தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்: EPS ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension Latest News: தனியார் துறை நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் நபரா நீங்கள்? ஓய்வூதியத்தைப் பற்றிய கவலையில் உள்ளீர்களா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி உள்ளது. இப்போது நீங்களும் அரசு ஊழியர்களைப் போலவே ஓய்வுக்குப் பிறகு நல்ல ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் கிடைக்கும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ₹ 1,000 லிருந்து ₹ 7,500 ஆக உயர்த்த முழு ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருவதாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Private Sector Employees
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்பட்டால், அது தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான ஒரு புரட்சிகரமான நடவடிக்கையாக இருக்கும். இது லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு பெரும் நிவாரணத்தை வழங்கும்.
Employee Pension Scheme - EPS
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?
- இந்தத் திட்டம் 1995 இல் தொடங்கப்பட்டது, EPFO ஆல் நடத்தப்படுகிறது.
- ஊழியர்கள் இபிஎஃப் கணக்கிற்கு ஊதியத்தில் 12% -ஐ மாதா மாதம் டெபாசிட் செய்கிறார்கள்.
- அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கிறது.
- நிறுவனத்தின் பங்கில் EPS இல் ஓய்வூதியத்திற்காக டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.
- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற, ஊழியர் குறைந்தது 10 ஆண்டுகளுக்கு PF கணக்கில் டெபாசிட் செய்ய வேண்டியது கட்டாயமாகும்.
Minimum Monthly Pension
குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம்
- தற்போது, இபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் கிடைக்கும் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியமாக வெறும் ரூ.1,000 வழங்கப்படுகின்றது.
- இதை அதிகரிக்க வேண்டும் என நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை உள்ளது.
- கூடிய விரைவில் அரசாங்கம் இதில் ஒரு நல்ல முடிவை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
EPS Pension: ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்கும் கோரிக்கை ஏன்?
தனியார் துறை ஊழியர்களும் ஓய்வு பெற்ற பிறகு மரியாதைக்குரிய வாழ்க்கையை வாழ குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று EPFO நீண்ட காலமாக பரிசீலித்து வந்தது. அதை ₹ 1,000 லிருந்து ₹ 7,500 ஆக நேரடியாக உயர்த்துவது குறித்து இப்போது விவாதம் நடந்து வருவதாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், நாடு முழுவதும் சுமார் 78 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் இதன் மூலம் நேரடிப் பயனடைவார்கள். அரசாங்கம் இந்தப் புதிய ஓய்வூதியத்தில் அகவிலைப்படி (DA) சேர்க்கலாம் என்றும், இது ஓய்வூதியத் தொகையை மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
EPS Pension: இந்த முடிவு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்
- இந்த திட்டம் தொடர்பான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் EPFO செய்துள்ளதாகவும், விரைவில் அது அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்படும் என்றும் கூறப்படுகின்றது.
- பொதுவாக, தனியார் நிறுவனங்களில் ஓய்வு பெறும் வயது 58 ஆண்டுகள் ஆகும்.
- அதன் பிறகு ஊழியர் ஓய்வூதியம் பெற உரிமை பெறுகிறார்.
- உங்கள் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் உங்கள் ஓய்வூதியம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
- ஆனால் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய வரம்பை அதிகரிப்பது அனைவருக்கும் பயனளிக்கும்.
ஓய்வுக்குப் பிறகு தங்கள் எதிர்காலத்தைப் பற்றிய கவலையில் இருக்கும் அனைத்து தனியார் ஊழியர்களுக்கும் இந்த முடிவு பெரும் ஆதரவை வழங்கும். இது அவர்களின் நிதி நிலையை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களின் தன்னம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும் ஒரு நடவடிக்கையாக இருக்கும்.
மேலும் படிக்க | EPF கணக்கு இருக்கா? கோடிகளில் கார்பஸ் உருவக்கலாம்.. இதோ முழு கணக்கீடு
மேலும் படிக்க | புதிய திட்டம்... வேலையில் சேர்ந்தவுடன் ரூ.15,000 கொடுக்கும் அரசு, இப்படி விண்ணப்பிக்கவும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ