  • Tamil News
  • Business
  • PPF தொகையை எடுக்கும்போது இந்த தவறுகளை செய்தால் நஷ்டம் ஏற்படும், ஜாக்கிரதை

PPF தொகையை எடுக்கும்போது இந்த தவறுகளை செய்தால் நஷ்டம் ஏற்படும், ஜாக்கிரதை

PPF Amount: எந்த வித இழப்பும், பாதிப்பும் ஏற்படாமல், பிபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எப்போது, ​​எப்படி, எவ்வளவு எடுப்பது என்பது பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 4, 2026, 06:26 PM IST
  • PPF கணக்கை முன்கூட்டியே மூட முடியுமா?
  • 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கணக்கை மூடுவது எப்படி?
  • 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பகுதியளவு பணத்தை எடுப்பது எப்படி?

PPF தொகையை எடுக்கும்போது இந்த தவறுகளை செய்தால் நஷ்டம் ஏற்படும், ஜாக்கிரதை

PPF Amount Withdrawal: பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) இந்தியாவில் மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான முதலீடுகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் வரி விலக்கு ஆகியவற்றுக்காக கோடிக்கணக்கான மக்கள் இதில் முதலீடு செய்கிறார்கள். 

Public Provident Fund: பணத்தை எடுக்கும் விதிகளில் கண்டிப்பு அதிகம்

PPF திட்டத்தில் பணத்தை திரும்பப் பெற அமைக்கப்பட்டுள்ள விதிகள் சற்று கண்டிப்பானவை. மக்கள் பெரும்பாலும் PPF ஐ வங்கி சேமிப்புக் கணக்காக தவறாகப் புரிந்துகொண்டு, அவர்கள் விருப்பப்படி பணத்தை எடுக்க முடியும் என்று கருதுகிறார்கள். ஆனால், அது அப்படியல்ல. PPF கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கும் விதிகளில் உங்கள் கடின உழைப்பால் சம்பாதித்த பணத்தை பாதிக்கும் சில நுணுக்கங்கள் உள்ளன. எந்த வித இழப்பும், பாதிப்பும் ஏற்படாமல், பிபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொடையை எப்போது, ​​எப்படி, எவ்வளவு எடுப்பது என்பது பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

PPF Account: 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பணத்தை எடுக்க முடியுமா?

PPF-க்கான அசல் லாக்-இன் காலம் 15 ஆண்டுகள். அவசர காலங்களில் முன்கூட்டியே பணம் எடுக்க அரசாங்கம் அனுமதித்துள்ளது. இது 'பகுதியளவு திரும்பப் பெறுதல்', அதாவது ‘பார்ஷியல் வித்டிராயல்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. PPF கணக்கைத் தொடங்கி ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு (அதாவது, ஏழாவது நிதியாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து) நீங்கள் பணத்தை எடுக்கலாம்.

PPF Account: 15 ஆண்டு லாக்-இன் காலம் என்றால் என்ன?

- PPF கணக்கின் முதிர்வு காலம் 15 ஆண்டுகள். அதாவது, நீங்கள் ஒரு கணக்கைத் திறந்தால், அதை 15 நிதி ஆண்டுகளுக்கு வைத்திருக்க வேண்டும்.

- இந்த காலத்திற்குப் பிறகு, வட்டி உட்பட முழுத் தொகையையும் நீங்கள் எடுக்கலாம்.

- இந்தத் தொகைக்கு முற்றிலும் வரி விலக்கு உண்டு.

- இதனால்தான் PPF ஓய்வூதியத் திட்டமிடலுக்கு ஒரு வலுவான விருப்பமாகக் கருதப்படுகிறது.

- 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உங்களுக்கு இந்த பணத்திற்கான தேவை இல்லை என்றால், நீங்கள் கணக்கை ஐந்து ஆண்டு தொகுதிகளாக நீட்டிக்கலாம்.

- இது உங்கள் முதலீடு தொடர்வதையும் வட்டி தொடர்ந்து குவிவதையும் உறுதி செய்கிறது.

PPF Account: 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பகுதியளவு பணத்தை எடுப்பது எப்படி?

முதிர்வுக்கு முன் உங்களுக்கு பணம் தேவைப்பட்டால் என்ன செய்வது? பகுதியளவு தொகையை எடுக்க கணக்கு திறக்கப்பட்டதிலிருந்து ஆறு நிதி ஆண்டுகள் கடந்திருக்க வேண்டும் என்று விதி கூறுகிறது. அதாவது, நீங்கள் ஏழாவது நிதியாண்டிலிருந்து பகுதியளவு பணத்தை எடுக்கலாம். ஆனால் இங்கேயும் ஒரு வரம்பு உள்ளது. திரும்பப் பெறும் ஆண்டிற்கு முந்தைய நான்காவது நிதியாண்டின் இறுதியில் உள்ள தொகையை அல்லது முந்தைய நிதியாண்டின் இறுதியில் உள்ள இருப்பில் 50%, எது குறைவாக இருக்கிறதோ அதை மட்டுமே நீங்கள் எடுக்க முடியும்.

இந்த விதி சிக்கலானதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் வங்கிகள் அல்லது தபால் நிலையங்கள் இந்தக் கணக்கீட்டில் உங்களுக்கு உதவ முடியும். பகுதியளவு பணம் எடுப்பதை ஒரு நிதியாண்டிற்கு ஒரு முறை மட்டுமே செய்ய முடியும் என்பதை முதலீட்டாளர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். பகுதியளவு தொகையை எடுக்க, படிவம் C ஐ நிரப்பி சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

PPF கணக்கை முன்கூட்டியே மூட முடியுமா?

- PPF நீண்ட கால சேமிப்பிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே அதை நடுப்பகுதியில் மூடுவது எளிதானது அல்ல.
- ஆனால் சில சூழ்நிலைகளில் முன்கூட்டியே கணக்கை மூட அரசாங்கம் அனுமதித்துள்ளது.
- கணக்கு திறக்கப்பட்ட ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த வசதி கிடைக்கிறது.

PPF Premature Closure: 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கணக்கை மூடுவது எப்படி?

உங்களுக்கு அவசரத் தேவை இருந்தால், 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உங்கள் முழு கணக்கையும் மூடலாம். ஆனால் இதற்கான நிபந்தனைகள் மிகவும் கண்டிப்பானவை:

1. கடுமையான நோய்: கணக்கு வைத்திருப்பவர், வாழ்க்கைத் துணைவர் அல்லது குழந்தைகளுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தான நோய் இருந்தால் கணக்கை மூடலாம்.
2. குழந்தைகளின் கல்வி: இந்தியாவிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ உயர் கல்விக்காக பணம் தேவைப்பட்டால் பிபிஎஃப் கணக்கை மூடி பணத்தை எடுக்கலாம்.
3. NRI நிலை: உங்கள் வசிப்பிட நிலை மாறியிருந்தால், கணக்கை மூடலாம்.

ஜாக்கிரதை! உங்கள் கணக்கை திட்ட காலத்திற்கு முன்னரே மூடினால், உங்கள் மொத்த வட்டியில் இருந்து 1% அபராதம் கழிக்கப்படும். இது குறிப்பிடத்தக்க இழப்பாக இருக்கலாம்.

PPF Maturity: பிபிஎஃப் முதிர்வுக்கான மூன்று சிறந்த ஆப்ஷன்கள் (15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு) யாவை?

உங்கள் கணக்கு 15 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தவுடன், மூன்று வழிகளில் ஒன்றை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்:

- முழு பணத்தையும் திரும்பப் பெறுதல்: முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெற்று கணக்கை மூடலாம். இந்த தொகை முற்றிலும் வரி இல்லாததாக இருக்கும்.

- வைப்புத்தொகையுடன் நீட்டிப்பு: கணக்கை 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்து முதலீடு செய்வதைத் தொடரலாம். இதற்கு, முதிர்ச்சியடைந்த 1 வருடத்திற்குள் படிவம் H ஐ சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியம்.

- வைப்புத்தொகை இல்லாமல் நீட்டிப்பு: முதலீடு செய்வதை நிறுத்தி, தொகையை கணக்கில் வைத்திருங்கள். இதில் தொடர்ந்து வட்டி கிடைக்கும். மேலும் வருடத்திற்கு ஒரு முறை உங்கள் விருப்பப்படி தொகையை எடுக்க முடியும்.

PPF பணத்தை எடுக்கும்போது இந்த 3 தவறுகளை ஒருபோதும் செய்யாதீர்கள்

1. படிவம் H ஐ மறந்துவிடுதல்: 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நீங்கள் தொடர்ந்து முதலீடு செய்ய விரும்பினால், ஆனால் படிவம் H ஐ நிரப்பவில்லை என்றால், உங்கள் புதிய முதலீடு வட்டியைப் பெறாது அல்லது வரிச் சலுகைகளைப் பெறாது.
2. முன்கூட்டியே பணம் எடுப்பதற்கான தூண்டுதல்: சரியான காரணமின்றி 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பணத்தை எடுப்பது கூட்டுத் தொகையின் நன்மையை நிறுத்தலாம்.
3. நாமினேஷனைப் புதுப்பிக்காமல் இருப்பது: நாமினியின் தகவல் காலாவதியாகிவிட்டாலோ அல்லது திரும்பப் பெறும் நேரத்தில் தவறாக இருந்தாலோ, க்ளெய்மை பெறுவதில் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்.

ஆன்லைனில் பணத்தை எடுப்பது எப்படி?

- பல வங்கிகள் (SBI, ICICI, HDFC போன்றவை) இப்போது நெட் பேங்கிங் மூலம் PPF பணத்தை எடுக்கும் வசதியை அளிக்கின்றன.
- இதற்கு முதலில் வங்கியின் போர்ட்டலில் லாக் இன் செய்யவும்.
- PPF Withdrawal அல்லது Partial Withdrawal டேபுக்கு செல்லவும்.
- பின்னர் உங்கள் கணக்கு எண் மற்றும் தொகையை உள்ளிடவும்.
- படிவம் C ஐ பதிவிறக்கம் செய்து தேவையான ஆவணங்களை (உங்கள் பாஸ்புக்கின் நகல் போன்றவை) பதிவேற்றவும்.
- சில சந்தர்ப்பங்களில், அல்லது தபால் அலுவலகக் கணக்குகளுக்கு, ஃபிசிக்கல் படிவம் மற்றும் பாஸ்புக்குடன் கிளைக்குச் செல்ல வேண்டியிருக்கலாம்.

