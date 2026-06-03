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Post Office RD vs SBI RD: எதில் அதிக வருமானம் கிடைக்கும்? முழு கணக்கீடு இதோ

Post Office RD vs SBI RD: 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 10,000 முதலீடு செய்வதன் மூலம், தபால் நிலைய RD மற்றும் பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் (SBI) RD ஆகிய இரண்டு திட்டங்கள் வாயிலாகவும் நீங்கள் கணிசமான தொகையைச் சேமிக்க முடியும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 03, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:04 PM IST
Post Office RD vs SBI RD: எதில் அதிக வருமானம் கிடைக்கும்? முழு கணக்கீடு இதோ
Image Credit: Post Office RD vs SBI RD (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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