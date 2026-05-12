ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்... DR உயர்வால் எகிறும் மாத ஓய்வூதியம்

Central Government Pensioners DR Hike: ரயில்வே துறையில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் அகவிலை நிவாரணத்தில் (Dearness Relief) 2 சதவீதம் உயர்வு வழங்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
அகவிலை நிவாரணம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள அதிகரிப்பின் விளைவாக, அகவிலை நிவாரண விகிதம் 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அரசின் இந்த முடிவின் மூலம், இனி ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியதாரர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் அதிகப்படியான தொகை வரவு வைக்கப்படும்.
மேலும் படிக்க | மீண்டும் டிஏ உயர்வு: ஜூலை முதல் அரசு ஊழியர்களுக்கு 63% அகவிலைப்படி? சம்பள உயர்வு எவ்வளவு?
அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்
இதில் மற்றொரு முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், அகவிலை நிவாரனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வருவதாகக் கருதப்படும். இதன் காரணமாக, இதற்கு முந்தைய மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையையும் ஓய்வூதியதாரர்கள் பெறுவார்கள்.
ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு
மே 7, 2026 அன்று ரயில்வே அமைச்சகம் இது தொடர்பாக ஒரு உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் படி, ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்கள் (Railway Pensioners) மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் (Family Pensioners) பெறும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) இனி அவர்களின் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் 60 சதவீதமாகக் கணக்கிடப்படும். இதன் விளைவாக, லட்சக்கணக்கான ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் மாத வருமானம் அதிகரிக்கும். இந்த ஓய்வூதிய உயர்வு (Pension Hike) பல்வேறு ஓய்வூதிய நிலைகளிலும் திறம்படப் பொருந்தும்.
மேலும் படிக்க | தமிழக அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் மெகா டபுள் ஜாக்பாட்!
ஓய்வூதியதாரர்களின் குறிப்பிட்ட ஓய்வூதிய நிலையின் அடிப்படையில், அவர்களது மாத வருமானம் எவ்வாறு அதிகரிக்கும் என்பதற்கான எளிய விளக்கத்தை இங்கே காணலாம்:
- ஒரு ஓய்வூதியதாரரின் அடிப்படை ஓய்வூதியம் ₹10,000 ஆக இருந்தால், அவர்களுக்கு முன்பு 58 சதவீத அகவிலை நிவாரண விகிதத்தில் மொத்தம் ₹15,800 ஓய்வூதியமாக கிடைத்திருக்கும். இப்போது, 60 சதவீத அகவிலை நிவாரண விகிதம் அமலுக்கு வந்துள்ளதால், அவர்கள் மாதத்திற்கு ₹16,000 பெறுவார்கள். இது மாதத்திற்கு ₹200 நேரடிப் பலனை அளிக்கிறது.
- ₹20,000 அடிப்படை ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு, அவர்களின் மொத்த ஓய்வூதியம் இப்போது ₹31,600-லிருந்து ₹32,000 ஆக உயரும். இதன் மூலம் மாதத்திற்கு ₹400 கூடுதல் பலன் கிடைக்கும்.
- அடிப்படை ஓய்வூதியம் ₹30,000 ஆக இருந்தால், அகவிலை நிவாரணத்தில் ஏற்படும் 2 சதவீத உயர்வு காரணமாக, அவர்களின் மாத ஓய்வூதியத்தில் சுமார் ₹600 உயர்வு ஏற்படும்.
- ₹40,000 அடிப்படை ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு, அவர்களின் மொத்த ஓய்வூதியம் இப்போது ₹63,200-லிருந்து ₹64,000 ஆக அதிகரிக்கும். இதன் மூலம் மாதத்திற்கு ₹800 கூடுதல் பலன் கிடைக்கும்.
- அடிப்படை ஓய்வூதியம் ₹50,000 ஆக இருந்தால், மொத்த ஓய்வூதியத் தொகை இப்போது ₹79,000-லிருந்து ₹80,000 ஆக உயரும். அதாவது, அவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் கூடுதலாக ₹1,000 பெறுவார்கள்.
- ₹60,000 அடிப்படை ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்கள், இனி ₹94,800-க்குப் பதிலாக ₹96,000 பெறுவார்கள். இது மாதத்திற்கு ₹1,200 கூடுதல் பலனை அளிக்கிறது.
- ₹70,000 அடிப்படை ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, மொத்த ஓய்வூதியம் ₹1,10,600-லிருந்து ₹1,12,000 ஆக உயரும். இது மாதத்திற்கு ₹1,400 அதிகரிப்பைக் குறிக்கிறது.
சுருக்கமாக...
|அடிப்படை ஓய்வூதியம் (ரூ.)
|பழைய ஓய்வூதியம் (58% அகவிலை நிவாரணம்)
|புதிய ஓய்வூதியம் (60% அகவிலை நிவாரணம்)
|அதிகரிப்பு
|10,000
|₹15,800
|₹16,000
|₹200
|20,000
|₹31,600
|₹32,000
|₹400
|30,000
|₹47,400
|₹48,000
|₹600
|40,000
|₹63,200
|₹64,000
|₹800
|50,000
|₹79,000
|₹80,000
|₹1,000
|60,000
|₹94,800
|₹96,000
|₹1,200
|70,000
|₹1,10,600
|₹1,12,000
|₹1,400
புதிய DR விகிதம் எப்போது நடைமுறைக்கு வரும்?
அகவிலை நிவாரணத்தில் செய்யப்படும் இந்த 2 சதவீத உயர்வு, ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வந்ததாகக் கருதப்படும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதாவது, ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள், தங்களின் உயர்த்தப்பட்ட ஓய்வூதியத்துடன் சேர்த்து, முந்தைய மாதங்களுக்கான அரியர் தொகையையும் (DR Arrears) பெறுவார்கள். இந்த நிலுவைத் தொகைகள் விரைவில் அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு DA மற்றும் DR உயர்வு
ஏப்ரல் 18, 2026 அன்று, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் (Central Government Employees) மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு (Central Government Pensioners) DA மற்றும் DR-இன் கூடுதல் தவணையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒப்புதல் அளித்தார். இந்த ஒப்புதலின் கீழ், அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) மற்றும் அகவிலை நிவாரண (Dearness Relief) விகிதங்கள் 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்திலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
DA Hike: எத்தனை பேர் பயனடைவார்கள்?
நிதி அமைச்சகத்தின் தகவலின்படி, டிஏ உயர்வுக்கான இந்த முடிவின் மூலம் சுமார் 50.46 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், 68.27 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவார்கள். இதனால் அரசாங்கத்திற்கு ஆண்டுக்கு சுமார் ₹6,791.24 கோடி கூடுதல் நிதிச்சுமை ஏற்படும்.
7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் DR உயர்வு
7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ் வகுக்கப்பட்ட சூத்திரத்திற்கு இணங்கவே, அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவற்றில் இந்த உயர்வு செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, DA மற்றும் DR விகிதங்கள் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மறுஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: குடும்ப அலகில் மாற்றம் கோரும் அரசு ஊழியர்கள்... சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?
அகவிலை நிவாரண அதிகரிப்பு பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. அகவிலை நிவாரணம் எவ்வளவு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது?
அகவிலை நிவாரணம் 2% அதிகரிகப்பட்டுள்ளது.
2. டிஆர் உயர்வால் எத்தனை பேர் பயனடைவார்கள்?
அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண உயர்வால், சுமார் 50.46 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், 68.27 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவார்கள்.
3. அரியர் தொகை கிடைக்குமா?
ஆம். ஜனவரி 2026 முதலான அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண அரியர் தொகை கிடைக்கும்.