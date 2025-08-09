Post Office RD: 5 ஆண்டுகளில் அட்டகாசமான வருமானம், அசத்தல் வட்டி.... பாதுகாப்பான அரசாங்க திட்டம்

Post Office RD: இந்திய தபால் துறை, அஞ்சல் சேவைகளுடன் காப்பீடு மற்றும் வங்கி சேவைகளையும் வழங்குகிறது. தபால் துறையின் வங்கிச் சேவைகளில், சாதாரண சேமிப்புக் கணக்குகளுடன் பல்வேறு வகையான சேமிப்புத் திட்டங்களின் கீழ் கணக்குகள் திறக்கப்படுகின்றன. தபால் நிலைய சேமிப்பு திட்டங்களில் மிக பிரபலமாக இருக்கும் திட்டங்களில் ஒன்றான தொடர் வைப்புத் திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். இதனுடன், தபால் அலுவலகத்தின் RD திட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.2200 டெபாசிட் செய்தால், 60 மாதங்களில் எவ்வளவு நிதி சேரும் என்பதையும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
தொடர் வைப்புத்தொகைத் திட்டம்: RD திட்டத்தில் 6.7% ஆண்டு வட்டி வழங்கப்படுகிறது
- RD, அதாவது தொடர் வைப்புத்தொகையில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான தொகை டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.
- தபால் அலுவலகம் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு RD திட்டத்தில் 6.7 சதவீத ஆண்டு வட்டியை வழங்குகிறது.
- இந்தத் திட்டத்தில், நீங்கள் ரூ.100 குறைந்தபட்சம் மாதாந்திர முதலீட்டுத் தொகையுடன் கணக்கைத் திறக்கலாம்.
- இதில் அதிகபட்ச முதலீட்டிற்கு வரம்பு இல்லை.
- அதாவது, முதலீட்டாளர்கள் இந்தக் கணக்கில் அவர்கள் விரும்பும் அளவுக்கு பணத்தை டெபாசிட் செய்யலாம்.
- 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் தபால் அலுவலக RD கணக்கைத் திறக்கலாம்.
- இதில், ஒற்றைக் கணக்குடன், கூட்டுக் கணக்கையும் திறக்க முடியும்.
தபால் அலுவலக RD கணக்கு 60 மாதங்களில் முதிர்ச்சியடையும்
- தபால் அலுவலக RD கணக்கு 60 மாதங்களில் அதாவது 5 ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சியடையும்.
- இருப்பினும், கணக்கு தொடங்கிய நாளிலிருந்து 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் அதை மூடலாம்.
- ஒரு முதலீட்டாளர் ஒவ்வொரு மாதமும் தபால் அலுவலகத்தின் RD கணக்கில் ரூ.2200 டெபாசிட் செய்தால், 60 மாதங்களுக்குப் பிறகு அதாவது முதிர்ச்சியடையும் போது மொத்தம் ரூ.1,57,004 கிடைக்கும்.
- இந்தத் தொகையில் நீங்கள் டெபாசிட் செய்த ரூ.1,32,000 மற்றும் ரூ.25,004 வட்டி ஆகியவை அடங்கும்.
தபால் அலுவலகம் மத்திய அரசின் கீழ் செயல்படுகிறது. ஆகையால், தொடர் வைப்புத் திட்டம் (Reccuring Deposit Scheme) மட்டுமல்லாமல் தபால் அலுவலகம் மூலம் நடத்தப்படும் அனைத்து திட்டங்களும் மிகவும் நம்பகமானவை. இவற்றில் முதலீட்டாளர்களின் பணம் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
கடன் வசதி கிடைக்கும்
அஞ்சல் அலுவலகத்தின் RD கணக்கில் ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு, அதாவது 12 தவணைகளை முடித்த பிறகு, உங்கள் மொத்த வைப்புத் தொகையில் 50% வரை கடன் பெறலாம். இந்த வசதி அவசரகாலத்தில் முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் நிவாரணத்தை வழங்குகிறது. எனினும், இந்தக் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் RD -யின் வட்டி விகிதத்தை விட 2% அதிகமாக இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவலுக்காக மட்டுமே எழுதப்படுள்ளது. இது எந்த வகையிலும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படக்கூடாது. முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க உங்கள் நிதி ஆலோசகர்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படிகின்றது).
