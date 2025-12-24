Post Office RD: 5 ஆண்டுகளில் ரூ.10 லட்சம் வருமானம் ஈட்டுவது எப்படி? கணக்கீடு இதோ

Post Office RD: நாம் அனைவரும் நமது வருமானத்தில் ஒரு பகுதியைச் சேமித்து, ஆபத்து காரணிகளை குறைத்து, நல்ல வருமானத்தையும் தரும் வகையில் முதலீடு செய்யத் திட்டமிடுகிறோம். பாதுகாப்பான வழியில் நல்ல வருமானம் ஈட்ட அனைவரும் முயற்சி செய்கிறோம். அப்படிப்பட முதலீடுகளுக்கு தபால் அலுவலக சேமிப்பு கணக்குகள் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
Post Office Recurring Deposit: தபால் நிலைய தொடர் வைப்புத் திட்டம்
அரசாங்கம், அஞ்சல் அலுவலகங்கள் மூலம், அனைத்து வயதினருக்காகவும் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. பாதுகாப்பான முதலீடுகள் மற்றும் சிறந்த வருமானத்தின் காரணமாக இவை மக்களிடையே மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பான அரசாங்கத் திட்டம் தான் அஞ்சல் அலுவலக தொடர் வைப்பு நிதித் திட்டம். இது வழக்கமான முதலீடுகள் மூலம் கணிசமான தொகையைச் சேர்ப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும்.
Post Office RD: சிறந்த வட்டி, பூஜ்ஜிய ஆபத்து
ஆபத்து இல்லாத முதலீட்டு விருப்பத்தைத் தேடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அஞ்சல் அலுவலக தொடர் வைப்பு நிதித் திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இதில் முதலீட்டாளர் எவ்வளவு முதலீடு செய்தாலும், அரசாங்கமே அதன் பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. அதாவது இந்த திட்டத்தில் முதலீட்டாளர் பணத்தை இழப்பதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. மேலும், இந்தத் திட்டத்திற்கு அரசாங்கம் சிறந்த வட்டி விகிதங்களையும் வழங்குகிறது. தொடர் வைப்பு நிதியில் வெறும் ரூ.100 ஆரம்ப முதலீட்டிலும் ஒரு கணக்கைத் தொடங்கலாம். இதில் செய்யப்படும் அதிகபட்ச முதலீட்டிற்கு வரம்பு இல்லை.
Post Office RD: ரூ.25 லட்சத்தை ஈட்டுவது எப்படி?
தபால் அலுவலக தொடர் வைப்புத் திட்டம் மூலம் ₹25 லட்சம் என்ற கணிசமான தொகையை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை இங்கே காணலாம். இதற்கான கணக்கீடு மிகவும் எளிமையானது. அஞ்சல் அலுவலக RD கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தி இதை கணக்கிடலாம்.
- இந்தத் தொகையை அடைய முதலீட்டாலர் மாதத்திற்கு ₹15,000 முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
- ஒவ்வொரு மாதமும் இந்தத் தொகையை RD திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், 5 வருட முதிர்வுக் காலத்தின் முடிவில் உங்கள் மொத்த வைப்புத்தொகை ₹10,70,492 ஆக இருக்கும்.
- மேலும் முதலீட்டாளர் வெறும் வட்டியாக மட்டும் ₹1,70,492 பெறுவார்.
- இந்த மாதாந்திர முதலீட்டை அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்தால், அதாவது 10 ஆண்டுகளுக்கு மாதத்திற்கு ₹15,000 முதலீடு செய்தால், உங்கள் வட்டி வருமானம் ₹7,52,822 ஆக இருக்கும்.
- இந்த வட்டி வருமானத்தைச் சேர்க்கும்போது, மொத்தமாக ₹25,62,822 என்ற தொகை கிடைக்கும்.
Post Office RD: இந்தத் திட்டத்தில் கடன் வசதியும் கிடைக்கிறது
அஞ்சல் அலுவலக தொடர் வைப்பு நிதித் திட்டம் கணிசமான நிதியைத் திரட்டுவதில் திறம்பட உதவுவதுடன், பல நன்மைகளையும் வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அருகிலுள்ள எந்த அஞ்சல் அலுவலகத்திலும் கணக்கைத் தொடங்கலாம். முதலீட்டாளர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐந்து வருட முதிர்வுக் காலத்திற்கு முன்பே தங்கள் கணக்குகளை மூட அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். மேலும், அஞ்சல் அலுவலக தொடர் வைப்புத் திட்டத்தின் கீழ் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளுக்குக் கடன்களும் கிடைக்கின்றன. கணக்கைத் தொடங்கி ஒரு வருடம் கழித்து, நீங்கள் டெபாசிட் செய்த தொகையில் 50 சதவீதத்தை, வெறும் 2 சதவீத வட்டி விகிதத்தில் கடனாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவலுக்காக மட்டுமே எழுதப்படுள்ளது. இது எந்த வகையிலும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படக்கூடாது. முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க உங்கள் நிதி ஆலோசகர்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படிகின்றது).
மேலும் படிக்க | Income Tax Refund மெகா சொதப்பல்: லட்சக்கணக்கானோருக்கு வந்த SMS.. பதற்றத்தில் மக்கள்!
மேலும் படிக்க | EPFO 3.0: பணம் எடுக்கும் விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள்... இனி எதற்கு, எவ்வளவு எடுக்கலாம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ