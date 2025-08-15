English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Post Office TD: தபால் நிலைய நேர வைப்புத் திட்டம்.... வட்டியிலேயே வண்டி வண்டியாய் வருமானம்

Post Office TD: வங்கியை விட சிறந்த வருமானம் கிடைக்கும் பல தபால் அலுவலக திட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றில் மிக பிரபலமாக உள்ள தபால் அலுவலக நேர வைப்புத் திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 15, 2025, 02:19 PM IST
  • இந்தத் திட்டத்தில், 5 ஆண்டுகளுக்கு செய்யப்படும் முதலீட்டிற்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படும்.
  • கணக்கை பணையமாக வைத்து முதலீட்டாளர்கள் கடன் பெறலாம்.
  • இது அரசாங்க வைப்புத்தொகை என்பதால் இதில் எந்த ஆபத்தும் இல்லை.

Post Office Time Deposit Scheme: பாதுகாப்பான வழியில் நிலையான வருமானத்தை அளிக்கும் பல சேமிப்பு திட்டங்கள் அஞ்சல் அலுவலகத்தால் நடத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் அஞ்சல் அலுவலகத்தின் நேர வைப்புத் திட்டம் (Fixed Deposit) முதலீட்டிற்கான பாதுகாப்பான மற்றும் உத்தரவாதமான வருமானத் திட்டமாக பார்க்கப்படுகின்றது. இது வங்கி FD-யை விடவும் பாதுகாப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்டக்கது.

அஞ்சல் அலுவலக நேர வைப்புத் திட்டம்: 

அஞ்சல் அலுவலகத்தில் FD கணக்கில் டெபாசிட் செய்ய 4 விருப்பங்கள் உள்ளன. மேலும் இவை அனைத்திலும் கவர்ச்சிகரமான வட்டி கிடைக்கிறது. FD -இல் 4 வகைகள் இருப்பதால், அதில் பணப்புழக்கம் சிறப்பாக உள்ளது. 

1 வருடம் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரையிலான திட்ட வகைகள்

1 வருட FD: 6.9% வருடாந்திர வட்டி
2 வருட FD: 7.0% வருடாந்திர வட்டி
3 வருட FD: 7.1% வருடாந்திர வட்டி
5 வருட FD: 7.5% வருடாந்திர வட்டி

அஞ்சல் அலுவலக டைம் டெபாசிட் திட்டம்: 5 ஆண்டுகளில் எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும்?

வைப்புத்தொகை: ரூ.25 லட்சம்
திட்டக்காலம்: 5 ஆண்டுகள்
வட்டி: 7.5%
முதிர்ச்சியின் போது கிடைக்கும் தொகை: ரூ.36,24,870
வட்டி லாபம்: ரூ.11,24,870

Post Office Time Deposit Scheme: 3 ஆண்டுகளில் எவ்வளவு லாபம்

வைப்புத்தொகை: ரூ.25 லட்சம்
பதவிக்காலம்: 5 ஆண்டுகள்
வட்டி: 7.1%
முதிர்ச்சியின் போது கிடைக்கும் தொகை: ரூ.30,87,688
வட்டி வருமானம்: ரூ. 5,87,688

Post Office TD: 2 ஆண்டுகளில் எவ்வளவு லாபம்

வைப்பு: ரூ. 25 லட்சம்
பதவிக்காலம்: 5 ஆண்டுகள்
வட்டி: 7.0 சதவீதம்
முதிர்ச்சியின் போது கிடைக்கும் தொகை: ரூ. 28,72,204
வட்டி வருமானம்: ரூ. 3,72,204

Post Office TD: 1 வருடத்தில் எவ்வளவு லாபம்

வைப்பு: ரூ. 25 லட்சம்
பதவிக்காலம்: 5 ஆண்டுகள்
வட்டி: 6.9 சதவீதம்
முதிர்ச்சியின் போது கிடைக்கும் தொகை: ரூ. 26,77,015
வட்டி வருமானம்: ரூ. 1,77,015

இந்த திட்டத்தில் கிடைக்கும் வரிச் சலுகை

5 ஆண்டு வைப்பு நிதியில் முதலீடு செய்தால் ரூ. 1.50 லட்சம் வரையிலான தொகைக்கு 80C இன் கீழ் வரி விலக்கு கிடைக்கும். ஆனால் வட்டி வருமானம் 40 ஆயிரம் அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால், TDS கழிக்கப்படும். மூத்த குடிமக்களுக்கான வரம்பு 50 ஆயிரம் ஆக உள்ளது.

நேர வைப்புத் திட்டத்தின் நன்மைகள்

அஞ்சல் அலுவலகத்தின் நேர வைப்புத்தொகையில் 1 வருடம், 2 ஆண்டுகள், 3 ஆண்டுகள் மற்றும் 5 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்யும் வசதி உள்ளது.

- இதில் ஒற்றை மற்றும் கூட்டுக் கணக்கைத் திறக்கும் வசதி உள்ளது. ஒரு கூட்டுக் கணக்கில் 3 நபர்கள் இருக்கலாம்.

- இந்தத் திட்டத்தின் சிறப்பு என்னவென்றால், ஒரு முதலீட்டாளர் பல கணக்குகளைத் திறக்கலாம்.

- குறைந்தபட்சம் ரூ.1000 டெபாசிட் செய்து எந்த தபால் நிலையத்தில் வேண்டுமானாலும் ஒரு கணக்கைத் திறக்கலாம். இதில் அதிகபட்ச வைப்பு வரம்பு இல்லை.

- இந்தத் திட்டத்தில், 5 ஆண்டுகளுக்கு செய்யப்படும் முதலீட்டிற்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படும்.

- கணக்கை பணையமாக வைத்து முதலீட்டாளர்கள் கடன் பெறலாம்.

- இது அரசாங்க வைப்புத்தொகை என்பதால் இதில் எந்த ஆபத்தும் இல்லை.

- கணக்கை ஒரு தபால் நிலையத்திலிருந்து இன்னொரு தபால் நிலையத்திற்கு மாற்றலாம்.

