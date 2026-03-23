போஸ்ட் ஆபீஸ் பம்பர் திட்டம்: 10 ஆண்டுகளில் ரூ. 25 லட்சத்திற்கும் மேல் சேமிப்பது எப்படி?

Post Office : இந்தியாவில் மிடில் கிளாஸ் மற்றும் மாத சம்பளம் வாங்குபவர்களுக்குப் பாதுகாப்பான முதலீடு என்றாலே முதலில் நினைவுக்கு வருவது போஸ்ட் ஆபீஸ் சேமிப்புத் திட்டங்கள் தான். அதிலும் குறிப்பாக முதலீட்டு பணத்துக்கு உத்தரவாதம், மார்க்கெட் ரிஸ்க் இல்லாத திட்டம் என்றால் அஞ்சலகத் தொடர் வைப்பு நிதி (Recurring Deposit - RD) திட்டமே சிறந்தது. இத்திட்டம் தற்போது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. தற்போதைய வட்டி விகிதங்களின்படி, ஒரு நபர் திட்டமிட்டு முதலீடு செய்தால் 10 ஆண்டுகளில் மிக எளிதாக ரூ.25 லட்சத்திற்கும் அதிகமான நிதியை உருவாக்க முடியும்.
வட்டி விகிதம்
தற்போது அஞ்சலக RD திட்டத்திற்கு ஆண்டுக்கு 6.7% வட்டி வழங்கப்படுகிறது. இந்த வட்டியானது ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கணக்கிடப்பட்டு அசலுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் முதலீட்டுக் காலம் பொதுவாக 5 ஆண்டுகள் ஆகும். ஆனால், முதிர்வுக்குப் பிறகு மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு இதனை நீட்டிப்பதன் மூலம் 10 ஆண்டு கால பலன்களைப் பெற முடியும்.
பத்து ஆண்டுகளில் ரூ.25 லட்சம் சேர்ப்பது எப்படி?
மாதாந்திர வைப்புத் தொகை ரூ.15,000 என வைத்துக் கொண்டால், 10 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்ய வேண்டும். முதிர்வு காலத்தில் உங்களின் முதலீடு தொகை ரூ.18 லட்சம் இருக்கும். இந்த முதலீட்டு தொகைக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் வட்டித் தொகை ரூ.7,68,107. ஆக மொத்தம் எல்லாவற்றையும் சேர்த்தால் 25,68,107 லட்சம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதாவது, நீங்கள் சேமிக்கும் ரூ.18 லட்சத்திற்கு, அரசின் வட்டி மூலமாகவே கூடுதலாக ரூ.7.6 லட்சத்திற்கும் மேல் லாபம் கிடைக்கிறது. இது நீண்ட கால நோக்கில் ஒரு மிகப்பெரிய நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது.
ஐந்து ஆண்டு கால முதலீட்டுப் பலன்
உங்களால் 10 ஆண்டுகள் காத்திருக்க முடியாது, 5 ஆண்டுகளிலேயே பணம் தேவைப்படும் பட்சத்தில், மாதம் ரூ.15,000 வீதம் 5 ஆண்டுகளில் உங்கள் அசல் ரூ.9,00,000 ஆக இருக்கும். இதற்கான வட்டி சுமார் ரூ.1.71 லட்சம் சேர்ந்து, மொத்தமாக ரூ.10,71,545 முதிர்வுத் தொகையாகக் கிடைக்கும்.
திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்
1. அஞ்சலக ஆர்.டி திட்டம் அனைத்துத் தரப்பு மக்களும் எளிதில் அணுகும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
2. குறைந்தபட்ச முதலீடு: வெறும் ரூ.100 முதல் இந்தத் திட்டத்தைத் தொடங்கலாம். அதிகபட்ச முதலீட்டிற்கு வரம்பு ஏதுமில்லை.
3. கணக்கு தொடங்கி 12 மாதங்கள் தொடர்ந்து பணம் செலுத்திய பிறகு, உங்கள் கணக்கில் உள்ள தொகையில் 50% வரை கடனாகப் பெற்றுக் கொள்ளும் வசதி உள்ளது.
4. மாதந்தோறும் கட்டுவதில் சிரமம் இருந்தால், 5 ஆண்டுகள் வரையிலான தவணைகளை ஒரே நேரத்தில் முன்கூட்டியே செலுத்தலாம். இதற்குச் சில சலுகைகளும் வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
5. பங்குச்சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் இந்தத் திட்டத்தைப் பாதிக்காது. நீங்கள் கணக்கு தொடங்கும்போது என்ன வட்டி விகிதம் இருந்ததோ, அதுவே முதிர்வு காலம் வரை தொடரும்.
முதலீட்டாளர்கள் கவனத்திற்கு
நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய தொகையை எதிர்காலத் தேவைக்காகவோ, குழந்தைகளின் கல்விக்காகவோ அல்லது வீடு கட்டவோ திட்டமிட்டிருந்தால், அஞ்சலகத்தின் இந்த 10 ஆண்டு கால ஆர்டி திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். 2026 ஆம் ஆண்டின் தற்போதைய நிதிச் சூழலில், பாதுகாப்பான வருமானத்தை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு இது ஒரு பம்பர் வாய்ப்பாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
