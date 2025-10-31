தபால் நிலைய சிறு சேமிப்பு திட்டங்கள்: ரூ.416 முதலீட்டில், ரூ.61,500 ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?

Post Office Saving Schemes: மனித வாழ்விற்கு பணம் மிக அவசியம். பணத்தை சம்பாதிப்பது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு அதை சேமிப்பதும், பெருக்குவதும் அவசியமாகும். பணத்தை சேமிக்க பல வழிகள் உள்ளன. இவற்றில் பாதுகாப்பான வழியில் பணத்தை சேமிக்க விரும்புவோருக்கு தபால் நிலைய சேமிப்பு திட்டங்கள் சிறந்த தேர்வாக அமைகின்றன.
தபால் நிலைய சேமிப்பு திட்டங்கள்
வங்கிகளின் நிலையான வைப்புத் தொகைகளுடன் அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்கள் தபால் அலுவலக சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களிலும் முதலீடு செய்கின்றனர். அரசாங்கம் தபால் அலுவலகம் மூலம் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF), சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா எனப்படும் செல்வமகள் சேமிப்புத் திட்டம், மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் ஆகியவை இவற்றில் சில. இந்த திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்கள், 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு, தேவைப்பட்டால் திருத்தப்படுகின்றன.
இவை உத்தரவாதமான வருமானத்தை வழங்கும் ஆபத்து இல்லாத திட்டங்கள். பொறுமை மற்றும் சரியான திட்டமிடல் மூலம், இவற்றின் மூலம் ஒருவர் பணி ஓய்வு பெறும்போது கணிசமான தொகையைப் பெறுவது மட்டுமல்லாமல், வழக்கமான வருமானத்தையும் பெறலாம்.
இன்று, தபால் அலுவலகத் திட்டங்களில் ஒரு தனித்துவமான முதலீட்டு விருப்பத்தைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். இதில் ஒரு சிறிய தொகையைச் சேமித்து, பணி ஓய்வின் போது லட்சக்கணக்கான மொத்தத் தொகையை பெறலாம். இதுமட்டுமின்றி காலாண்டு ஓய்வூதியத்தையும் பெறலாம்.
இருப்பினும், இதற்கு நீங்கள் இரண்டு சிறிய சேமிப்புத் திட்டங்களில் மாறி மாறி முதலீடு செய்ய வேண்டும்:
- பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) மற்றும்
- மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (SCSS)
Public Provident Fund: பொது வருங்கால வைப்பு நிதி
முதலில், பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) பற்றி காணலாம். PPF என்பது நீங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்தால் கணிசமான தொகையை குவிக்க உதவும் ஒரு திட்டமாகும். இதற்கு அரசாங்கம் 7.1% வருடாந்திர வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. யார் வேண்டுமானாலும் இதில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கலாம். இதன் முதிர்வு காலம் 15 ஆண்டுகள். ஆனால் நீங்கள் இதை இரண்டு முறை 5 ஆண்டுகள் நீட்டிக்க முடியும். இது வரி இல்லாத திட்டமாகும். ஏனெனில் இதன் அதிகபட்ச முதலீட்டு வரம்பு ஆண்டுக்கு ₹1.5 லட்சம், மேலும் ₹1.5 லட்சம் வரை வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C இன் கீழ் விலக்கு பெற இது தகுதியுடையது.
எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
PPF இல் ஆண்டுதோறும் மொத்தமாக ரூ.1.5 லட்சம் முதலீடு செய்ய முடியாவிட்டால், மாதந்தோறும் ₹12,500 முதலீடு செய்யலாம். இந்தத் தொகையை உங்களால் மாதந்தோறும் நிர்வகிக்க முடியாவிட்டால், ஒரு நாளைக்கு ₹416 சேமித்து அதன் மூலம் PPF இல் ஆண்டுதோறும் ரூ.1.5 லட்சம் டெபாசிட் செய்யலாம். இது முற்றிலும் வரி இல்லாததாக இருக்கும்.
- முதலீட்டாளர் இதை 15 ஆண்டுகளுக்குச் செய்தால், 7.1% வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில் முதிர்வின் போது தோராயமாக ரூ.41.35 லட்சம் டெபாசிட் கிடைக்கும்.
- மொத்த முதலீடு ரூ.22.50 லட்சமாகவும், வட்டி ரூ.18.85 லட்சமாகவும் இருக்கும்.
- 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இந்தத் தொகை தோராயமாக ரூ.67.69 லட்சமாக இருக்கும்.
- மொத்த முதலீடு ரூ.30 லட்சம் மற்றும் வட்டி வருமானம் தோராயமாக ரூ.37.69 லட்சம்.
- 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இந்த மொத்தத் தொகை ரூ.1.03 கோடியாக இருக்கும். மொத்த முதலீடு ரூ.37.50 லட்சம் மற்றும் வட்டி வருமானம் ரூ.65.50 லட்சம்.
Senior Citizen Savings Scheme: மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (SCSS) என்பது 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட தனிநபர்களுக்கான ஒரு திட்டமாகும். இருப்பினும், ஒரு ஊழியர் 55 வயதில் தானாக முன்வந்து ஓய்வு பெற்றிருந்தால், அவர்கள் 55 வயதிலும் இதில் முதலீடு செய்யலாம். அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச முதலீடு ஒரு கணக்கிலிருந்து ரூ.15 லட்சம் மற்றும் கூட்டுக் கணக்கிலிருந்து ரூ.30 லட்சம் ஆகும். இந்தத் திட்டம் 8.2% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது.
- ஒரு முதலீட்டாளர் 35 வயதில் PPF இல் முதலீடு செய்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
- அவர் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 60 வயதாகும்போது, ரூ.1.03 கோடி பெறுவார்.
- இப்போது அவர் கூட்டுக் கணக்கின் கீழ் SCSS இல் ரூ.30 லட்சம் மட்டுமே முதலீடு செய்ய முடியும்.
- அதன் பிறகு அவரிடம் ரூ.73 லட்சம் மீதமிருக்கும்.
- SCSS இல் ரூ.30 லட்சத்தை முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு காலாண்டு அடிப்படையில் வட்டியில் மட்டும் ரூ.61,500 கிடைக்கும்.
- ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உங்கள் ரூ.30 லட்சத்தின் அசலை நீங்கள் திரும்பப் பெறலாம் அல்லது அதை மேலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கலாம்.
ஆண்டு வட்டி: ரூ.30,00,000 இல் 8.2% = ரூ.2,46,000
காலாண்டு வட்டி: ரூ.2,46,000 / 4 = ரூ.61,500
நீங்கள் முதலீடு செய்தவுடன், அரசாங்கம் பின்னர் விகிதங்களை மாற்றினாலும், அதே வட்டி விகிதம் முழு முதிர்வு காலத்திற்கும் பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. முதலீடு செய்யும் முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரை அணுகி ஆலோசனை பெற அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.)
