ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்: எவ்வளவு கிடைக்கும் தெரியுமா? கணக்கீடு இதோ

Railway Employees PLB: ரயில்வே  ஊழியர்களுக்கு போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. போனஸ் தொகையாக எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழுமையான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 27, 2025, 09:50 AM IST
  • ரயில்வே ஊழியர்களுக்கான போனஸ்.
  • போனஸ் கணக்கீடு எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?
  • எந்த ஊழியர்களுக்கு போனஸ் கிடைக்கும்?

ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்: எவ்வளவு கிடைக்கும் தெரியுமா? கணக்கீடு இதோ

Railway Employees Bonus Calculation: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு 2024-25 ஆம் ஆண்டுக்கான 78 நாட்கள் சம்பளத்திற்கு சமமான உற்பத்தித்திறன் இணைக்கப்பட்ட போனஸ் (PLB) வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இந்த முடிவு 10.91 லட்சம் நான்-கெசடட் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு பயனளிக்கும். இந்த போனஸுக்கு அரசாங்கம் மொத்தம் ₹1,866 கோடி செலவிடும். 

ரயில்வே ஊழியர்களுக்கான போனஸ்

மத்திய அரசின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் போனஸ் தொகையாக அதிகபட்சமாக ₹17,951 கிடைக்கும். இந்த போனஸ் விஜயதசமிக்கு முன் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 78 நாள் போனஸ் தொகை வெறும் ₹17,951 தானா என்ற கேள்வி பலருக்கு வரலாம். இதற்கான முழுமையான கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் புரிந்துகொள்ளலாம்.

ரயில்வே ஊழியர்களுக்கான PLB திட்டம்

ரயில்வே ஊழியர்களுக்கான PLB திட்டம் 1979 முதல் நடைமுறையில் உள்ளது. PLB என்பது Performance Linked Bonus, அதாவது உற்பத்தித்திறன் இணைக்கப்பட்ட போனஸ் ஆகும். 1995-96 முதல், அனைத்து Group C மற்றும் Group D ஊழியர்களும் எந்த சம்பள வரம்பும் இல்லாமல் PLB பெற்று வருகின்றனர். ரயில்வேயின் உற்பத்தித்திறனை அளவிடுவதற்காக இந்த திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இதில், சரக்கு போக்குவரத்திற்கான நிகர டன் கிலோமீட்டர்கள் மற்றும் பயணிகள் போக்குவரத்தின் கிலோமீட்டர்கள் சரக்கு போக்குவரத்திற்கு சமமாகக் கருதப்படுகின்றன. இது சராசரி ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையால் அளவிடப்படுகிறது.

போனஸ் கணக்கீடு எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

- 2014-15 முதல் PLB கொடுப்பனவுக்கான மாதாந்திர சம்பள வரம்பு ₹7,000 (அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி) ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 

- இந்த வரம்பு இன்றுவரை அப்படியே உள்ளது. 

- தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகளாக, PLB தொகை ₹17,951 ஆக உள்ளது. 

- இதன் பொருள் ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி இணைந்து ₹7,000 ஐத் தாண்டியாலும், PLB -க்கான வரம்பு ₹7,000 ஆகவே கருதப்படும்.

அரசாங்கம் கூறுவது என்ன?

இந்த போனஸ் ரயில்வே ஊழியர்களை சிறப்பாகச் செயல்பட ஊக்குவிக்கும் என அரசாங்கத்தின் கூறுகிறது. 2024-25 நிதியாண்டில் ரயில்வே சிறப்பாகச் செயல்பட்டது. இந்தக் காலகட்டத்தில், 1,614.90 மில்லியன் டன் சரக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது, தோராயமாக 730 கோடி பயணிகள் பயணம் செய்தனர் என அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

எந்த ஊழியர்களுக்கு போனஸ் கிடைக்கும்?

இந்த PLB, 

கண்காணிப்புப் பராமரிப்பாளர்கள் (Train Maintainer), 
லோகோ பைலட்டுகள் (Loco Pilots), 
ரயில் மேலாளர்கள் (Train Managers), 
நிலைய மேலாளர்கள் (Station Managers), 
மேற்பார்வையாளர்கள் (Supervisors), 
தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் (Technicians), 
தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் (Technical Assistants), 
பாயிண்ட்மேன்கள் (Pointmen), 
அமைச்சக ஊழியர்கள் (Ministerial Staff) மற்றும் 
பிற குரூப் 'சி' ஊழியர்களுக்கு (Group 'C' employees) வழங்கப்படும். 

இதன் பொருள் ரயில்வேயின் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த ஊழியர்கள் இந்த போனஸால் பயனடைவார்கள்.

போனஸ் எப்போது கிடைக்கும்?

இந்த போனஸ் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவராத்திரியில் விஜயதசமிக்கு முன்பு ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இது ஊழியர்களுக்கு பண்டிகை காலத்தின் கூடுதல் செலவுகளுக்கான நிதி உதவியை அளிக்கின்றது.

