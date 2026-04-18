  • PPF Scheme: 20 ஆண்டு சர்வீசில் ரூ.60 லட்சத்திற்கு மேல் சேர்ப்பது எப்படி? கணக்கீடு இதோ

PPF Scheme: 20 ஆண்டு சர்வீசில் ரூ.60 லட்சத்திற்கு மேல் சேர்ப்பது எப்படி? கணக்கீடு இதோ

PPF Scheme: பொது வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் எவ்வளவு? இதன் நிபந்தனைகள் என்ன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 18, 2026, 12:33 PM IST
  • PPF கணக்கில் முதலீடு செய்த பணத்தை இழக்க நேரிடுமா?
  • ஒவ்வொரு மாதமும் முதலீடு செய்வது கட்டாயமா?
  • 15 வருட காலம் முடிவதற்குள் நான் பணத்தை எடுக்க முடியுமா?

PPF Scheme: 20 ஆண்டு சர்வீசில் ரூ.60 லட்சத்திற்கு மேல் சேர்ப்பது எப்படி? கணக்கீடு இதோ

PPF calculation: நம் அனைவருக்கும் நம் வாழ்வில் பல்வேறு காரணங்களுக்காக பணத்திற்கான தேவை இருக்கின்றது. ஓய்வுக்காலத்திற்காகவோ அல்லது தங்கள் குழந்தைகளின் கல்வி, திருமணம் ஆகிய தேவைகளுக்கோ, கணிசமான மற்றும் பாதுகாப்பான ஒரு நிதியை உருவாக்க வேண்டும் என்பது கிட்டத்தட்ட அனைவரின் கனவாகவும் உள்ளது.

ஆனால், "இவ்வளவு பெரிய தொகையை எப்படி சேர்ப்பது?" என்ற கேள்வியும் எப்போதும் இருந்துகொண்டே இருக்கிறது. இதற்கு உதவ பல வித பாதுகாப்பான திட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒரு பிரலமான திட்டம்தான் பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) திட்டம். இது ஒரு வலுவான மற்றும் ஈர்க்கக்கூடிய முதலீட்டுத் தேர்வாகத் திகழ்கிறது. 

பொது வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் எவ்வளவு? இதன் நிபந்தனைகள் என்ன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம். PPF-இல் மட்டும் முதலீடு செய்வதன் மூலம், 20 ஆண்டுகளில் ஒருவர் உண்மையிலேயே ₹67 லட்சம் வரையிலான ஒரு பெரிய நிதியை உருவாக்க முடியுமா? இதற்கான கணக்கீட்டையும் இங்கே காணலாம்.

PPF திட்டம் முக்கிய அம்சங்கள்

வருடாந்திர முதலீடு: ₹1.5 லட்சம்
மாதாந்திர முதலீடு: ₹12,500
வட்டி விகிதம்: 7.1%
கால அளவு: 20 ஆண்டுகள்
மொத்த முதலீடு: ₹30 லட்சம்
முதிர்வு மதிப்பு: ₹67 லட்சம்

PPF இன்றும் பிரபலமாக இருப்பதற்கான காரணம் என்ன?

இதற்கு 3 முக்கியக் காரணங்கள் உள்ளன. இந்த திட்டத்திற்கு அரசாங்கத்தின் உத்தரவாதம் கிடைக்கின்றது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்திற்கு வரி விதிக்கப்படுவதில்லை. மேலும், இது ஆபத்தில்லா முதலீடாக பார்க்கப்படுகின்றது. சந்தையில் ஏற்ற இறக்கம் இருந்தாலும், உங்கள் பணம் பாதுகாப்பாகவே இருக்கும் என்பது இந்த திட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாக பார்க்கப்படுகின்றது.

20 ஆண்டுகளில் ₹65 லட்சத்திற்கும் அதிகமான தொகையை பெறுவது எப்படி?

இதற்கான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம். முதலீட்டாளர் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ₹1.5 லட்சம் முதலீடு செய்தால்:

- மாதாந்திர முதலீடு: ₹12,500
- வருடாந்திர முதலீடு: ₹1,50,000 (1.5 லட்சம்)
- மொத்தமாகச் செலுத்தப்பட்ட தொகை: ₹30,00,000 (30 லட்சம்)
- மொத்தமாக ஈட்டப்பட்ட வட்டி: ₹36,58,288
- முதிர்வு நிதி: சுமார் ₹67 லட்சம் (₹66,58,288)

அதாவது, இந்த முதலீட்டின் மூலம், முதலீட்டாலரின் பணம் இரண்டு மடங்கிற்கும் அதிகமாகப் பெருகுகிறது.

இனி, மாதாந்திர அடிப்படையில் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஆண்டுக்கு ₹1.5 லட்சம் என்பது ஒரு பெரிய, சவாலான தொகையாகத் தோன்றினால், அதை இவ்வாறு பிரித்துப் பாருங்கள்:

மாதத்திற்கு: ₹12,500
தினத்திற்கு: ₹416 சேமியுங்கள்
இந்த அளவிலான சேமிப்பின் மூலம், 20 ஆண்டுகளில் நீங்கள் ஒரு கணிசமான நிதியை உருவாக்க முடியும்.

PPF: EEE வகை திட்டம்

PPF-இன் மிகப்பெரிய பலம் அதன் EEE அந்தஸ்தாக கருதப்படுகின்றது. அதாவது, முதலீட்டின் மீதே வரி விலக்கு கிடைப்பதாகும். இதில் ஈட்டப்படும் வட்டிக்கு எந்த வரியும் இல்லை. முதிர்வு காலத்தில் கிடைக்கும் தொகை முழுமையாக வரி விலக்கு பெறுகிறது. அதாவது, திட்டத்தின் முழுத் தொகையும் முதலீட்டாளரை சேரும், அதுவும் எந்த வித வரி கழிவுகளுமின்றி தொகை உங்களுக்கே சொந்தமாகும்.

20 ஆண்டுகளின் முக்கியத்துவம்

நல்ல வருமானத்தை ஈட்ட ஏன் 20 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்ய வேண்டும்? 15 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்தால் என்ன என்ற கேள்வி பலருக்கு வரலாம். ஒரு PPF கணக்கின் அடிப்படை கால அளவு 15 ஆண்டுகள் ஆகும். எனினும், இதை 5 ஆண்டுகள் கொண்ட தொகுதிகளாக நீட்டித்துக்கொள்ள முடியும். 20 ஆண்டுகள் கால அளவை தேர்ந்தெடுப்பதால் பல வித நன்மைகள் கிடைக்கின்றன.

20 ஆண்டுகள் கால அளவை தேர்ந்தெடுப்பதன் நன்மை:

- அதிகமான கூட்டு வட்டிப் பலன் (Compounding effect)
- உயர்ந்த வருமானம்

PPF திட்டம்: பாதுகாப்பு மற்றும் வரம்புகள் எப்படி உள்ளன?

- குறைந்தபட்ச முதலீடு: ₹500
- அதிகபட்ச முதலீடு: ஆண்டுக்கு ₹1.5 லட்சம்
- முழுமையான அரசாங்க உத்தரவாதத்தின் கீழ் இயங்குகிறது
- இதில் சந்தை சார்ந்த அபாயங்கள் (Market risk) துளியும் இல்லை

PPF திட்டம்: முக்கிய விவரங்கள்

திட்ட வகை: அரசாங்க ஆதரவு பெற்றது
வட்டி விகிதம்: 7.1%
வரி நிலை: முழுமையாக வரி விலக்கு பெற்றது
முடக்கக் காலம் (Lock-in Period): 15 ஆண்டுகள்
நீட்டிப்பு வசதி: 5 ஆண்டுகள் கொண்ட தொகுதிகளாக

இதன் வட்டி விகிதங்கள் அவ்வப்போது மாற்றம் காணும் என்றாலும், உங்கள் மூலதனத்தின் பாதுகாப்பு மாறாமல் இருக்கும். நீண்ட கால அடிப்படையில், கூட்டு வட்டியே உண்மையான திருப்புமுனையாக உருவாகும்.

PPF திட்டம் யாருக்கு ஏற்றது

- சம்பளம் பெறும் தொழில் வல்லுநர்கள்
- ஆபத்துக்களைத் தவிர்க்க விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள்
- நீண்ட கால நிதித் திட்டமிடலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள்

ஆகியோருக்கு PPF ஒரு அடித்தள முதலீடாகச் செயல்படுகிறது. அதாவது, இது குறைந்த ஆபத்து, வரி இல்லாத வருமானம் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. மேலும் கூட்டு வட்டியின் சக்தியால் ஒரு பாதுகாப்பான எதிர்காலத்தை உறுதி செய்கிறது.

PPF திட்டம் முக்கியக் குறிப்பு:

PPF என்பது "விரைவில் பணக்காரர் ஆகும்" திட்டம் அல்ல, மாறாக, அது உங்கள் நிதி அடித்தளத்தை படிப்படியாக வலுப்படுத்தும் ஒரு கருவியாகும். நீங்கள் ஒழுக்கத்துடன் முதலீடு செய்தால், 20 வருடங்கள் கழித்து, சுமார் ₹67 லட்சம் என்ற அந்தத் தொகை வெறும் எண்ணாக மட்டும் இருக்காது, அதுவே உங்கள் நிதிப் பாதுகாப்பாக மாறும்.

PPF திட்டம் தொடர்பான முக்கிய கேள்விகள் (அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் - FAQs)

1. PPF கணக்கில் முதலீடு செய்த பணத்தை இழக்க நேரிடுமா?

இல்லை, இந்த முதலீட்டிற்கு அரசாங்கம் உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. இதில் முதலூடு செய்யப்படும் பணத்துக்கு எந்த வித ஆபத்தும் இல்லை

2. ஒவ்வொரு மாதமும் முதலீடு செய்வது கட்டாயமா?

இல்லை, ஆனால் சிறந்த வருமானத்திற்கு வழக்கமான மாதாந்திர முதலீடுகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

3 15 வருட காலம் முடிவதற்குள் நான் பணத்தை எடுக்க முடியுமா?

ஆம், 15 வருட காலம் முடிவதற்குள் பகுதியளவு பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

