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம்

தபால் அலுவலகம் அஞ்சல் சேவைகளுடன் காப்பீடு மற்றும் வங்கி சேவைகளையும் வழங்குகிறது. தபால் அலுவலக வங்கிச் சேவைகளில், சாதாரண சேமிப்புக் கணக்குகளுடன் பல்வேறு சேமிப்புத் திட்டங்களின் கீழ் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டுகின்றன. தபால் நிலையம் அளிக்கும் சேமிப்பு திட்டங்களில் மிகவும் பிரபலமான திட்டங்களில் ஒன்றான தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

தொடர் சேமிப்பு மூலம் பாதுகாப்பான வழியில் நல்ல வருமானத்தைப் பெற விரும்பும் நபர்கள் தபால் அலுவலக தொடர் வைப்புத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம். பாதுகாப்பான முதலீட்டிற்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இந்தத் திட்டம் சிறிய சேமிப்பை பெரிய நிதிகளாக மாற்ற உதவுகிறது. இந்தத் திட்டத்தைப் பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக அறிந்து கொள்வோம்.

தொடர் வைப்புத்தொகைத் திட்டம்: முக்கிய அம்சங்கள்

கவர்ச்சிகரமான வட்டி விகிதம்: தபால் அலுவலக RD திட்டம் 6.7% வருடாந்திர வட்டியை வழங்குகிறது. இது பெரும்பாலான வங்கிகளை விட சிறந்தது.

சிறிய தொகையில் தொடக்கம்: முதலீட்டாளர்கள் மாதத்திற்கு வெறும் ₹ 100 கொண்டு முதலீட்டைத் தொடங்க முடியும்.

முதலீட்டில் அதிகபட்ச வரம்பு இல்லை: நீங்கள் விரும்பும் அளவுக்கு பணத்தை டெபாசிட் செய்யலாம். இதில் அதிகபட்ச வரம்பு இல்லை.

கடன் வசதி: 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு, உங்கள் டெபாசிட் தொகையில் 50% வரை கடன் பெறலாம்.

முதிர்வு காலம்: இந்தத் திட்டம் 5 ஆண்டுகளில் (60 மாதங்கள்) முதிர்ச்சியடைகிறது. ஆனால் அதை நீட்டிக்கவும் முடியும்.

தபால் அலுவலக RD கணக்கு: இந்தத் திட்டம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

இந்த திட்டத்தின் கீழ் முதலீட்டாளர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான தொகையை டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அசல் + வட்டித் தொகையைப் பெறலாம். உதாரணமாக, ஒரு முதலீட்டாளர் ஒவ்வொரு மாதமும் ₹3,500 டெபாசிட் செய்தால், 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ₹249,776 பெறுவார். இதில் ₹39,776 வட்டியும் அடங்கும்.

RD கணக்கை திறப்பது எப்படி?

- இந்த கணக்கை திறக்க, உங்களிடம் ஒரு தபால் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கு இருக்க வேண்டும்.

- தபால் நிலையத்திற்குச் சென்று RD கணக்கைத் திறக்க விண்ணப்பிக்கவும்.

- குறைந்தபட்சம் மாதம் ₹100 உடன் உங்கள் முதலீட்டைத் தொடங்கலாம்.

தபால் நிலைய RD கணக்கு: கடன் வசதி

- தபால் நிலைய RD கணக்கில் 12 மாதங்களுக்கு வழக்கமான டெபாசிட் செய்த பிறகு, நீங்கள் கடனுக்குத் தகுதி பெறுவீர்கள்.

- உங்கள் வைப்புத்தொகையில் 50% வரை நீங்கள் கடன் பெறலாம்.

- கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த மொத்த தொகை அல்லது தவணை விருப்பங்கள் உள்ளன.

தபால் நிலைய RD கணக்கு: முக்கிய அம்சங்கள்

- தபால் நிலைய RD கணக்கை திறக்க ஒரு தபால் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கு தேவை.

- முதலீட்டு காலம் 5 ஆண்டுகள், ஆனால் அதை மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்க முடியும்.

- வட்டி விகிதங்கள் அவ்வப்போது மாறக்கூடும். ஆகையால், முதலீடு செய்வதற்கு முன் புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களைப் பெறுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது.

தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம் சுருக்கமாக....

- தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம் ஒரு பாதுகாப்பான திட்டமாகும்.

- தற்போது, ​​தபால் அலுவலக RD திட்டத்தில் 6.7% ஆண்டு வட்டி வழங்கப்படுகிறது.

- தபால் அலுவலக RD கணக்கைத் திறக்க தபால் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கு இருப்பது அவசியம்.

- 12 மாதங்கள் முதலீடு செய்த பிறகு, உங்கள் டெபாசிட் தொகையில் 50% வரை கடன் பெறலாம்.

- RD திட்டம் 5 ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சியடைகிறது, ஆனால் அதை நீட்டிக்கவும் முடியும்.

- RD திட்டத்தில் அதிகபட்ச முதலீட்டு வரம்பு இல்லை.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. முதலீடு செய்வதற்கு முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரை அணுகி ஆலோசனை பெற பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது).

