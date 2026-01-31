Budget 2026: ரயில் பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு... நாளை 5 அட்டகாசமான அறிவிப்புகள்?

Railway Budget 2026 Expectations: நாளை பிப்ரவரி 1, நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 நிதி ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். இதில் பல வித துறைகளுக்கு பல வித எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. குறிப்பாக நாட்டை இணைக்கும் உயிர்நாடியாக இருக்கும் ரயில்வே துறைக்கு இந்த பட்ஜெட் மீது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை உள்ளது. பல முக்கிய அறிவிப்புகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
நாளை நிதி அமைச்சர் தாக்கல் செய்யவுள்ள பட்ஜெட்டில், ரயில்வே துறையில் ரயில் பயணிகள் எதிர்பார்க்கும் முக்கிய அறிவிப்புகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Safety Fund: அத்தியாவசியமாகும் பாதுகாப்பு நிதி
சமீபத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பல விபத்துக்களுக்குப் பிறகு, பாதுகாப்புக்கு உச்ச முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. பாதுகாப்புக்கான பட்ஜெட்டை அரசாங்கம் கிட்டத்தட்ட 25 சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கான சாத்தியமான செலவினம் ரூ. 1.3 லட்சம் கோடியைத் தாண்டும். 'விபத்து இல்லாத' ஒரு ரயில்வே வலையமைப்பை அடைவதற்காக, தண்டவாளங்களைப் புதுப்பிக்கும் பணிகளை விரைவுபடுத்துவதிலும், தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளை அகற்றுவதிலும் கவனம் செலுத்தப்படும்.
Kavach 4.0: கவச் 4.0 விரிவாக்கம்
உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட மோதல் தடுப்பு (ஆண்டி-கொலிசன்) அமைப்பான 'கவச்' திட்டத்திற்கு பெரும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது. 18,000 கி.மீ. தூர ரயில் பாதையை கவச் 4.0 மூலம் இணைப்பதற்கான டெண்டர்களை இறுதி செய்ய ரயில்வே அமைச்சகம் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. இந்தத் தொழில்நுட்பம், ஓட்டுநர் பிரேக் போடத் தவறினால் தானாகவே பிரேக்குகளைப் பிரயோகித்து, நேருக்கு நேர் நடக்கும் மோதல்களைத் தடுக்கும்.
Senior Citizen Concessions: மூத்த குடிமக்களுக்கான சலுகைகள் மீண்டும் கிடைக்குமா?
பெருந்தொற்று காலத்தில் நிறுத்தப்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கான கட்டணச் சலுகை (ஆண்களுக்கு 40 சதவீதம், பெண்களுக்கு 50 சதவீதம்) மீண்டும் கொண்டுவரப்படும் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சமூக நலனையும் வருவாயையும் சமநிலைப்படுத்தும் வகையில், நிதி அமைச்சகம் இந்தச் சலுகையை ஏசி அல்லாத வகுப்புகளுக்கு அல்லது குறிப்பாக 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட பயணிகளுக்கு மட்டுமாவது மீண்டும் வழங்கக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Vande Bharat: வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்கள்
2026 பட்ஜெட்டில் 24 பெட்டிகள் கொண்ட, படுக்கை வசதி கொண்ட வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்களின் முழு அளவிலான உற்பத்தி அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீண்ட தூர வழித்தடங்களில் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களுக்குப் பதிலாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த ரயில்களில், சமையலறைப் பெட்டிகள் மற்றும் மேம்பட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இடம்பெறும். இதன் முன்மாதிரி 2026-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் தயாராகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Common Man: சாமானியர்கள் மீது கவனம்
கூட்ட நெரிசலைக் கையாள, ரயில்வே தனது உற்பத்தி விகிதத்தை ஏசி அல்லாத பெட்டிகளுக்குச் சாதகமாக 70:30 என மாற்றியுள்ளது. 17,000 புதிய பொது மற்றும் படுக்கை வசதிப் பெட்டிகளைத் தயாரிக்கும் திட்டத்தை பட்ஜெட் முறைப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது சாதாரண மக்களுக்கும் மலிவு விலையில் பயணம் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்.
Amrit Bharat and Namo Bharat: அம்ரித் பாரத் மற்றும் நமோ பாரத் ரயில்கள் பற்றிய அறிவிப்பு
வந்தே பாரத் ரயில்களுக்கு அப்பால், புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்காக 50 புதிய அம்ரித் பாரத் ரயில்களுக்கு (ஏசி அல்லாத புஷ்-புல் ரயில்கள்) பட்ஜெட் நிதி வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, நகரங்களுக்கு இடையேயான இணைப்புக்கான நமோ பாரத் விரைவு ரயில் பெட்டிகளுக்கான ஒதுக்கீடு கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Viksit Bharat: விக்ஸித் பாரத் இலக்கு
"விக்ஸித் பாரத்" ரயில் விஷனின் இறுதி இலக்கு 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் காத்திருப்புப் பட்டியலை நீக்குவதாகும். இந்த பட்ஜெட்டில் திறன் அதிகரிப்பு, தண்டவாளங்களை இரட்டிப்பாக்குதல் மற்றும் புதிய பாதைகளில் அதிக ரயில்களை இயக்க நிதி ஒதுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தேவைக்கேற்ப டிக்கெட்டுகள் கிடைக்கும் அமைப்பை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
