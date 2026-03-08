10 ஆயிரம் ரூபாயை ரூ.2 லட்சமாக மாற்றுவது எப்படி? சூப்பர் ஐடியா

ppf vs sip investment : கொரோனா காலத்துக்குப் பிறகு முதலீடு, சேமிப்பு குறித்த அவசியத்தை மக்கள் நன்கு புரிந்து கொண்டிருகிறார்கள். அந்தவகையில், குறைந்தபட்சம் ஆண்டுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாயை சேமிக்க வேண்டும் என விரும்புவர்கள் ஏராளமானோர் உள்ளனர். அஞ்சல்துறை, வங்கி, பங்குச்சந்தை, பிபிஎப், எஸ்ஐபி என பல வழிகளில் முதலீடு செய்யலாம். ஆனால், அவர்களுக்கு எதில் சேமிப்பது அதிக லாபத்தை கொடுக்கும் என்ற விழிப்புணர்வு இல்லை. அதனால், ஆண்டுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாயை பிபிஎப் அல்லது எஸ்ஐபி மூலம் முதலீடு செய்தால், எது அதிக லாபம் கொடுக்கும் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
பிபிஎப் vs எஸ்ஐபி
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி என்பதன் ஆங்கில சுருக்கமே பிபிஎப் ஆகும். இத்திட்டத்தில் 15 ஆண்டுகள் வரை முதலீடு செய்து வரிச்சலுகை பெறலாம். வங்கி, அஞ்சல் அலுவலகங்களில் இதற்கான கணக்கை தொடங்கிக் கொள்ளலாம். மறுபுறம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபி (SIP) கூட்டு வட்டியின் (Compounding) கூடுதல் லாபத்தை கொடுக்கும் திட்டம். இவற்றில் எதில் முதலீடு செய்யலாம்? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்,
எந்த முதலீடு அதிக லாபத்தை கொடுக்கும்?
பிபிஎஃப் முதலீட்டுக்கு 7.1% வட்டி கிடைக்கும். ஆண்டுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய் சேமிக்கிறீர்கள் என்றால், 10 ஆண்டுகளின் முடிவில் உங்கள் கையில் தோராயமாக ரூ.1.38 லட்சம் இருக்கும். அதேநேரத்தில், ஈக்விட்டி எஸ்ஐபி-ல் முதலீடு செய்யுபோது 12% லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. 10 ஆண்டுகளின் முடிவில் உங்கள் முதலீடு சுமார் ரூ.1.95 லட்சம் வரை இருக்கக்கூடும். பங்குச் சந்தை லாபத்திற்கு வரி செலுத்திய பிறகும், எஸ்ஐபி மூலம் கிடைக்கும் லாபம் பிபிஎஃப்-ஐ விட அதிகமாகவே இருக்கும். இதற்குக் காரணம் அதிக வட்டி விகிதத்தில் கூட்டு வட்டி வேகமாகச் செயல்படுவதுதான்.
பிபிஎப் vs எஸ்ஐபி வித்தியாசம்
பிபிஎப் மற்றும் எஸ்ஐபி ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்வது என்பது நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது. பிபிஎஃப் முதலீடு உங்களுக்கு ஒரு உறுதியான பலன்களை கொடுக்கும், முதலீடு உத்தரவாதம் இருக்கும். சந்தையில் என்ன ஏற்ற இறக்கம் இருந்தாலும் உங்கள் பணம் பாதுகாப்பாக இருக்கும். எஸ்ஐபி முதலீடு என்பது வளர்ச்சிக்கானது. சந்தை சரிவைச் சந்திக்கும் போது முதலீடு தற்காலிகமாகக் குறையக்கூடும். ஆனால் நீண்ட கால அடிப்படையில் பொறுமையாக இருப்பவர்களுக்கு இது அதிக லாபத்தை வெகுமதியாகத் தருகிறது.
நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை
முதலீட்டுத் தேர்வுகளை வெறும் லாபத்தை மட்டும் வைத்து முடிவு செய்யக் கூடாது என நிதி ஆலோசகர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். பிபிஎஃப் 7.1% வட்டியையும், எஸ்ஐபி 12% முதல் 15% வரை லாபத்தையும் கொடுத்தாலும், ஒரு தனிநபரின் ரிஸ்க் எடுக்கும் திறன் மற்றும் அவரது நிதித் தேவைகளே எங்கு முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கின்றன. ஒருவரது முதலீட்டுத் தொகுப்பில் பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சி ஆகிய இரண்டுக்கும் சமமான இடம் இருக்க வேண்டும்.
வரிச் சலுகைகள்
வரியைப் பொறுத்தவரை பிபிஎஃப் மிகச்சிறந்த தேர்வாகும். முதலீடு, வட்டி, முதிர்வுத் தொகை என மூன்று நிலைகளிலும் வரி விலக்கு கிடைக்கிறது. மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ரூ.1.25 லட்சத்திற்கு மேலான நீண்ட கால மூலதன ஆதாயத்திற்கு 12.5% வரி விதிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், எஸ்ஐபியின் அதிகப்படியான வளர்ச்சித் திறன், வரிகளைக் கடந்தும் பிபிஎஃப்-ஐ விட அதிக செல்வத்தை உருவாக்க உதவுகிறது.
புத்திசாலித்தனம்
தற்போது பல நிதி ஆலோசகர்கள் ஏதாவது ஒன்று என்ற நிலையைத் தவிர்த்து, இரண்டையும் இணைத்து முதலீடு செய்யப் பரிந்துரைக்கின்றனர். பிபிஎஃப் பாதுகாப்பைத் தரும் வேளையில், எஸ்ஐபி உங்கள் பணத்தை வளர்க்க உதவும். 50:50 அல்லது 60:40 என்ற விகிதத்தில் இரண்டிலும் முதலீடு செய்வது அபாயத்தைக் குறைத்து, லாபத்தை அதிகரிக்க உதவும். எனவே, முதலீடு செய்வதை நிதானமாக யோசித்து செய்யவும்.
