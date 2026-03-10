English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • பிபிஎப், எஸ்எஸ்ஒய், என்பிஎஸ் கணக்கு உள்ளதா? மார்ச் 31-க்குள் கட்டாயம் இதை செய்யவும்

பிபிஎப், எஸ்எஸ்ஒய், என்பிஎஸ் கணக்கு உள்ளதா? மார்ச் 31-க்குள் கட்டாயம் இதை செய்யவும்

March Month Alert : பிபிஎப், எஸ்எஸ்ஒய், என்பிஎஸ் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்குள் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 10, 2026, 09:22 PM IST
  • மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்குள் செய்ய வேண்டியவை
  • இந்த சேமிப்பு திட்டங்களில் கணக்கு உள்ளதா?
  • பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அறிவுறுத்தல்

March Month Alert : 2025-26 நிதியாண்டு முடிவடைய இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், உங்களின் சேமிப்புக் கணக்குகளான பிபிஎப், சுகன்யா சம்ரிதி மற்றும் என்பிஎஸ் ஆகியவற்றில் குறைந்தபட்ச தொகையைச் செலுத்தி, அபராதத்தைத் தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. நடப்பு நிதியாண்டு வரும் 2026 மார்ச் 31-ம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF), சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா (SSY) மற்றும் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) போன்ற அரசு சேமிப்புத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்துள்ளவர்கள், இந்தத் தேதிக்குள் தங்களது குறைந்தபட்ச பங்களிப்பைச் செலுத்துவது கட்டாயமாகும்.



அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் உங்கள் கணக்குகள் முடங்கிவிடும். அதுமட்டுமல்லாமல், வரிச் சலுகைகளைப் பெறுவதிலும் சிக்கல்கள் ஏற்படும். எனவே, இந்த நிதியாண்டு முடிவதற்குள் உங்களின் சேமிப்பைச் சரிபார்த்து, கணக்குகளை தொடர்ந்து பராமரிக்க இதை செய்வது அவசியமாகும்.

சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா 

பெண் குழந்தைகளின் எதிர்கால நலனுக்காக மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்படும் சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள், ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் குறைந்தபட்சம் 250 ரூபாயை டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். ஒருவேளை இந்தத் தொகையை மார்ச் 31-க்குள் செலுத்தத் தவறினால், அந்தக் கணக்கு தானாகவே செயலிழந்த நிலைக்கு மாற்றப்படும். இவ்வாறு முடக்கப்பட்ட கணக்கை மீண்டும் செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர வேண்டுமானால், ஒவ்வொரு தவறிய ஆண்டிற்கும் தலா 50 ரூபாய் அபராதக் கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். அத்துடன், ஒவ்வொரு ஆண்டிற்குமான குறைந்தபட்ச தொகையான 250 ரூபாயையும் சேர்த்துச் செலுத்தினால் மட்டுமே கணக்கை மீண்டும் பயன்படுத்த முடியும்.

பொது வருங்கால வைப்பு நிதி

பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படும் பிபிஎப் கணக்கைப் பராமரிப்பவர்கள், ஒரு நிதியாண்டில் குறைந்தபட்சம் 500 ரூபாயை டெபாசிட் செய்வது அவசியமாகும். இந்தக் குறைந்தபட்ச தொகையைச் செலுத்தாத பட்சத்தில், பிபிஎப் கணக்கு செயலிழந்துவிடும். முடக்கப்பட்ட பிபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து கடன் பெறுவதோ அல்லது மூன்றாவது ஆண்டிலிருந்து அனுமதிக்கப்படும் பகுதியளவு பணத்தை எடுப்பதோ சாத்தியமில்லை. இருப்பினும், அபராதத் தொகையைச் செலுத்தி இந்தக் கணக்கை மீண்டும் புதுப்பிக்கலாம். ஒவ்வொரு தவறிய ஆண்டிற்கும் 50 ரூபாய் அபராதத்துடன், குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகையான 500 ரூபாய் என மொத்தம் 550 ரூபாயை ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் சேர்த்துச் செலுத்தி கணக்கைச் சீரமைக்கலாம்.

தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம்

அரசு மற்றும் தனியார் ஊழியர்கள் பலரும் தங்களது ஓய்வுக்காலத்திற்காகத் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்து வருகின்றனர். இத்திட்டமானது நீண்டகால நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், சிறந்த வரிச் சலுகைகளையும் வழங்குகிறது. பழைய வரி முறையின் கீழ், வருமான வரிச் சட்டம் பிரிவு 80C-ன் கீழ் 1.5 லட்சம் ரூபாய் வரையிலும், பிரிவு 80CCD(1B)-ன் கீழ் கூடுதலாக 50,000 ரூபாய் வரையிலும் வரி விலக்கு கோர முடியும். புதிய மற்றும் பழைய ஆகிய இரண்டு வரி முறைகளிலும் என்பிஎஸ் முதலீடுகள் முக்கியத்துவம் பெறுவதால், ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடலில் இருப்பவர்கள் மார்ச் 31-க்குள் தங்களது பங்களிப்பை உறுதி செய்வது வரி சேமிப்பிற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

பொது வருங்கால வைப்பு நிதி, சுகன்யா சம்ரிதி மற்றும் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் ஆகிய மூன்றிலும் முதலீடு செய்துள்ளவர்கள், 2026 மார்ச் 31-ம் தேதிக்கு முன்னதாகவே தங்கள் கணக்குகளைச் சரிபார்க்க வேண்டும். கடைசி நேர சிக்கல்களைத் தவிர்க்க முன்கூட்டியே பணத்தைச் செலுத்துவது நல்லது. இதன் மூலம் தேவையற்ற அபராதங்களைத் தவிர்ப்பதுடன், தடையற்ற வரிச் சலுகைகளையும், சேமிப்புப் பலன்களையும் தொடர்ந்து பெற முடியும்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

March Month AlertPPF minimum deposit 2026PPF SSY NPS rulesTax Saving SchemesNPS deadline

