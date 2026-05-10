போஸ்ட் ஆபீஸ் RD திட்டம்: தினமும் ரூ. 333 சேமித்து ரூ. 17 லட்சம் பெறுவது எப்படி? முழு விவரம்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 10, 2026, 04:46 PM IST
போஸ்ட் ஆபீஸ் RD திட்டம்: தினமும் ரூ. 333 சேமித்து ரூ. 17 லட்சம் பெறுவது எப்படி? முழு விவரம்

Post Office RD Scheme: இன்றைய காலகட்டத்தில் சந்தை அபாயங்கள் இல்லாத முதலீடுகளைத் தேடுபவர்களுக்குத் போஸ்ட் ஆபீஸ் திட்டங்கள் ஒரு வரப்பிரசாதம். குறிப்பாக, மாத சம்பளம் வாங்குபவர்கள் மற்றும் சிறுதொழில் செய்பவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டதுதான் இந்தத் தொடர் வைப்பு நிதி (Recurring Deposit). இதில் நீங்கள் முதலீடு செய்யும் ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் இந்திய அரசாங்கம் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. தற்போதைய வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் முதிர்வு கால நீட்டிப்பு மூலம் எப்படி ரூ. 17 லட்சத்தை ஈட்டலாம் என்பதைப் பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

அரசு வழங்கும் வட்டி 

தபால் நிலைய ஆர்.டி திட்டத்தில் முதலீடு செய்வது என்பது முற்றிலும் பாதுகாப்பானது. இதில் அரசு 6.7% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. குறைந்தபட்ச முதலீடு என்று பார்த்தால் மாதம் ரூ. 100 முதல் உங்கள் சேமிப்பைத் தொடங்கலாம். 18 வயது பூர்த்தியடைந்த எவரும் இதில் கணக்கைத் தொடங்கலாம். 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட சிறுவர்கள் தங்கள் பாதுகாவலர் உதவியுடன் கணக்கைத் தொடங்கி, 18 வயதிற்குப் பிறகு தாங்களே நிர்வகிக்கலாம்.

டெபாசிட் விதிகள்

இந்தத் திட்டத்தின் அடிப்படை முதிர்வு காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும். உங்களின் இலக்கு பெரியதாக இருந்தால், மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு, மொத்தம் 10 ஆண்டுகள் இத்திட்டத்தை நீட்டித்துக் கொள்ளலாம்.

டெபாசிட் செய்வதற்கான கால அவகாசம்:

மாதத்தின் 1 முதல் 15 ஆம் தேதிக்குள் கணக்கு தொடங்கினால், அடுத்தடுத்த மாதங்களில் 15 ஆம் தேதிக்குள் பணம் செலுத்த வேண்டும். 16 ஆம் தேதி முதல் மாதத்தின் இறுதிக்குள் கணக்கு தொடங்கினால், மாதத்தின் கடைசி வேலை நாளுக்குள் டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். அவசரத் தேவைக்கு கடன் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அதாவது, கணக்கு தொடங்கி ஓராண்டு நிறைவடைந்த பிறகு, உங்கள் இருப்பில் உள்ள தொகையில் 50% வரை கடனாகப் பெறலாம். இதற்கான வட்டி விகிதம் மிகவும் குறைவு. மேலும், கணக்கு தொடங்கி 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நீங்கள் விரும்பினால் கணக்கை முடித்துக் கொள்ளலாம். சந்தாதாரர் எதிர்பாராத விதமாக இறக்க நேரிட்டால், வாரிசுதாரர் இத்திட்டத்தைத் தொடர்ந்து நடத்தவும் அனுமதி உண்டு.

ரூ. 17 லட்சம் பெறுவது எப்படி? - ஒரு எளிய கணக்கீடு

விவரங்கள் 5 ஆண்டுகள் (முதிர்வு காலம்) 10 ஆண்டுகள் (நீட்டிக்கப்பட்டால்)
தினசரி சேமிப்பு ரூ. 333 ரூ. 333
மாதாந்திர முதலீடு ரூ. 10,000 ரூ. 10,000
வட்டி விகிதம் 6.7% 6.7%
மொத்த முதலீடு ரூ. 6,00,000 ரூ. 12,00,000
கிடைக்கும் வட்டி ரூ. 1,13,659 ரூ. 5,08,546
மொத்த முதிர்வுத் தொகை ரூ. 7,13,659 ரூ. 17,08,546

நடுத்தர வர்க்க குடும்பங்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் உயர்கல்வி அல்லது திருமணத் தேவைகளுக்காகச் சேமிக்க 'தபால் நிலைய RD திட்டம்' ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாகும். வங்கி வைப்பு நிதிகளை விடப் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த வட்டியும், நூறு சதவீதப் பாதுகாப்பும் கிடைப்பதால், இன்று முதல் உங்கள் சேமிப்பைத் தொடங்கி எதிர்காலத்தை வளமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். வட்டி விகிதங்கள் அவ்வப்போது மத்திய அரசால் மாற்றியமைக்கப்படலாம். எனவே முதலீடு செய்யும் முன் உங்கள் அருகிலுள்ள தபால் நிலையத்தை அணுகித் தற்போதைய நிலவரத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும்.

