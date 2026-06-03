/Post Office RD vs SBI RD: எதில் அதிக வருமானம் கிடைக்கும்? முழு கணக்கீடு இதோ

Post Office RD vs SBI RD: நாம் கஷ்டப்பட்டுசம்பாதிக்கும் பணத்தை பாதுகாப்பான இடத்தில் முதலீடு செய்து, அதன் மூலம் பாதுகாப்பான மற்றும் உத்தரவாதமான வருமானமும் ஈட்ட நாம் விரும்புகிறோம். அதற்கு தொடர் வைப்புத் திட்டம் (RD) ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். பரஸ்பர நிதிகள் (Mutual Funds) அல்லது பங்குச் சந்தையைப் போலன்றி, இது சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை; மாறாக, முதலீட்டிற்கு ஒரு நிலையான வருமானத்தை வழங்குகிறது.
5 ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 10,000 முதலீடு செய்வதன் மூலம், தபால் நிலைய RD மற்றும் பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் (SBI) RD ஆகிய இரண்டு திட்டங்கள் வாயிலாகவும் நீங்கள் கணிசமான தொகையைச் சேமிக்க முடியும். இருப்பினும், வட்டி விகிதங்கள் மாறுபடுவதால், முதிர்வு காலத்தில் கிடைக்கும் மொத்தத் தொகையும் மாறுபடும்.
5 ஆண்டுகளின் முடிவில், இந்த இரண்டு திட்டங்களிலுமே உங்கள் மொத்த முதலீடு ரூ. 6 லட்சமாக இருக்கும். முதிர்வு காலத்தில், தபால் நிலைய RD மூலம் உங்களுக்கு சுமார் ரூ. 7.14 லட்சம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் நீங்கள் வட்டியாக மட்டும் சுமார் ரூ. 1.14 லட்சத்தைச் சம்பாதிப்பீர்கள்.
இதற்கு மாறாக, SBI RD மூலம் கிடைக்கும் மொத்தத் தொகை சுமார் ரூ. 7.02 லட்சமாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் வட்டி வருமானம் மட்டும் சுமார் ரூ. 1.02 லட்சமாக இருக்கும்.
அதாவது, ஒரே அளவிலான முதலீட்டிற்கு, SBI RD-ஐ விட தபால் நிலைய RD சுமார் ரூ. 12,100 அதிக வருமானத்தை ஈட்டித் தரும். தற்போதைய வட்டி விகிதங்களின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, இதுவே மிகவும் லாபகரமான தேர்வாக அமைகிறது.
தற்போதைய வட்டி விகிதங்களின்படி, தபால் நிலைய RD-இல் முதலீடு செய்தால் 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சுமார் ரூ. 7.14 லட்சம் கிடைக்கும்; அதே சமயம், SBI RD மூலம் சுமார் ரூ. 7.02 லட்சம் கிடைக்கும். எனவே, ஒரு முதலீட்டாளர் தபால் நிலைய RD-ஐத் தேர்வு செய்வதன் மூலம், SBI RD-ஐ விட சுமார் ரூ. 12,100 அதிக வருமானத்தைப் பெற முடியும். இருப்பினும், இந்த மதிப்பீடு தற்போதைய வட்டி விகிதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது மட்டுமே; எதிர்காலத்தில் வட்டி விகிதங்கள் மாறினால், கிடைக்கும் வருமானமும் மாறுபடலாம்.
தொடர் வைப்புத்தொகை (RD) என்பது, நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைச் சேமிப்பாகச் செலுத்தி வரும் ஒரு சேமிப்புத் திட்டமாகும். எனினும், கணக்கு தொடங்கப்பட்டு 5 ஆண்டுகள் நிறைவடைவதற்கு முன்பாகவே அது மூடப்பட்டால், RD-க்கான வட்டி விகிதத்திற்குப் பதிலாக, சேமிப்புக் கணக்கிற்கான வட்டி விகிதமே வழங்கப்படும்.
SBI RD கணக்கை மாதந்தோறும் ரூ. 100 என்ற குறைந்தபட்சத் தொகையைச் செலுத்தியும் தொடங்கலாம். மாதத் தவணையை உரிய நேரத்தில் செலுத்தத் தவறினால், அதற்கான அபராதம் விதிக்கப்படும். தொடர்ச்சியாக 6 மாதத் தவணைகளைச் செலுத்தத் தவறினால், அந்தக் கணக்கு முன்கூட்டியே மூடப்படும் நிலை ஏற்படலாம். 5 ஆண்டுகள் வரையிலான காலவரையறையைக் கொண்ட RD கணக்குகளுக்கு, ஒவ்வொரு ரூ. 100 மாதத் தவணைக்கும் (EMI) மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ. 1.50 வீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
5 ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ந்து முதலீடு செய்வதன் மூலம் அதிக வருவாயைப் பெறுவதே உங்கள் இலக்கு என்றால், தற்போதைய வட்டி விகிதங்களின் அடிப்படையில், SBI RD-யை விட அஞ்சலக RD (Post Office RD) ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையும். இது அதிக வட்டி விகிதங்களை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், முதிர்வு காலத்தில் கையில் கிடைக்கும் மொத்தத் தொகையும் அதிகமாக இருக்கும்.