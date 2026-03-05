English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Post Office TD: வட்டியிலேயே வண்டி வண்டியாய் வருமானம் தரும் தபால் நிலைய திட்டம்

Post Office TD: வட்டியிலேயே வண்டி வண்டியாய் வருமானம் தரும் தபால் நிலைய திட்டம்

Post Office TD: தபால் அலுவலக டைம் டெபாசிட் திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் முதலீட்டு விதிகள், வருமானம், வரி நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 5, 2026, 05:57 PM IST
  • இந்த திட்டத்தில் ஒற்றை மற்றும் கூட்டுக் கணக்கைத் திறப்பதற்கான வசதி உள்ளது.
  • குறைந்தபட்சமாாக ரூ.1000 டெபாசிட் செய்து எந்த தபால் நிலையத்தில் வேண்டுமானாலும் ஒரு கணக்கைத் திறக்கலாம்.
  • இதில் அதிகபட்ச வைப்புக்கு வரம்பு இல்லை.

Post Office TD: வட்டியிலேயே வண்டி வண்டியாய் வருமானம் தரும் தபால் நிலைய திட்டம்

Post Office Time Deposit Scheme: நாம் அனைவரும் நமது வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை சேமித்து, நமது பணம் பாதுகாப்பாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், வலுவான வருமானத்தையும் வழங்கும் இடத்தில் முதலீடு செய்யத் திட்டமிடுகிறோம். இந்த விஷயத்தில், தபால் அலுவலகத்தால் நடத்தப்படும் அரசுத் திட்டங்கள் நமக்கு மிக உதவியாக இருக்கும்.

சிறிசேமிப்பு திட்டங்கள் 

தவால் அலுவலக சிறிசேமிப்பு திட்டங்கள் மக்களிடையே மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன. இவற்றில் முதலீடு செய்யப்பட்ட நிதிகளின் பாதுகாப்பை அரசாங்கமே உறுதி செய்கிறது. அத்தகைய பிரபலமான திட்டங்களில் ஒன்று டைம் டெபாசிட் திட்டம் எனப்படும் தபால் அலுவலக நேர வைப்புத் திட்டம். இது ஒரு நிலையான வைப்புத் திட்டத்தைப் போலவே, வெறும் ₹2 லட்சம் முதலீட்டில் ₹90,000 வருமானத்தை அளிக்கிறது. அதுவும் வட்டியிலிருந்து மட்டுமே இந்த வருமானத்தை பெறலாம். தபால் அலுவலக டைம் டெபாசிட் திட்டத்திற்கான கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Time Deposit Scheme: வலுவான வட்டியுடன் பாதுகாப்பும் கிடைக்கும்

அஞ்சல் அலுவலகம் அனைத்து வயதினருக்கும் சேமிப்புத் திட்டங்களை இயக்குகிறது. தபால் அலுவலக நேர வைப்புத் திட்டத்தில் பணத்திற்கு ஆபத்து இல்லாததோடு இது வலுவான வட்டியையும் வழங்குகிறது. இதன் விளைவாக முதலீட்டில் சிறந்த வருமானம் கிடைக்கும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் முதலீட்டாளர்கள் அரசாங்கத்திடமிருந்து 7.5% வட்டி விகிதத்தைப் பெறுகிறார்கள். 

இது ஒரு பாதுகாப்பான முதலீட்டு திட்டமாக மட்டுமல்லாமல், இந்த அரசுத் திட்டம் வரி சலுகைகளையும் வழங்குகிறது. இதனால் இது முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் அதிக பிரபலத்துடன் இருக்கிறது.

அரசாங்கம் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வழங்கும் வட்டி விவரம்

தபால் அலுவலக நேர வைப்புத் திட்டத்தின் கீழ், முதலீட்டாளர்கள் வெவ்வேறு காலகட்டங்களுக்கு முதலீடு செய்யலாம். வைப்புத்தொகைகள் 1 வருடம், 2 ஆண்டுகள், 3 ஆண்டுகள் மற்றும் 5 ஆண்டுகளுக்குக் கிடைக்கின்றன. 

வெவ்வேறு காலகட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள்:

- ஒரு வருட முதலீட்டிற்கு 6.9%, 
- இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டு முதலீட்டிற்கு 7% மற்றும் 
- ஐந்து ஆண்டு முதலீட்டிற்கு 7.5% ஆகும்.

2 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்தால், எவ்வளவு வருமானம் கிடைக்கும்?

இந்த தபால் அலுவலக திட்டம் முதலீட்டாளர்களுக்கு வட்டியிலிருந்தே கணிசமான வருமானத்தைப் பெற அனுமதிப்பதால், இந்த திட்டம் மேலும் சிறப்பானதாக கருதப்படுகின்றது. 5 ஆண்டு விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது வருமானத்தை அதிகரிக்க உதவும். உதாரணத்திற்கு ஒரு நபர் 5 ஆண்டு காலத்திற்கு ஒரு கால வைப்புத் திட்டத்தில் ₹2 லட்சத்தை முதலீடு செய்தால், 7.5% வட்டி விகிதத்தில், அவரது மொத்த நிதி ₹289,990 ஆக இருக்கும். வட்டித் தொகை ₹89,990 ஆக இருக்கும்.

உங்கள் முதலீட்டுத் தொகையை அதிகரிப்பதன் மூலம் நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக வட்டியின் மூலம் அதிக தொகை சம்பாதிக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு முதலீட்டாளர் இந்த தபால் அலுவலகத் திட்டத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ₹5 லட்சம் முதலீடு செய்தால், வட்டி வருவாய் ₹224,974 ஆகவும், அவர்களின் திரட்டப்பட்ட தொகை ₹724,974 ஆகவும் இருக்கும்.

Tax Benefits: இந்தத் திட்டத்தின் வரிச் சலுகைகள் என்ன?

தபால் அலுவலக நேர வைப்புத் திட்டம் வருமான வரித் துறையின் பிரிவு 80C இன் கீழ் வரி விலக்கு அளிக்கிறது. இந்த சேமிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் நீங்கள் ஒற்றை அல்லது கூட்டுக் கணக்கைத் திறக்கலாம். ஒரு தபால் அலுவலக நேர வைப்புத் கணக்கை குறைந்தபட்சம் ₹1,000 கொண்டு திறக்கலாம். வட்டி ஆண்டுதோறும் வரவு வைக்கப்படும். அதிகபட்ச முதலீட்டு வரம்பு இல்லை, அதாவது முதலீட்டாளர் எவ்வளவு அதிகமாக முதலீடு செய்கிறாரோ, அவ்வளவு அதிகமாக அவரது வட்டி வருவாய் அதிகரிக்கும்.

நேர வைப்புத் திட்டத்தின் நன்மைகள்

- இந்த திட்டத்தில் ஒற்றை மற்றும் கூட்டுக் கணக்கைத் திறப்பதற்கான வசதி உள்ளது.

- குறைந்தபட்சமாாக ரூ.1000 டெபாசிட் செய்து எந்த தபால் நிலையத்தில் வேண்டுமானாலும் ஒரு கணக்கைத் திறக்கலாம். 

- இதில் அதிகபட்ச வைப்புக்கு வரம்பு இல்லை.

- இது அரசாங்க திட்டம் என்பதால் இதில் எந்த ஆபத்தும் இல்லை.

- கணக்கை ஒரு தபால் நிலையத்திலிருந்து இன்னொரு தபால் நிலையத்திற்கு மாற்றலாம்.

