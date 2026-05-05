PPF கணக்கில் பணம் செலுத்த மறந்துவிட்டீர்களா? அபராதம் செலுத்தணும்

PPF Account : பிபிஎப் கணக்கில் பணம் செலுத்த மறந்தவர்கள் அபராதம் எவ்வளவு செலுத்த வேண்டும்? என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முழு விவரம்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 5, 2026, 12:58 PM IST
PPF Account : இந்தியாவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் மற்றும் வரி சேமிப்பை விரும்புவோருக்கு பொது வருங்கால வைப்பு நிதி ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். இது பாதுகாப்பான முதலீடு என்பதோடு மட்டுமல்லாமல், வருமான வரிச் சட்டம் 80Cன் கீழ் வரி விலக்கையும் அளிக்கிறது. இருப்பினும், இந்தத் திட்டத்தில் ஒரு முக்கிய நிபந்தனை உள்ளது. ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். ஒருவேளை நீங்கள் பிபிஎப் கணக்கில் பணம் செலுத்த மறந்துவிட்டால், உங்கள் கணக்கு முடக்கப்படும். அவ்வாறு முடக்கப்பட்டால் பயப்படத் தேவையில்லை, அதற்கான அபராத முறைகள் மற்றும் கணக்கை மீண்டும் புதுப்பிக்கும் வழிகள் குறித்து இங்கே விரிவாகக் காண்போம்.

குறைந்தபட்ச முதலீட்டு விதிமுறை

பிபிஎப் விதிகளின்படி, ஒரு சந்தாதாரர் ஒரு நிதியாண்டில் ஏப்ரல் 1 முதல் மார்ச் 31 வரை குறைந்தபட்சம் 500 ரூபாய் முதலீடு செய்ய வேண்டும். அதிகபட்சமாக ஒரு ஆண்டிற்கு ரூ.1.5 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம். நீங்கள் ஒரு வருடத்தில் அந்த ரூ.500 தொகையைக்கூட செலுத்தத் தவறினால், உங்கள் கணக்கு தானாகவே Inactive Account ஆக மாறிவிடும். 

பணம் பாதுகாப்பானதா?

கணக்கு முடக்கப்பட்டவுடன் பலருக்கும் எழும் முதல் கேள்வி, நான் ஏற்கனவே சேமித்த பணம் என்னவாகும்? என்பதுதான். பிபிஎப் என்பது மத்திய அரசின் நேரடி உத்தரவாத திட்டம். எனவே, உங்கள் கணக்கு முடக்கப்பட்டாலும், நீங்கள் ஏற்கனவே டெபாசிட் செய்த அசல் தொகை மற்றும் அதற்கான வட்டி அனைத்தும் பாதுகாப்பாக இருக்கும். உங்கள் பணம் ஒருபோதும் பறிமுதல் செய்யப்படாது. கணக்கு மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வரும் வரை அதற்கான வட்டித் தொகை தொடர்ந்து கணக்கில் சேர்க்கப்படும்.

கணக்கு முடக்கப்படுவதால் ஏற்படும் இழப்புகள்

உங்கள் பிபிஎப் கணக்கு முடங்கினால், சில முக்கியமான வசதிகளை நீங்கள் இழக்க நேரிடும்:

கடன் வசதி ரத்து: பிபிஎப் கணக்கில் உள்ள இருப்புத் தொகையை வைத்து அவசர காலங்களில் குறைந்த வட்டியில் கடன் பெற முடியும். ஆனால் கணக்கு முடக்கப்பட்ட நிலையில் இந்தக் கடன் வசதி கிடைக்காது.

பகுதித் தொகை எடுப்பு: பொதுவாக 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிபிஎப் கணக்கிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதப் பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். செயலற்ற கணக்குகளுக்கு இந்த அனுமதி வழங்கப்படாது.

வரிச் சலுகை பாதிப்பு: செயலற்ற கணக்கில் உங்களால் கூடுதல் முதலீடு செய்ய முடியாது என்பதால், அந்த குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளில் உங்களால் வருமான வரி விலக்குப் பெற முடியாது.

முதிர்வு காலம்: கணக்கு முடங்கிய நிலையில் இருந்தாலும், அதன் 15 ஆண்டு முதிர்வு காலம் முடிவடையும் வரை நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும்.

கணக்கை மீண்டும் தொடங்குவது எப்படி?

முடக்கப்பட்ட பிபிஎப் கணக்கை மீண்டும் தொடங்குவது மிகவும் எளிமையான நடைமுறையே. கணக்கு முடக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் தலா ரூ.50 அபராதமாகச் செலுத்த வேண்டும். விடுபட்ட ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் தலா 500 ரூபாய் குறைந்தபட்ச முதலீட்டுத் தொகையைச் செலுத்த வேண்டும். உங்கள் கணக்கு 3 ஆண்டுகள் முடங்கியிருந்தால், நீங்கள் செலுத்த வேண்டியது:

அபராதம்: 3 x 50 = 150 ரூபாய்

நிலுவை முதலீடு: 3 x 500 = 1,500 ரூபாய்

மொத்தத் தொகை: ரூ.1,650 செலுத்தி உங்கள் கணக்கை மீண்டும் செயல்பாட்டிற்குக் கொண்டு வரலாம்.

நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ; 

வங்கிக் கிளைக்குச் செல்லுதல்: உங்கள் பிபிஎப் கணக்கு எந்த வங்கி அல்லது தபால் நிலையத்தில் உள்ளதோ, அந்த கிளைக்கு நேரில் செல்ல வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கடிதம்: வங்கி மேலாளர் அல்லது போஸ்ட் மாஸ்டருக்கு உங்கள் கணக்கை மீண்டும் தொடங்கக் கோரி ஒரு விண்ணப்பக் கடிதத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

ஆவணச் சரிபார்ப்பு: வங்கி அதிகாரிகள் உங்கள் கணக்கு விவரங்களைச் சரிபார்த்து, நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய மொத்த நிலுவைத் தொகையைக் கூறுவார்கள்.

பணம் செலுத்துதல்: அபராதம் மற்றும் நிலுவைத் தொகையைச் செலுத்தியவுடன், உங்கள் கணக்கு மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வரும்.

பிபிஎப் என்பது நீண்ட கால நிதி இலக்குகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சிறந்த சேமிப்புத் திட்டம். வருடத்திற்கு வெறும் ரூ.500 செலுத்துவது பெரிய காரியம் அல்ல என்றாலும், கவனக்குறைவால் பல நேரங்களில் இதைத் தவறவிடுகிறோம். உங்கள் கணக்கு முடங்கியிருந்தால் கவலைப்படாமல், மேற்சொன்ன எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி உடனடியாக அதை மீண்டும் தொடங்குங்கள். இது உங்கள் எதிர்கால சேமிப்பிற்கும், வரி திட்டமிடலுக்கும் பெரிதும் உதவியாக இருக்கும்.

