  • Post Office RD: 5 ஆண்டுகளில் ரூ.10 லட்சம் வருமானம் ஈட்டுவது எப்படி? கணக்கீடு இதோ

Post Office RD: 5 ஆண்டுகளில் ரூ.10 லட்சம் வருமானம் ஈட்டுவது எப்படி? கணக்கீடு இதோ

Post Office Recurring Deposit: பாதுகாப்பான வழியில், வழக்கமான முதலீடுகள் மூலம் கணிசமான தொகையைச் சேர்ப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 24, 2025, 01:07 PM IST
  • தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம்.
  • சிறந்த வட்டி, பூஜ்ஜிய ஆபத்து.
  • இந்தத் திட்டத்தில் கடன் வசதியும் கிடைக்கிறது.

Post Office RD: நாம் அனைவரும் நமது வருமானத்தில் ஒரு பகுதியைச் சேமித்து, ஆபத்து காரணிகளை குறைத்து, நல்ல வருமானத்தையும் தரும் வகையில் முதலீடு செய்யத் திட்டமிடுகிறோம். பாதுகாப்பான வழியில் நல்ல வருமானம் ஈட்ட அனைவரும் முயற்சி செய்கிறோம். அப்படிப்பட முதலீடுகளுக்கு தபால் அலுவலக சேமிப்பு கணக்குகள் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

Post Office Recurring Deposit: தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம்

அரசாங்கம், அஞ்சல் அலுவலகங்கள் மூலம், அனைத்து வயதினருக்காகவும் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. பாதுகாப்பான முதலீடுகள் மற்றும் சிறந்த வருமானத்தின் காரணமாக இவை மக்களிடையே மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பான அரசாங்கத் திட்டம் தான் அஞ்சல் அலுவலக தொடர் வைப்பு நிதித் திட்டம். இது வழக்கமான முதலீடுகள் மூலம் கணிசமான தொகையைச் சேர்ப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும்.

Post Office RD: சிறந்த வட்டி, பூஜ்ஜிய ஆபத்து

ஆபத்து இல்லாத முதலீட்டு விருப்பத்தைத் தேடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அஞ்சல் அலுவலக தொடர் வைப்பு நிதித் திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இதில் முதலீட்டாளர் எவ்வளவு முதலீடு செய்தாலும், அரசாங்கமே அதன் பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. அதாவது இந்த திட்டத்தில் முதலீட்டாளர் பணத்தை இழப்பதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. மேலும், இந்தத் திட்டத்திற்கு அரசாங்கம் சிறந்த வட்டி விகிதங்களையும் வழங்குகிறது. தொடர் வைப்பு நிதியில் வெறும் ரூ.100 ஆரம்ப முதலீட்டிலும் ஒரு கணக்கைத் தொடங்கலாம். இதில் செய்யப்படும் அதிகபட்ச முதலீட்டிற்கு வரம்பு இல்லை.

Post Office RD: ரூ.25 லட்சத்தை ஈட்டுவது எப்படி?

தபால் அலுவலக தொடர் வைப்புத் திட்டம் மூலம் ₹25 லட்சம் என்ற கணிசமான தொகையை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை இங்கே காணலாம். இதற்கான கணக்கீடு மிகவும் எளிமையானது. அஞ்சல் அலுவலக RD கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தி இதை கணக்கிடலாம்.

- இந்தத் தொகையை அடைய முதலீட்டாலர் மாதத்திற்கு ₹15,000 முதலீடு செய்ய வேண்டும். 

- ஒவ்வொரு மாதமும் இந்தத் தொகையை RD திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், 5 வருட முதிர்வுக் காலத்தின் முடிவில் உங்கள் மொத்த வைப்புத்தொகை ₹10,70,492 ஆக இருக்கும்.

- மேலும் முதலீட்டாளர் வெறும் வட்டியாக மட்டும் ₹1,70,492 பெறுவார்.

- இந்த மாதாந்திர முதலீட்டை அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்தால், அதாவது 10 ஆண்டுகளுக்கு மாதத்திற்கு ₹15,000 முதலீடு செய்தால், உங்கள் வட்டி வருமானம் ₹7,52,822 ஆக இருக்கும். 

- இந்த வட்டி வருமானத்தைச் சேர்க்கும்போது, ​​மொத்தமாக ₹25,62,822 என்ற தொகை கிடைக்கும்.

Post Office RD: இந்தத் திட்டத்தில் கடன் வசதியும் கிடைக்கிறது

அஞ்சல் அலுவலக தொடர் வைப்பு நிதித் திட்டம் கணிசமான நிதியைத் திரட்டுவதில் திறம்பட உதவுவதுடன், பல நன்மைகளையும் வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அருகிலுள்ள எந்த அஞ்சல் அலுவலகத்திலும் கணக்கைத் தொடங்கலாம். முதலீட்டாளர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐந்து வருட முதிர்வுக் காலத்திற்கு முன்பே தங்கள் கணக்குகளை மூட அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். மேலும், அஞ்சல் அலுவலக தொடர் வைப்புத் திட்டத்தின் கீழ் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளுக்குக் கடன்களும் கிடைக்கின்றன. கணக்கைத் தொடங்கி ஒரு வருடம் கழித்து, நீங்கள் டெபாசிட் செய்த தொகையில் 50 சதவீதத்தை, வெறும் 2 சதவீத வட்டி விகிதத்தில் கடனாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவலுக்காக மட்டுமே எழுதப்படுள்ளது. இது எந்த வகையிலும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படக்கூடாது. முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க உங்கள் நிதி ஆலோசகர்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படிகின்றது).

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Post Office RDRDRecurring DepositPost officePersonal Finance

