English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PPF, SSY கணக்கு இருக்கா? மார்ச் 31 -க்குள் இதை செய்யாவிட்டால் கணக்கு முடக்கப்படும்

PPF, SSY கணக்கு இருக்கா? மார்ச் 31 -க்குள் இதை செய்யாவிட்டால் கணக்கு முடக்கப்படும்

PPF, SSY Minimum Deposit Rules: PPF, SSY திட்டங்களில் கணக்கு வைத்திருக்கும் நபரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் மார்ச் 31, 2026 க்கு முன் குறைந்தபட்சத் தொகை கணக்கில் இருப்பதை உறுதி செய்வது அவசியம். இல்லையெனில் கணக்கு முடக்கப்படும். முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 6, 2026, 12:01 PM IST
  • குறைந்தபட்சத் தொகையை டெபாசிட் செய்வது அவசியம்.
  • பொது வருங்கால வைப்பு நிதியில் (PPF) எவ்வளவு டெபாசிட் தேவை?
  • சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனாவில் (SSY) எவ்வளவு முதலீடு தேவை?

Trending Photos

5 நாட்கள் ஊட்டி, குன்னூர் டூர்! கம்மி விலையில் செல்ல சூப்பர் சான்ஸ்.. IRCTC பேக்கேஜ் இதோ
camera icon7
IRCTC
5 நாட்கள் ஊட்டி, குன்னூர் டூர்! கம்மி விலையில் செல்ல சூப்பர் சான்ஸ்.. IRCTC பேக்கேஜ் இதோ
தமிழகத்தில் மீண்டும் தொடங்கும் மழை.. வெளுத்து வாங்கப்போகுது! வானிலை அலர்ட்
camera icon7
TN Weather
தமிழகத்தில் மீண்டும் தொடங்கும் மழை.. வெளுத்து வாங்கப்போகுது! வானிலை அலர்ட்
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகுமா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகுமா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
பட்டையை கிளப்பும் ‘தாய் கிழவி’.. 5 நாட்களில் இவ்வளவு வசூலா?
camera icon6
Thaai Kizhavi
பட்டையை கிளப்பும் ‘தாய் கிழவி’.. 5 நாட்களில் இவ்வளவு வசூலா?
PPF, SSY கணக்கு இருக்கா? மார்ச் 31 -க்குள் இதை செய்யாவிட்டால் கணக்கு முடக்கப்படும்

PPF, SSY Minimum Deposit Rules: பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) அல்லது சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (SSY) எனப்படும் செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் கணக்கு வைத்திருக்கும் நபரா நீங்கள்? அப்படியென்றால், இந்த நிதியாண்டு முடிவதற்குள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தைச் செய்ய வேண்டும். இந்த ஆண்டு முழுவதும் இந்தக் கணக்குகளில் நீங்கள் எந்தப் பணத்தையும் டெபாசிட் செய்யவில்லை என்றால், மார்ச் 31, 2026 க்கு முன் குறைந்தபட்சத் தொகையை டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் உங்கள் கணக்கு செயலற்றதாகிவிடும்.

Add Zee News as a Preferred Source

குறைந்தபட்சத் தொகையை டெபாசிட் செய்வது அவசியம்

சேமிப்பு திட்டங்களில் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களின் கணக்குகள் செயலில் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த விதி அரசாங்க சேமிப்புத் திட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்ச தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் டெபாசிட் செய்யப்படாவிட்டால், கணக்கை மீண்டும் செயல்படுத்த கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படலாம். எனவே, குறைந்தபட்சம் தேவையான தொகையை சரியான நேரத்தில் டெபாசிட் செய்வது மிக நல்லது.

பிரபலமான அரசாங்க திட்டங்கள்

இந்த இரண்டு அரசுத் திட்டங்களான PPF மற்றும் சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா ஆகியவை பாதுகாப்பான, நீண்ட கால முதலீடுகளுக்கு மிகவும் பிரபலமான திட்டங்களாக உள்ளன. இந்தத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வது நல்ல வட்டி விகிதங்களையும் வரிச் சலுகைகளையும் வழங்குகிறது. மேலும் அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்பும் இதில் கிடைக்கிறது.

Public Provident Fund: பொது வருங்கால வைப்பு நிதியில் (PPF) எவ்வளவு டெபாசிட் தேவை?

உங்களிடம் PPF கணக்கு இருந்தால், ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் குறைந்தது ₹500 டெபாசிட் செய்வது கட்டாயமாகும். ஆண்டு முழுவதும் இந்த குறைந்தபட்ச தொகையை கூட டெபாசிட் செய்யத் தவறினால், உங்கள் கணக்கு செயலற்றதாகிவிடும். தற்போது, ​​PPF கணக்குகளுக்கு தோராயமாக 7.1% வருடாந்திர வட்டி கிடைக்கிறது. இது ஒரு பாதுகாப்பான முதலீட்டு விருப்பமாக அமைகிறது. 

பிபிஎஃப் கணக்கு உள்ள முதலீட்டாளர்கள் இந்த நிதியாண்டில் எந்த தொகையையும் இதுவரை பணத்தை டெபாசிட் செய்யவில்லை என்றால், மார்ச் 31, 2026 க்கு முன் குறைந்தது ₹500 டெபாசிட் செய்ய பரிசீலிக்கவும். காலக்கெடுவிற்குள் இந்தத் தொகை டெபாசிட் செய்யப்படாமல் கணக்கு மூடப்பட்டால், அதை மீண்டும் செயல்படுத்த ஆண்டுக்கு ₹50 அபராதம் விதிக்கப்படும்.

Sukanya Samriddhi Yojana: சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனாவில் (SSY) எவ்வளவு முதலீடு தேவை?

சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா என்பது மகள்களின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க தொடங்கப்பட்ட ஒரு அரசுத் திட்டமாகும். இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யும் நபர்கள் ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் குறைந்தது ₹250 டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். இந்த குறைந்தபட்ச தொகை இந்த வருடத்திற்குள் டெபாசிட் செய்யப்படாவிட்டால், கணக்கு செயலற்றதாகிவிடும். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், கணக்கை மீண்டும் செயல்படுத்த ₹50 அபராதம் விதிக்கப்படும். 

தற்போது, ​​இந்தத் திட்டத்தில் அரசாங்கம் சுமார் 8.2% என்ற கவர்ச்சிகரமான வட்டியை அளிக்கின்றது. இது மற்ற பல சேமிப்புத் திட்டங்களை விட அதிகமாகும். எனவே, இந்தத் திட்டம் ஒரு சிறந்த நீண்ட கால முதலீட்டு விருப்பமாகக் கருதப்படுகிறது.

PPF மற்றும் SSY இல் முதலீடு செய்வதன் நன்மைகள்

- இந்த இரண்டு திட்டங்களிலும் முதலீடு செய்வதன் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், அவை அரசாங்கத்தால் ஆதரிக்கப்படும் பாதுகாப்பான திட்டங்களாகும்.

- இவற்றில் முதலீடு செய்வது உங்கள் பணத்தைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது மட்டுமல்லாமல் நல்ல வட்டியையும் வழங்குகிறது. 

- மேலும், இந்தத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வது வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C இன் கீழ் வரிச் சலுகைகளையும் வழங்குகிறது. 

- இந்த விதியின் கீழ், ஆண்டுதோறும் ₹1.5 லட்சம் வரையிலான முதலீடுகளுக்கு வரி விலக்கு பெறலாம். 

எளிமையாகச் சொன்னால், ஒரு முதலீட்டாளர் இந்தத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்தால், வரி விதிக்கக்கூடிய அவரது மொத்த வருமானத்தை ₹1.5 லட்சம் வரை குறைக்கலாம். இதன் மூலம் அவரது வரிப் பொறுப்பைக் குறைக்கலாம்.

சரியான நேரத்தில் பணத்தை டெபாசிட் செய்வது ஏன் முக்கியம்?

இந்தத் திட்டங்களின் கீழ் பலர் கணக்குகளைத் தொடங்குகிறார்கள், ஆனால் ஆண்டுதோறும் பணத்தை டெபாசிட் செய்ய மறந்துவிடுகிறார்கள் என்று நிதி நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இதனால் அவர்களின் கணக்குகள் செயலற்றதாகி, பின்னர் அவற்றை மீண்டும் செயல்படுத்துவது கடினமாகி விடுகின்றது. ஆகையால், உங்களிடம் PPF அல்லது சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா கணக்கு இருந்தால், நிதியாண்டு முடிவதற்குள் குறைந்தபட்சத் தொகையை டெபாசிட் செய்ய மறக்காதீர்கள். இது உங்கள் கணக்கை செயலில் வைத்திருக்கும். மேலும் இது எதிர்கால சலுகைகள் அனைத்தையும் பெறுவதையும் உறுதி செய்யும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan Update: பிஎம் கிசான் செயலி மூலம் e KYC செய்து முடிப்பது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: மாறும் அரசு ஊழியர்களின் குடும்ப அலகு, அடிப்படை ஊதியத்தில் 66% அதிகரிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PPFSSYSmall saving schemesPersonal FinancePublic Provident Fund

Trending News