PPF திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 முதலீடு செய்து ரூ.41,00,000 தொகையை சேர்ப்பது எப்படி?

PPF Scheme: PPF-இல் முதலீடு செய்வது மட்டும் போதாது. இதில் எப்போது, எப்படி முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிவதும் அதே அளவு முக்கியமாகும். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 22, 2026, 02:44 PM IST
PPF Investment: இந்தியாவில் உள்ள மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான முதலீட்டு வழிகளில் பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. சிறந்த வருமானம் மற்றும் மூலதன இழப்புக்கான மிகக் குறைந்த ஆபத்து ஆகியவற்றின் காரணமாக, இது பொதுமக்களிடையே மிகவும் விருப்பமான திட்டமாகத் திகழ்கிறது. இருப்பினும், PPF-இல் முதலீடு செய்வது மட்டும் போதாது. இதில் எப்போது, எப்படி முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிவதும் அதே அளவு முக்கியமாகும்.

முதலீட்டாளரின் முதலீட்டின் நேரம் அவரது வருமானத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த காரணத்தால்தான், புத்திசாலித்தனமான முதலீட்டாளர்கள் "5-ஆம் தேதி விதியை" (Golden Rule of the 5th) கடைப்பிடித்து, மற்றவர்களை விட அதிக லாபத்தை ஈட்டுகின்றனர்.

PPF லாக் இன் காலம்

PPF திட்டத்தில் 15 ஆண்டுகள் கொண்ட ஒரு 'முடக்கக் காலம்' (lock-in period) உள்ளது. இந்தக் காலத்தை, ஒவ்வொரு முறையும் ஐந்து ஆண்டுகள் கொண்ட தொகுப்புகளாக நீட்டிக்க முடியும். ஓய்வுக்காலத்திற்காக ஒரு நிலையான நிதியை உருவாக்க, PPF திட்டம் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டுக் காலத்தை பலமுறை நீட்டிக்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர். PPF-இல் நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்வது மிகச் சிறந்த வருமானத்தை ஈட்டித் தரும். 

PPF வட்டி விகிதம்

தற்போது, ​​PPF-க்கான வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 7.10% ஆக உள்ளது. இந்த வட்டி விகிதம் அரசாங்கத்தால் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை (காலாண்டு அடிப்படையில்) மறுஆய்வு செய்யப்படுகிறது. ஏப்ரல் 1, 2020 முதல் வட்டி விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

PPF முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?

- எந்தவொரு தனிநபரும் தங்கள் PPF கணக்கில் ஆண்டுக்குக் குறைந்தபட்சம் ₹500 முதல் அதிகபட்சம் ₹1.5 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம். 
- இந்தத் திட்டம் 'ஆண்டு கூட்டு வட்டி' (annual compounding) பலனை வழங்குகிறது. 
- அதாவது, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் அசல் முதலீட்டின் மீது மட்டுமல்லாமல், காலப்போக்கில் திரட்டப்பட்ட வட்டியின் மீதும் வருமானத்தைப் பெறுகிறார்கள். 
- நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ₹5,000, ₹10,000 அல்லது ₹12,000 தொகையைச் செலுத்தினால், 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மொத்தமாக சேர்ந்த தொகை கணிசமாக வளரும்.
- முதலீட்டுக் காலம் மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டால், அந்தத் தொகை இன்னும் அதிகமாகப் பெருகும்.

PPF-இல் மாதத்தின் 5 ஆம் தேதி மிகவும் முக்கியமானது

PPF கணக்கில் வட்டி கணக்கிடப்படும் முறை சற்று தனித்துவமாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் உள்ளது. விதிகளின்படி, உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் மாத வட்டியானது, மாதத்தின் 5-ஆம் தேதிக்கும் மாதத்தின் கடைசி நாளுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் பராமரிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச இருப்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. நீங்கள் மாதத்தின் 5 ஆம் தேதிக்குள் நிதியைச் செலுத்தினால், அந்த மாதம் முழுமைக்குமான வட்டியை நீங்கள் பெறுவீர்கள். மாறாக, நீங்கள் 6 ஆம் தேதியன்று பணத்தைச் செலுத்தினால், அந்த குறிப்பிட்ட மாதத்திற்கான வட்டியை நீங்கள் இழக்க நேரிடும். 

மாதம் ₹5,000 முதலீடு செய்தால் எவ்வளவு நிதியை உருவாக்க முடியும்?

- நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ₹5,000 முதலீடு செய்தால், ஒரு ஆண்டின் இறுதியில் முதலீடு செய்யப்பட்ட மொத்தத் தொகை ₹60,000 ஆக இருக்கும். 
- நீங்கள் 7.1% வட்டி விகிதத்தில் தொடர்ந்து 15 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்தால், முதிர்வுத் தொகை சுமார் ₹16.2 லட்சமாக இருக்கும்.
- இந்தத் தொகையில், உங்கள் மொத்த முதலீடு ₹9 லட்சமாக இருக்கும்; அதே சமயம் வட்டி மூலம் ஈட்டப்பட்ட வருமானம் சுமார் ₹7.2 லட்சமாக இருக்கும். நீங்கள் முதலீட்டுக் காலத்தை மேலும் 5 ஆண்டுகள் நீட்டித்தால், 20 ஆண்டுகளில் மொத்த நிதித் தொகுப்பு சுமார் ₹26.6 லட்சமாக வளரக்கூடும். 
- இதைத் தொடர்ந்து 25 ஆண்டுகளுக்குச் செய்தால், அந்தத் தொகை மேலும் அதிகரித்து சுமார் ₹41.2 லட்சத்தை எட்டக்கூடும். 
- இந்த வகையில், மொத்த முதலீடு ₹15 லட்சமாக இருக்கும், அதே சமயம் திரட்டப்பட்ட வட்டி சுமார் ₹26.2 லட்சமாக இருக்கும்.

PPF திட்டம் மூலம் வட்டி வருவாயை அதிகரிக்க சில குறிப்புகள்

ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே மொத்தத் தொகையாக முதலீடு செய்யுங்கள்

உங்கள் PPF கணக்கின் முழுப் பலன்களையும் ஆண்டு முழுவதும் பெற விரும்பினால், நிதியாண்டின் மிகத் தொடக்கத்திலேயே ஒரு மொத்தத் தொகையைச் செலுத்துவது விவேகமான செயலாகும். இது உங்கள் முழு முதன்மைத் தொகையும் ஆண்டு முழுவதும் வட்டி ஈட்டுவதை உறுதி செய்கிறது. இதன் மூலம் உங்கள் ஒட்டுமொத்த வருவாயை இது அதிகரிக்கிறது. கூடுதலாக, தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் முதலீடு செய்யும் வழக்கத்தைப் பின்பற்றுவதும் ஒரு பயனுள்ள உத்தியாக அமைகிறது.

இணைய வங்கிச் சேவையை பயன்படுத்துங்கள்

உங்கள் முதலீடுகள் சரியான நேரத்தில் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கு இணைய வங்கிச் சேவை ஒரு சிறந்த வழியாகும். இந்தச் சேவையின் மூலம், ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் PPF கணக்கில் எளிதாகவும் துல்லியமாகவும் பணத்தைச் செலுத்த முடியும். இது முதலீட்டுத் தாமதங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பைக் கணிசமாகக் குறைக்கிறது. இதன் மூலம் வட்டி வருவாயில் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளிலிருந்து இது உங்களைப் பாதுகாக்கிறது.

PPF-இல் கிடைக்கும் வரிச் சலுகைகள்

PPF முதலீடானது 'Triple-E' (Exempt-Exempt-Exempt - வரி விலக்கு-வரி விலக்கு-வரி விலக்கு) எனும் வகையின் கீழ் வருகிறது. அதாவது, இது மூன்று வெவ்வேறு நிலைகளில் வரி விலக்குகளை வழங்குகிறது. 

- முதலாவதாக, நீங்கள் ஆண்டுதோறும் செய்யும் ₹1.5 லட்சம் வரையிலான முதலீடுகளுக்கு, வருமான வரிச் சட்டம் பிரிவு 80C-இன் கீழ் வரி விலக்கு பெறலாம். 
- இரண்டாவதாக, அந்த முதலீட்டின் மூலம் ஈட்டப்படும் வட்டி வருவாய் முழுமையாக வரி விலக்கு பெற்றதாகும். 
- மூன்றாவதாக, 15 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த பிறகு முதிர்வுத் தொகையாகப் பெறப்படும் முழுத் தொகையும் வரி விலக்கு பெற்றதாகும். 

இப்படி பல்வேறு காரணங்களால், நிலையான வைப்புத்தொகைகள் (FDs) போன்ற பிற மாற்று வழிகளுடன் ஒப்பிடுகையில், PPF ஒரு அதிக நன்மை பயக்கும் முதலீடுத் தேர்வாகக் கருதப்படுகிறது.

PPF திட்டம் தொடர்பான முக்கிய கேள்விகள் (அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் - FAQs)

1. PPF கணக்கில் கிடைக்கும் வட்டி விகிதம் என்ன?

தற்போது, ​​PPF-க்கான வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 7.10% ஆக உள்ளது. இந்த வட்டி விகிதம் அரசாங்கத்தால் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மறுஆய்வு செய்யப்படுகிறது. ஏப்ரல் 2026 -இல் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.

2. PPF கணக்கில் எப்போது முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

உங்கள் PPF கணக்கின் முழுப் பலன்களையும் ஆண்டு முழுவதும் பெற விரும்பினால், நிதியாண்டின் தொடக்கத்திலேயே ஒரு மொத்தத் தொகையைச் செலுத்துவது நல்லது.

3 PPF முதலீட்டில் கிடைக்கும் வரி விலக்கு என்ன?

PPF முதலீடானது 'Triple-E' (Exempt-Exempt-Exempt - வரி விலக்கு-வரி விலக்கு-வரி விலக்கு) எனும் வகையின் கீழ் வருகிறது. அதாவது, இது மூன்று வெவ்வேறு நிலைகளில் வரி விலக்குகளை வழங்குகிறது.

மெலும் படிக்க | EPFO 3.0: மெகா மாற்றங்கள்... இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய வசதிகள், பட்டியல் இதோ

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: டிஏ இணைப்பு, அலவன்சுகளின் 3 மடங்கு ஏற்றம், HRA திருத்தம்.... NC-JCM டாப் கோரிக்கைகள்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

