போஸ்ட் ஆபீஸ் RD: மாதம் ரூ.2200 முதலீட்டில் கிடைக்கும் கார்பஸ் எவ்வளவு?.. எளிய கணக்கீடு இதோ

இன்றைய காலகட்டத்தில், அனைவரும் சிறிய முதலீட்டிலிருந்து பெரிய நிதியை உருவாக்க உதவும் திட்டங்களிய பெரிதும் விரும்புகிறார்கள். எனவே சிறிய அளவிலான, வழக்கமான சேமிப்பிலிருந்து பெரிய நிதியை உருவாக்க, தொடர் வைப்புத்தொகை (RD) பல ஆண்டுகளாக பிரபலமான விருப்பமாக இருந்து வருகிறது. இந்திய தபால் அலுவலகம் நடத்தும் RD திட்டம் உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது மட்டுமல்லாமல், அதில் பெறப்படும் கூட்டு வட்டி உங்கள் பணத்தை விரைவாக பெருக்கவும் உதவுகிறது.
முதலீட்டாளர்கள் தபால் நிலையத்தின் RD திட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.2200 முதலீடு செய்தால், 60 மாதங்களுக்குப் பிறகு (5 ஆண்டுகள்) உங்கள் மொத்த நிதி என்னவாக இருக்கும் என்பதை எளிய கணக்கீட்டின் மூலம் அறியலாம்.
தபால் நிலைய RD என்றால் என்ன?
தபால் நிலைய RD என்பது ஒரு அரசாங்கத் திட்டமாகும், இதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான தொகையை டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். இதற்குப் பெறப்படும் வட்டி விகிதம் காலாண்டு அடிப்படையில் அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. தற்போது, RD திட்டத்திற்கான வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு சுமார் 6.7% ஆகும். இதன் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணத்திற்கு கூட்டு வட்டியை வழங்குகிறது. அதாவது வட்டிக்கு வட்டியும் கிடைக்கும், இதன் காரணமாக உங்கள் நிதி வேகமாக வளர்கிறது.
ரூ.2200 மாதாந்திர முதலீட்டில் 5 ஆண்டு கணக்கீடு
எனவே, நீங்கள் தபால் அலுவலக RD-யில் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.2200 ஐ 60 மாதங்களுக்கு (5 ஆண்டுகள்) முதலீடு செய்தால், உங்கள் மொத்த முதலீடு மற்றும் வருமானம் எவ்வளவு இருக்கும்?
மாதாந்திர முதலீடு: ரூ.2200
மொத்த காலம்: 60 மாதங்கள் (5 ஆண்டுகள்)
மதிப்பிடப்பட்ட வட்டி விகிதம் (தற்போதைய விகிதத்தில்): ஆண்டுக்கு 6.7%
மொத்த வைப்புத் தொகை: ரூ.2200 x 60 மாதங்கள் = சுமார் ரூ.1,32,000
மதிப்பிடப்பட்ட வட்டி வருவாய்: சுமார் ரூ.24,000
முதிர்ச்சியின் போது மொத்த நிதி: ரூ.1,32,000 + ரூ.24,000 = சுமார் ரூ.1,56,000
இதில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், முதலீட்டாளர் தனது பாக்கெட்டிலிருந்து ரூ.1.32 லட்சத்தை மட்டுமே முதலீடு செய்து 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சுமார் ரூ.1,56,000 பெற முடியும் என்பது தெளிவாகிறது. ரூ.1.56 லட்சம் நிதியை நீங்கள் உருவாக்கலாம்.
எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் எப்போதும் ஒரு பெரிய நிதியை உருவாக்க விரும்புவோருக்கு தபால் அலுவலக RD ஒரு மிகச் சிறந்த வழி என்பது தெளிவாகிறது. ரூ.2200 போன்ற ஒரு சிறிய மாதாந்திர முதலீடு கூட 5 ஆண்டுகளில் உங்களுக்கு நல்ல வருமானத்தைத் தரும். இந்தத் திட்டம் உங்கள் நிதி இலக்குகளை அடையவும் வலுவான நிதி எதிர்காலத்தை உருவாக்கவும் உதவுகிறது.
(குறிப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவலுக்காக மட்டுமே, எந்த வகையிலும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படக்கூடாது, முதலீட்டிற்கான நிதி ஆலோசகர்களை அணுகி ஆலோசிக்கவும்)
