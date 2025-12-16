English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
வேலை மாற்றமா? டென்ஷன் வேண்டாம்! PF பணம் தானாய் மாறும்... EPFO அதிரடி

EPF Transfer: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் உள்ளது. வேலையை மாற்றும்போது முன்னர் இருந்த பெரிய பிரச்சனை இப்போது இருக்காது. முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 16, 2025, 11:08 AM IST
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
  • தானியங்கி இபிஎஃப் பரிமாற்ற அமைப்பு.
  • இந்த மாற்றத்தால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன?

EPFO Update: தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். இபிஎஃப் செயல்பாடுகளில் வந்துள்ள ஒரு முக்கிய முன்னேற்றம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

தனியார் துறை ஊழியர்களில் பலர் அடிக்கடி தங்கள் வேலைகளை மாற்றுகிறார்கள். அப்படி மாற்றும்போது, அவர்கள் அதிகம் யோசிப்பது தங்களது சம்பளம் பற்றி கூட அல்ல, பழைய நிறுவனத்தில் உள்ள இபிஎஃப் பணத்தை புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றுவது பற்றிதான். இபிஎஃப் கோப்புகள் எங்கே சிக்கிக்கொள்ளும்? பழைய அலுவலகம் எப்போது கையொப்பமிடும்? பரிமாற்றம் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? இப்படி பல கேள்விகள் ஊழியர்களுக்கு இருக்கின்றன. 

இப்போது, ​​இந்த பதட்டத்தைக் குறைக்கும் வகையில், EPFO ​​ஒரு பெரிய அமைப்பு மாற்றத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது. இது ஊழியர் PF டிரான்ஸ்ஃபர்களை முழுமையாக தானியக்கமாக்கும், அதாவது ஆடோமேடிக் முறையில் இபிஎஃப் தொகை பழைய நிறுவனத்திடமிருந்து புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்படும்.

Automatic EPF Transfer: தானியங்கி இபிஎஃப் பரிமாற்ற அமைப்பு

கிட்டத்தட்ட 8 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் இந்த புதிய "தானியங்கி பரிமாற்ற அமைப்பு", வேலை மாற்றும் செயல்முறையை மிகவும் எளிதாக்கும். ஒரு ஊழியர் ஒரு புதிய நிறுவனத்தில் சேர்ந்தவுடன், அவரது பழைய PF இருப்பு தானாகவே புதிய கணக்கிற்கு மாற்றப்படும். எந்த க்ளெய்ம்களோ, படிவங்களோ, பழைய நிறுவனத்திடமிருந்து ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமோ இனி இல்லை.

தற்போதுள்ள செயல்முறை என்ன?

தற்போதுள்ள வழிமுறையின் படி, வேலையை விட்டு வெளியேறிய பிறகு, ஊழியர்கள் PF இருப்பு மாற்றத்திற்கு தங்கள் பழைய நிறுவனத்தை நம்பியிருக்க வேண்டியிருந்தது. பல சந்தர்ப்பங்களில், இந்த செயல்முறை மிகப்பெரிய தடையாக மாறியது. தாமதமான ஒப்புதல்கள், மின்னஞ்சல்களுக்கு பெறப்படாத  பதில்கள் அல்லது தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் காரணமாக நிதிகள் மாதக்கணக்கில் தேங்கி நிற்கும். புதிய அமைப்பு, மூன்றாம் தரப்பினரால் ஊழியர்களின் நிதி தேங்கி நிற்காது என்பதை உறுதி செய்கிறது.

Form 13: இபிஎஃப் மாற்றத்தின் அடையாளமாக மாறிய படிவம் 13

PF பரிமாற்றங்களின் அடையாளமாக மாறியுள்ள படிவம் 13, இனி பழைய விஷயமாக மாறி வருகிறது. ஆவண பதிவேற்றங்கள், பொருந்தாத விவரங்கள் அல்லது நிராகரிக்கப்படும் என்ற பயம் காரணமாக ஊழியர்கள் எதிர்கொள்ளும் மன அழுத்தத்தை ஆட்டோமேஷன், அதாவது தானியங்கி செயல்முறை நீக்கும். இந்த செயல்முறை முன்பு பல மாதங்களுக்கு இழுத்தடிக்கப்பட்டது. எனினும், இது இப்போது மூன்று முதல் ஐந்து வேலை நாட்களுக்குள் முடிக்கப்படும் என்று EPFO ​​கூறுகிறது.

இந்த மாற்றத்தால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன?

- இந்த மாற்றத்தால் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் வசதி அதிகரிக்கும்.

- இது ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய பாதுகாப்பிற்கும் நேரடியாக தொடர்புடையது. 

- தாமதமாக ஏற்படும் இபிஎஃப் பரிமாற்றங்களால் ஏற்படும் வட்டி இழப்பு குறித்த பயம் இப்போது இருக்காது.

- ஒரு கணக்கிலிருந்து மற்றொரு கணக்கிற்கு இபிஎஃப் நிதி தடையின்றி மாற்றப்படும். 

- இது தொடர்ச்சியான வட்டி கணக்கீடுகளை உறுதி செய்யும்.

- இது இபிஎஃப் நிதி பாதுகாப்பாக இருப்பதையும், ஓய்வு பெறும் நேரத்தில் ஒரே இடத்தில் கிடைப்பதையும் உறுதி செய்யும்.

EPFO -வின் இந்த நடவடிக்கை, வேகமாக மாறிவரும் வேலைச் சந்தைக்கு ஏற்ற ஒரு தேவையான சீர்திருத்தமாகக் கருதப்படுகிறது. இன்றை காலத்தில் முன்பை விட ஊழியர்கள் அடிக்கடி வேலைகளை மாற்றுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட சூழலில் PF மாற்றங்கள் இனி ஒரு தலைவலியாக இருக்காது. மாறாக வேலை மாற்றும் செயல்முறையின் ஒரு எளிய, அமைதியான, தானியங்கி பகுதியாக இது மாறும்.

மேலும் படிக்க | EPFO : UAN பாஸ்புக்கை டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? ரொம்ப ஈஸி

மேலும் படிக்க | EPFO : விண்ணப்பித்த 3 நாட்களில் பிஎப் பணம்! இவர்களுக்கு மட்டும் கிடைக்காது

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFPersonal FinancePFProvident fund

